Wednesday, 5 February 2020, 22:00 HKT/SGT Share:

来源 Solei Systems, Inc. Trapollo与CareClix整合

亚历山德里亚,弗吉尼亚州 , 2020年2月5日 - (亚太商讯) - 全球领先的远程医疗解决方案公司CareClix, Inc.与考克斯商业公司,全球领先的互联保健服务商Trapollo已于今日宣布签署合作协议,启动战略合作,整合双方独有平台,支持远程病患监护(RPM)项目。致力于协作满足市场对低成本高品质保健服务的需求,CareClix和Trapollo两强联合将为服务商和客户提供可定制化终端至终端解决方案,为一系列企业客户和消费者提供规模化服务。



Trapollo首席执行官Michael W. Braham讲道:“能够与CareClix合作,延续我们的盛名,确保我们继续为利益相关者提供领先的技术和服务解决方案,其中包括优选CareClix医师网络,通过Trapollo客户提供保健服务,我们深感自豪。”



CareClix Inc.首席执行官John Korangy博士讲道:“我对摆在自己和CareClix团队面前的机会感到极为兴奋。我们很高兴与Trapollo合作提供远程病患监护服务。凭借我们向700多万人提供混合式远程医疗服务的成功经验,外加Trapollo和考克斯通讯公司专业技术,我们希望为病患和服务商提供一种健全、平价、简易的远程病患监护系统。我们希望帮助病患及其家人实现更好的治疗效果,同时增强医师专业能力,改善他们的服务。”



关于Trapollo

考克斯商业公司Trapollo LLC是一家以人为本的领先的终端至终端互联保健公司,专注于通过临床参与改进病患护理服务。我们的目标是通过在日常生活中接触,突破传统医疗保健系统壁垒,拓展医疗保健范围。我们所掌控的一系列远程医疗监护应用程序、产品和服务已超出技术范畴。我们致力于提升生命各个阶段的保健服务的质量。通过整合和促进更为高效的医师病患交流和信息传递,我们可使医疗保健服务商和病患专注于改善医疗质量,同时促进病患身体健康。



作为考克斯通讯公司的成员,Trapollo致力于改善社区生活质量,利用考克斯连接能力落实相关技术,提供更加高效、不间断的医疗保健服务。请登陆我们的官网www.trapollo.com了解更多信息。



关于CareClix

CareClix是一家领先的远程医疗解决方案公司,负责为各种医疗保健服务利益相关方提供软件应用程序和多专业医疗网络。CareClix的一系列服务正在彻底改变医院、医生和临床护理人员与越来越多的患者互动的方式。CareClix Inc.是Solei Systems Inc.(OTC:SOLI)的全资子公司。欲了解更多关于CareClix的信息,请访问我们的网站:www.careclix.com 。



关于Solei

Solei Systems Inc.是一家在健康与保健领域中进行全面报告,接受全方位审计的公共事业控股公司,其主要业务是远程医疗。目前,Solei Systems公司由两家全资子公司组成:CareClix, Inc.和Clinical & Herbal Innovations, Inc. www.soleihealth.com



有关前瞻性信息的警戒性声明

本新闻稿可能包含有关Solei Systems Inc的“前瞻性声明”。所有声明,不包括本文所列历史事实声明,均为“前瞻性声明”。这些前瞻性声明可通过使用“相信”、“估计”或类似前瞻性措辞加以识别,涉及诸多已知和未知风险及不确定性。虽然Solei Systems, Inc相信,这些前瞻性声明所做预测合情合理,但不包含任何假设、风险和不确定性,可能不准确。归咎于诸多因素,其中包括证券交易委员会存档的Solei定期报告(可登陆www.sec.gov查看)所列的因素,投资者不得过于依赖这些前瞻性声明,因为这些声明只是截至本新闻稿发布之日所做的预测。Solei Systems Inc的实际业绩可能与这些前瞻性声明所做预测大相径庭。有关Solei Systems或代理人的前瞻性声明均受制于这些因素。除非是证券法明确规定,公司不会负责更新这些前瞻性声明。



联系人:

Solei Systems, Inc

206 N. Washington St. Suite 100

Alexandria, VA 22314

T: +1-703-832-4473

http://www.soleihealth.com

ir@soleihealth.com



资料来源: Solei Systems, Inc.



Feb 5, 2020 22:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network