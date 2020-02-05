Wednesday, 5 February 2020, 19:00 HKT/SGT Share:

来源 Livingstone Health Livingstone Health推出全新企业形象 新增心脏医学与家庭医学业务

新加坡 , 2020年2月5日 - (亚太商讯) - 总部位于新加坡的Livingstone Health（前身为Ardmore Medical Group）在引入新专科和专家后，启动了全新企业形象。公司将自身定位为以东盟为中心的全方位医疗保健服务机构，至少覆盖五个专业领域。



经过内部重组和品牌重塑，Livingstone分别将心脏病学和家庭医学列为第四个和第五个专业，仅次于骨科手术，疼痛管理与麻醉学以及美容与健康。



Livingstone首席执行官郑文申医生说：“新的公司形象展示了一支更茁壮的团队，具有更清晰的价值主张。东盟地区的经济在高速增长，提供全方位医疗专业知识将提升我们作为东盟地区医疗保健服务供应商的形象和地位。”



与郑博士一起担任执行领导职务的还有：首席商务官黄永盛先生，首席运营官林邦彦医生和首席医疗官蔡明辉医生。



Livingstone心脏病学中心由具有超过15年临床经验的顾问和介入心脏病专家Ang Teck Kee医生领导。该机构位于伊丽莎白医药中心，提供从筛查到治疗程序的全面服务。



Livingstone通过与Phoenix Medical Group合作，创办了第五个也是最新的医疗保健学科：家庭医学。后者通过位于新加坡不同地区的四家诊所专注于初级保健，例如慢性病管理和早期预防。



新增了心脏病学和家庭医学后，Livingstone的医生从5名增加到11名，员工从30名增加到50名。



作为新业务战略的一部分，Livingstone还将为第三方医疗保健服务供应商提供设计和运营咨询服务，协助后者在新兴东盟国家建立和运营医疗中心。Livingstone于2019年11月19日在柬埔寨金边成功开设了一家美容和健康诊所。该诊所由Livingstone与该国领先医疗保健供应商Soriya医院合资创办。



郑医生说：“我们热烈欢迎Phoenix Medical Group和所有新来的医生加入Livingstone家族。 依托新增的心脏病学和家庭医学方面的专业知识，Livingstone能够为我们的患者提供更全面的服务，并扩大我们在新加坡和东南亚地区的业务范围。”



自2008年至2009年全球金融危机以来，东盟的医疗保健格局发生了巨大变化。尽管有些患者曾选择来新接受专科护理，但东南亚国家联盟（东盟）部分地区的医疗专业化水平不断提高，本地成本也在日益上升。东盟有十个成员国。



“我们希望让更多东盟国家的患者了解Livingstone品牌和我们的医疗专业知识。我们通过与柬埔寨当地伙伴的合作开启了这一过程，提供健康筛查以及美容与健康服务。我们同时也在与越南一家医院紧密合作，提供疼痛管理服务。”郑医生说道。



“我们拟以此为基础，在整个东盟地区进一步拓展业务。这样一来，我们还可为Livingstone的医生和专家提供更多机会。”



Livingstone Health简介

Livingstone Health是一家总部位于新加坡的多学科医疗保健集团，提供专业的心脏病学，整形外科，疼痛管理与麻醉学，美容与健康以及家庭医学服务。



Livingstone的名称源自多肉植物生石花，通常被称为“活石”。无论是石头还是植物，活石都象征着Livingstone Health的韧性，成长和决心。该集团被公认为是患者值得信赖的综合医疗保健供应商，也是医疗专业人员获得 成长机会的卓越中心。



Livingstone Health的标志由一组彩色石头组成，代表着其对多学科医疗保健的关注，而树的树干和树枝则象征着连接这些医疗保健学科的庞大而成熟的网络。更多资讯，请登陆www.livingstonehealth.com.sg



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Feb 5, 2020 19:00 HKT/SGT

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