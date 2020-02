Wednesday, 5 February 2020, 10:59 HKT/SGT Share:

来源 WiseSpot Company Limited 全民抗「炎」恰逢求职旺季 港企斯博有限公司加快使用UC.NOW实时通讯协作方案作网上招聘面试

香港, 2020年2月5日 - (亚太商讯) - 为配合全城防疫,斯博有限公司宣布,春节假期后已开始使用由今之科技有限公司研发的UC.NOW实时通讯协作方案作网上面试,尽量省却非必要的面对面接触,以降低交叉感染之风险。就算安排同事在家工作,仍可利用技术尽量有效维持公司之日常运作,包括招聘等需要。



斯博有限公司人力资源部总监潘绮勤小姐指出,「作为科技公司,我们原本的计划是从4月份的2020年度工程师实习生(Engineering Trainee)招募起,将本年度大部分的面试工作逐步转用UC.NOW软件进行。我看中的,是它备有完整的面试安排流程,包括批量上传面试时间安排、透过UC.NOW Meeting Scheduler一次过以电邮发出面试邀请并安排应征者确认或要求更改时间、自动更新面试时间表状态、面试开始前再发出提示电邮及提供点按开始网上面试的URL链接等功能,这些都是我参考过其他同类软件中暂时未能提供的特点。对HR来说,尤其在处理像Trainee这类需一次性招聘多人、而求职者人数又较多的职位来说,这工作流程功能就变得非常好用,并可减省HR不少人力物力。」



「这次出现突发情况来得又快又急,逼使我们将上述计划的推出时间大幅提前。正因为UC.NOW已有面试安排工作流程,我们只用了一天时间做前期准备就能将原本需在办公室进行的预约面试,全部改成网上进行。UC.NOW支持大部分在计算机、智能电话及平板上运行的浏览器,包括Chrome, Safari, QQ, 360 与Mozilla Firefox等,因此面试双方一般无须事前特别安装任何软件或插件。我们要求网上面试以视像对话(video chat)方式进行,观察对方的言行举止和临场应对能力,因此过程就彷如面谈,只是大家都不用戴着口罩而已。视像对话的过程中,面试官可随时利用文字对话(text chat)来考验应征者的文书相关能力如书写、翻译、甚至简单的软件编程。」潘小姐指出。



「每场UC.NOW面试均有系统录像,让面试人员在过程中不用忙于兼顾笔录对话内容,可以更专心一致地聆听、观察和互动。面试后有需要时,大可翻查软件操作平台上的录像片段来重温应征者的答问内容。这点是传统面试难以做到的,尤其是针对一些需有不同部门同事进行多次面试的职位。改用UC.NOW面试,既可省却不同面试官重复发问同样的问题,评选时又不用单纯依靠笔录备注或记忆,对面试者来说其实更为公平。」潘小姐说,「当然在面试开始前,我们需要清楚告诉应征者该场面试将会进行录像、该档案的用途及后续处理方式等,在取得对方同意后才继续。」



「实际使用UC.NOW安排进行网上面试的时间虽短,但我们初步对这次 “HR数码转型” 的效果非常满意。作为具领导地位的香港软件及应用开发商,需持续地为公司在本港、台北及深圳的人员进行持续的培训,才能让他们紧贴全球科技发展的步伐。下一步我们将积极研究将UC.NOW软件应用在其他的人力资源发展工作上,如网上培训等。」



