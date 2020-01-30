Wednesday, 29 January 2020, 16:00 HKT/SGT Share:

来源 Holista CollTech Ltd 冠状病毒爆发后NATSHIELD(TM)消毒液订单激增

吉隆坡/珀斯, 2020年1月29日 - (亚太商讯) - 在澳大利亚证券交易所（ASX）上市的Holista CollTech（ASX代码：HCT，简称Holista）今日宣布，其全天然消毒杀菌喷雾NatShield™消毒液在马来西亚的需求激增，该产品中含有强大的Path-Away ®抗菌化合物。需求增加是由于最近爆发了源自中国武汉的致命冠状病毒。



NatShield



Letter from Malaysian MOH



Holista确认，自2020年1月中旬以来，它已售罄库存中的所有NatShield™消毒液。每瓶NatShield™消毒液均含有5％的Path-Away®。该Path-Away®由天然植物基物质制成，通过了美国食品药品监督管理局的认证，并通过了世界卫生组织（ 简称WHO）认可的多国实验室的测试。



Path-Away®（www.path-away.com）由总部位于美国南卡罗来纳州的Global Infection Control Consultants LLC（“ GICC LLC”）研发。Holista在马来西亚地区进行NatShield™消毒液的分销。 Holista是Path-Away®在东盟地区的独家经销商。确诊冠状病毒病例的东盟国家包括马来西亚，新加坡，泰国和柬埔寨。



根据来自马来西亚3000多家药店的七个连锁店的要求，Holista已订购6万瓶NatShield™消毒液，并将于2月中旬从美国空运到马来西亚。



新型冠状病毒于2019年12月31日首次报告给世界卫生组织，此后一直在进行调查，确诊感染的国家包括美国，加拿大，法国，澳大利亚，日本，韩国和尼泊尔。



喷雾中的活性物质能削弱病毒的细胞壁，导致传染性生物聚集在一起，病毒在此过程中会迅速自我消亡。该强效化合物对环境友好，毒性极低，因此即使被误食也不会对人和宠物造成伤害。它也不含酒精和其他可能有毒的化学物质。



该产品已获马来西亚卫生部批准使用。它也得到了新西兰食品与安全局和新西兰环境保护局的批准。它还已获得美国药典的批准，并已成功进行了USP-51消毒剂测试。本次疫情的爆发与另一种冠状病毒：H1N1病毒的爆发情况类似，后者在2009年导致70多人死亡。



“该产品不是药品。它通过消毒身体部位产生作用。在世界上最先进的生物安全实验室中，它一直被证明对用户和环境有效且安全。”Holista首席执行官Rajen Manicka博士说。该公司总部位于马来西亚吉隆坡，并在澳大利亚证券交易所（ASX）上市。



“NatShield™消毒液是用来治疗先前已知的冠状病毒的。它可以被用作包括公共交通在内的拥挤区域的预防性喷雾剂。消毒手，马桶座，门把手，台面和手推车杆只需三到五次喷洒即可，效果持续两个小时。我们计划在所有受感染的东盟国家出售该产品。”他说。



GICC LLC（www.giccllc.com）总裁Arthur Martin博士说：“Path-Away®配方已在包括世界卫生组织在内的世界知名实验室中得到了验证，它能够杀死170多种致命病原体，包括现有形式的冠状病毒。Path-Away®目前正在测试新出现的被称为“武汉病毒”的冠状病毒。



Martin博士是一位享誉全球的科学家，也是世界卫生组织防治结核病组织（T.B.）的成员。先前因其在防治结核病方面的工作而获得 “ Kochon奖”提名。“所有年龄段的人都可以使用Path-Away®，它几乎没有毒性作用的风险。即使在极端温度下，它也能保持数小时的功效，且没有腐蚀性，甚至可以在敏感设备中使用。”他说。



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企业事务与商机

Rajen Manicka博士： rajen.m@holistaco.com

常规咨询： enquiries@holistaco.com



媒体与投资者关系咨询

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Karishma Ailsinghani

E: holista@wer1.net; P: +65 84792656



Holista CollTech Ltd 简介

HolistaCollTech Ltd（以下简称“Holista”）是一家以科研为重心的生物技术公司，由Holista Biotech SdnBhd与CollTech Australia Ltd.合并而成。集团总部位于珀斯，在马来西亚拥有广泛业务。该公司致力于为全球市场提供一流的天然成分和健康产品。Holista是草药和成分研究的领导者，旨在为消费者提供更健康的食品。



Holista在澳大利亚证券交易所（“ ASX”）上市，致力于研究、开发，制造和销售“健康型”产品，以满足针对天然药物的未被满足且不断变化的需求。Holista的配料组合包括低GI烘焙产品，低钠盐，低脂油炸食品和低热量糖，同时又不影响口味，气味和口感。Holista仍是唯一一家使用专利提取方法生产绵羊胶原蛋白的公司。更多资讯，请访问 http://www.holistaco.com



Jan 29, 2020 16:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 食品, 制药及生物技术, 健康与医药

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