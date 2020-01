疫情牵动人心，预防为主

Thursday, 23 January 2020, 16:51 HKT/SGT Share:

香港, 2020年1月23日 - (亚太商讯) - 近日,全国人民的注意力都被一种快速传播的疾病——新型冠状病毒感染的肺炎牵制,受该病毒感染的患者一般会出现发热、乏力、干咳、逐渐出现呼吸困难,严重者出现急性呼吸窘迫综合症、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒、出现凝血功能障碍、甚至死亡。



截止至2020年1月22日上午,全国已确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例324例,疑似163例,死亡6例。全球多个国家亦逐渐出现确诊病例,包括美国、日本、韩国等。根据国家卫健委消息公布,造成全国民众日益担忧的新型冠状病毒,其结构与当年肆虐全国的“非典”SARS病毒存在同源性与相似的结构,病毒呈现传染性强、初期症状不严重、潜伏期长等特点,因此初期受病毒感染的患者不一定能及时发现。不过,在“非典”时期于中国率先推出“防感汤”的高雪教授就表示,用中药的办法完全可以进行预防,而且可以使用抗感王牌“普济抗感颗粒”来进行预防。



由香港远大制药厂生产的普济抗感颗粒按照国际优质生产标准,其主要原料:牛蒡子,马勃,酒黄连,甘草,酒黄芩,薄荷,柴胡,荆芥穗,桔梗,板蓝根,升麻等。主要作用:清热解毒,症见发热、头痛、咽痛、全身乏力、酸痛。经过数十年临床实践测试,运用现代精密制剂技术制成了普济抗感颗粒这一抗感良方,证明疗效显著、稳定、无任何毒副作用,对发热、咽痛、身痛症候具有良好功效,在抗呼吸道病毒感染方面发挥了巨大的作用。而普济抗感颗粒这经典抗感药品的研制,少不了在“非典”时期便在防感一线的医疗工作者——高雪、曲敬来两位教授的身影。



2003年抗击“非典”时,高雪教授作为深圳市抗击“非典”专家组中唯一的中医专家,她所研制的防感汤系列处方短短一个月售出120多万例。身处广州、香港两个重灾区之间,深圳却创造了“0死亡率、医务人员0感染、发病率低”的传奇纪录。



2006年5月,高雪教授与专家组一起,成功救治了深圳市首例重症H5N1禽流感病人。



2009年4月至11月,她与丈夫曲敬来一起参加了深圳市重大呼吸道传染病救治组的工作,用纯中药的办法治疗甲型H1N1流感,获得了比流感特效药达菲更好的临床疗效。



在2013年,这对夫妇入选深圳H7N9临床25位专家的大名单。并且在深圳呼吸内科的前十位专家中,这对用中药方法治疗呼吸道病毒感染而著称的夫妇又名列其中。



普济抗感颗粒的原型——普济消毒饮来自源自《东医宝鉴校释》中的一个治瘟疫的奇方,在高雪祖辈行医过程中已被大量使用,高雪夫妇根据此方,并结合祖传治流感的秘方,研制出普济抗感饮。在2009年猪流感的临床治疗应用中,在高雪的建议下将病患分为三组,运用纯中药、西医、中西医结合三种办法来治疗,从治疗结果来看,普济与达菲(流感特效药)几乎打了个平手,有些方面普济还胜出。



金活医药集团以 “效力世人、泽润苍生”为使命,为了让造福更多患者,与高雪夫妇合作,研制出普济抗感颗粒。



如今新型冠状病毒感染的肺炎疫情愈加严重,除勤洗手、戴口罩等方式外,还可以使用普济抗感颗粒进行预防。



《黄帝内经》所说:“上工治未病,不治已病,此之谓也”即采取相应的措施,防止疾病的发生发展。针对病毒传染性强、初期症状不显著、潜伏期长的特点,做好充足的预防比事后治疗更重要。



与西药相比,我国中药不但具有较强的抗病毒作用,而且其作用因为是多靶点作用,往往是广谱的,不易产生耐药性。既使面对新型变异的病毒,仍然可以有所作为。抑制炎症反应和有效退热,是防止出现重症肺炎的关键。另外,中药治疗流感还有一个特有的优势,就是调节免疫功能,可以增强人体抵抗力,从而使人体不易感染病毒。



基于中医辨证论治的思想,针对此次新型冠状病毒感染而引发的发热、乏力、干咳等症状,普济抗感颗粒应有良好的预防治疗效果。



此次疫情刚好发生在春节前后,正值全国人口流动最密集、频繁的时间,返乡、探亲、旅游等都会加速疫情的扩散,形成病毒传播、生长,甚至变异的温床。



金活医药集团温馨提示您:

在春节如因返乡、探亲、游玩等前往人群密集或空气不流通的地方,请及时冲服普济抗感颗粒,并在口中徐徐含服,让药液在喉咙及口中浸润,形成保护。



如发现个人或亲朋身体不适、发热、乏力、干咳等,在及时送到医院诊治外,也可以冲服普济抗感颗粒,对治疗以上症状均有良好效果。





