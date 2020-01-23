Thursday, 23 January 2020, 16:51 HKT/SGT Share:

来源 金活医药集团有限公司 疫情牵动人心，预防为主

香港, 2020年1月23日 - (亚太商讯) - 近日，全国人民的注意力都被一种快速传播的疾病——新型冠状病毒感染的肺炎牵制，受该病毒感染的患者一般会出现发热、乏力、干咳、逐渐出现呼吸困难，严重者出现急性呼吸窘迫综合症、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒、出现凝血功能障碍、甚至死亡。



截止至2020年1月22日上午，全国已确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例324例，疑似163例，死亡6例。全球多个国家亦逐渐出现确诊病例，包括美国、日本、韩国等。根据国家卫健委消息公布，造成全国民众日益担忧的新型冠状病毒，其结构与当年肆虐全国的“非典”SARS病毒存在同源性与相似的结构，病毒呈现传染性强、初期症状不严重、潜伏期长等特点，因此初期受病毒感染的患者不一定能及时发现。不过，在“非典”时期于中国率先推出“防感汤”的高雪教授就表示，用中药的办法完全可以进行预防，而且可以使用抗感王牌“普济抗感颗粒”来进行预防。



由香港远大制药厂生产的普济抗感颗粒按照国际优质生产标准，其主要原料：牛蒡子，马勃，酒黄连，甘草，酒黄芩，薄荷，柴胡，荆芥穗，桔梗，板蓝根，升麻等。主要作用：清热解毒，症见发热、头痛、咽痛、全身乏力、酸痛。经过数十年临床实践测试，运用现代精密制剂技术制成了普济抗感颗粒这一抗感良方，证明疗效显著、稳定、无任何毒副作用，对发热、咽痛、身痛症候具有良好功效，在抗呼吸道病毒感染方面发挥了巨大的作用。而普济抗感颗粒这经典抗感药品的研制，少不了在“非典”时期便在防感一线的医疗工作者——高雪、曲敬来两位教授的身影。



2003年抗击“非典”时，高雪教授作为深圳市抗击“非典”专家组中唯一的中医专家，她所研制的防感汤系列处方短短一个月售出120多万例。身处广州、香港两个重灾区之间，深圳却创造了“0死亡率、医务人员0感染、发病率低”的传奇纪录。



2006年5月，高雪教授与专家组一起，成功救治了深圳市首例重症H5N1禽流感病人。



2009年4月至11月，她与丈夫曲敬来一起参加了深圳市重大呼吸道传染病救治组的工作，用纯中药的办法治疗甲型H1N1流感，获得了比流感特效药达菲更好的临床疗效。



在2013年，这对夫妇入选深圳H7N9临床25位专家的大名单。并且在深圳呼吸内科的前十位专家中，这对用中药方法治疗呼吸道病毒感染而著称的夫妇又名列其中。



普济抗感颗粒的原型——普济消毒饮来自源自《东医宝鉴校释》中的一个治瘟疫的奇方，在高雪祖辈行医过程中已被大量使用，高雪夫妇根据此方，并结合祖传治流感的秘方，研制出普济抗感饮。在2009年猪流感的临床治疗应用中，在高雪的建议下将病患分为三组，运用纯中药、西医、中西医结合三种办法来治疗，从治疗结果来看，普济与达菲（流感特效药）几乎打了个平手，有些方面普济还胜出。



金活医药集团以 “效力世人、泽润苍生”为使命，为了让造福更多患者，与高雪夫妇合作，研制出普济抗感颗粒。



如今新型冠状病毒感染的肺炎疫情愈加严重，除勤洗手、戴口罩等方式外，还可以使用普济抗感颗粒进行预防。



《黄帝内经》所说：“上工治未病，不治已病，此之谓也”即采取相应的措施，防止疾病的发生发展。针对病毒传染性强、初期症状不显著、潜伏期长的特点，做好充足的预防比事后治疗更重要。



与西药相比，我国中药不但具有较强的抗病毒作用，而且其作用因为是多靶点作用，往往是广谱的，不易产生耐药性。既使面对新型变异的病毒，仍然可以有所作为。抑制炎症反应和有效退热，是防止出现重症肺炎的关键。另外，中药治疗流感还有一个特有的优势，就是调节免疫功能，可以增强人体抵抗力，从而使人体不易感染病毒。



基于中医辨证论治的思想，针对此次新型冠状病毒感染而引发的发热、乏力、干咳等症状，普济抗感颗粒应有良好的预防治疗效果。



此次疫情刚好发生在春节前后，正值全国人口流动最密集、频繁的时间，返乡、探亲、旅游等都会加速疫情的扩散，形成病毒传播、生长，甚至变异的温床。



金活医药集团温馨提示您：

在春节如因返乡、探亲、游玩等前往人群密集或空气不流通的地方，请及时冲服普济抗感颗粒，并在口中徐徐含服，让药液在喉咙及口中浸润，形成保护。



如发现个人或亲朋身体不适、发热、乏力、干咳等，在及时送到医院诊治外，也可以冲服普济抗感颗粒，对治疗以上症状均有良好效果。





Jan 23, 2020 16:51 HKT/SGT

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