Wednesday, 22 January 2020, 10:40 HKT/SGT Share: 多家知名品牌加入支付宝集五福 品牌联动抢占贺新岁节营销高地

香港, 2020年1月22日 - (亚太商讯) - 日前，支付宝举办了新年集五福发布会。据发布会上透露，今年支付宝集五福活动，在延续之前的集福精彩互动的同时，引入更多品牌合作，用「有“福”同享」的方式，联合中国移动、六福珠宝、可口可乐、星巴克、法国欧莱雅等中外知名品牌，一起组建成了「新春福气品牌」。



延续“福”文化 流量生态更开放



随着农历新年的临近，年味越来越浓。连续五年的支付宝新年全民集五福活动，由于在春节前夕展开、环节设计具有年味、又兼具社交属性，随着参与活动人数的不断增加正成为新的民俗。



一个明显的特征是，“钱”的意义在逐渐弱化，而“福”的价值在不断体现。集五福活动更多地变成线下互动，更多人也参与其中。与此同时，大家不再讨论各自分了多少钱，通过频繁互动，互相祝福，过年的“年味”逐渐显现出来。



除此之外，今年的支付宝集五福，还有小程序助阵。去年支付宝对于小程序和轻店能力的不断提升和优化。用户拿到礼券后，可以选择到线下店，或者到线上天猫店购物。对于品牌来说，用户不管在哪个渠道兑奖，可激活的福气资产沉淀在轻店，产生营销价值。



以往传统的品牌跨界合作场景较为分散，而支付宝集福打造的品牌+的生态系统，将线上线下的应用场景连通起来，各品牌之间都进行深度的嵌入，实现对公众和媒体的正向增益的传播效果，在具有蓬勃生命力的共赢生态下，品牌才能在支付宝集五福的场景中获得更大的曝光。



春节热点加上社会广泛关注度，成为众多品牌抢占流量的必争之地。众多品牌的加盟，正是看中了支付宝集五福所带来新的流量增长和社会大众更高的参与互动。



多品牌联动 创造全新体验



今年的支付宝集五福在面对品牌时，联合各大品牌抢占春节前夕的营销高地，为大家送上了新年的祝福的同时，形成合作开放的宣传模式。



支付宝对今年的集“福”内容进行了延伸，与更多核心品牌联动，用“福”文化帮企业打造全新产品，为用户创造全新体验。今年的五福引入更多品牌合作，用「有“福”同享」的方式，联合中国移动、六福珠宝、可口可乐、星巴克、法国欧莱雅等品牌，一起组建成了「新春福气品牌」。



支付宝与新春福气品牌也在玩法上一起做了探索和创新。以福气满满的六福珠宝为例，在集福活动期间，用户以支付宝应用程序 (APP) 扫描「福」字，如获得带有「六福珠宝」标志的福卡，即有机会获得六福珠宝天猫官方旗舰店优惠券﹔而点击「口碑」页面的「结婚/ 旅拍」按钮，如跳出六福珠宝弹屏广告，也可领取六福珠宝实体店优惠券，购选心爱的珠宝首饰。



以可口可乐来说，当用户打开支付宝扫一扫，AR扫描可乐瓶身上的福娃，同时可以领取可乐的福气红包。此外，支付宝联合合作品牌推出了今年“一家人 全家福”的主题系列海报。



用户每一次的集福和传福行动，不仅仅是一次福气的在线传递，也是在帮自己和家人获得品牌提供的新春福利。对于品牌来说，每一次扫福也都完成了一次品牌沟通和商品权益的发放，但比平常更加生动有趣。



而对于品牌来说，在春节这样一个竞争激烈的营销节点，同样需要借助一个有号召力、有用户基础的平台，使营销事半功倍。



各品牌主从自身的角度出发，将福气进行拆解，不仅在支付宝的福卡上进行了曝光，还在外围渠道围绕着“集福”做出了出彩的活动，去创造各种让消费者惊喜的新体验，才能为品牌带来新的流量，打造立体的娱乐体验。





Jan 22, 2020 10:40 HKT/SGT

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