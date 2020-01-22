持续领跑！兴业银行香港分行境外债券承销业务再创佳绩

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|Tuesday, 21 January 2020, 16:46 HKT/SGT
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香港, 2020年1月21日 - (亚太商讯) - 彭博数据1显示，兴业银行香港分行在2019年度中国离岸债券承销商排行榜中名列前茅，落地项目超百笔，连续两年蝉联中国离岸债券城投类排行榜第一位。根据华尔街交易员数据2，在2019年中资美元债承销商总排行榜中，兴业银行香港分行位列中资股份制银行香港分行承销商第一位，在中资美元债城投类排行榜中更是以落地项目68笔、承销金额25.3亿美元的成绩高居榜首。
兴业银行香港分行作为优质发行人经验丰富、服务对象覆盖面广、客户类型多元、市场占有率高，2019年内多次中标境外美元债项目的主承销商角色，专业水平、承销实力受到业界一致认可。同时，借助境外分行“桥头堡”优势，加强与兴业银行境内分行联动，协助境内企业通过境外债券发行拓宽融资管道、树立国际形象、搭建海外平台及实现多元化资产配置。
近年来兴业银行以“商行+投行”为抓手，发挥债券直接融资优势，对接广阔的多层次金融市场，优化加大金融供给，持续增强服务实体经济能力。根据Wind信息发布的“2019年NAFMII债务融资工具承销排行榜”，兴业银行以5200亿元的主承销规模和795只的承销数量，蝉联市场第一，连续8年领跑股份制银行。
注释：
1. 该排行榜不包括发行金额小于1亿美元、发行期限小于540天的境外债券。
2. 数据源：www.serespartners.com，包含港资美元债，且仅包含固定利息美元债，不含浮息债、可转债等。
Jan 21, 2020 16:46 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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