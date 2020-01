Tuesday, 21 January 2020, 16:46 HKT/SGT Share: 持续领跑!兴业银行香港分行境外债券承销业务再创佳绩

香港, 2020年1月21日 - (亚太商讯) - 彭博数据1显示,兴业银行香港分行在2019年度中国离岸债券承销商排行榜中名列前茅,落地项目超百笔,连续两年蝉联中国离岸债券城投类排行榜第一位。根据华尔街交易员数据2,在2019年中资美元债承销商总排行榜中,兴业银行香港分行位列中资股份制银行香港分行承销商第一位,在中资美元债城投类排行榜中更是以落地项目68笔、承销金额25.3亿美元的成绩高居榜首。







兴业银行香港分行作为优质发行人经验丰富、服务对象覆盖面广、客户类型多元、市场占有率高,2019年内多次中标境外美元债项目的主承销商角色,专业水平、承销实力受到业界一致认可。同时,借助境外分行“桥头堡”优势,加强与兴业银行境内分行联动,协助境内企业通过境外债券发行拓宽融资管道、树立国际形象、搭建海外平台及实现多元化资产配置。



近年来兴业银行以“商行+投行”为抓手,发挥债券直接融资优势,对接广阔的多层次金融市场,优化加大金融供给,持续增强服务实体经济能力。根据Wind信息发布的“2019年NAFMII债务融资工具承销排行榜”,兴业银行以5200亿元的主承销规模和795只的承销数量,蝉联市场第一,连续8年领跑股份制银行。



注释:

1. 该排行榜不包括发行金额小于1亿美元、发行期限小于540天的境外债券。

2. 数据源:www.serespartners.com,包含港资美元债,且仅包含固定利息美元债,不含浮息债、可转债等。









