Tuesday, 21 January 2020, 15:30 HKT/SGT Share:

来源 InvestHK 香港特别行政区政府投资推广署协助海外及内地企业来港开设或扩展业务数字创新高

香港, 2020年1月21日 - (亚太商讯) - 香港特别行政区政府属下部门投资推广署今日（一月二十一日）宣布，该署于二○一九年共协助了487间海外及中国内地企业在港开设或扩展业务。







该数目较二○一八年上升11.7%，创历年新高，当中金融科技公司及初创企业的增长最为强劲。另外，487间企业共创造6 009个就业职位，较二○一八年上升14.1%。



超过27%获协助公司指出，香港的国际枢纽地位在中国内地的持续经济发展中担当重要角色，选址香港旨在充分把握粤港澳大湾区发展及「一带一路」倡议的商机。



香港特别行政区政府投资推广署署长傅仲森对该署所协助的公司数目于二○一九年继续上升感到鼓舞。他说：「二○一九年本署协助的公司及其创造的职位数目再创新纪录，凭借香港的固有营商优势及新机遇，尤其在粤港澳大湾区的最新发展及『一带一路』倡议推动下，香港将持续吸引海外及内地投资者。」



傅仲森补充：「展望二○二○年，纵然国际及本地经济环境不明朗，我们将继续致力吸引跨国企业以至创业投资者在香港设立业务。配合政府政策目标，我们亦会特别注重协助创新科技公司落户香港。」



二○一九年年度报告重点

487间公司来自48个经济体，中国内地继续是最大的来源市场，共有120间公司；其次是美国（71）、英国（43）、日本（27）和法国（25）；来自东盟的企业合计有29间。



按行业分布，最多是「创新及科技」公司，共有106间；其他包括「运输及工业」（65）、「旅游及款待」（60）及「金融科技」（57）。投资推广署亦协助了70间不同界别的初创公司，占总获协助公司14.4%。



获协助公司于成立或扩充首年共创造6 009个职位，较投资推广署于二○一八年协助的公司所创造的职位数目上升14.1%。



当中有135间（27.7%）公司指出，他们计划利用香港作为参与粤港澳大湾区发展及「一带一路」倡议的平台。



关于投资推广署

投资推广署是香港特别行政区政府属下部门，专责促进外来直接投资，致力协助海外及内地企业在香港开设或扩展业务。该署为海外及内地企业提供免费信息及专业支持服务。如欲查询更多数据，欢迎浏览该署网站www.investhk.gov.hk。



传媒查询：

香港投资推广署

苏志超

公共关系主管

电话: +852 3107 1035

电邮: ASo@investhk.gov.hk



陈慧仪

公共关系高级经理

电话: +852 3107 1071

电邮: EChan@investhk.gov.hk



Jan 21, 2020 15:30 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 旅游观光, 业务, 本地, Government

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

