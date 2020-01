Tuesday, 21 January 2020, 08:52 HKT/SGT Share: 吉林大学与宏华集团联合研发项目荣获2019年度国家技术发明奖

成都, 2020年1月21日 - (亚太商讯) - 1月10日,2019年度国家科学技术奖在京揭晓,由吉林大学与宏华集团有限公司(全球能源智慧开发方案提供商,股票代码:196.HK,以下简称“宏华集团”或“宏华”) 联合研发的项目“顶部驱动精准控压科学钻探装备关键技术及应用”荣获2019年度国家技术发明奖二等奖。



该获奖项目的主要完成人包括孙友宏(吉林大学)、王清岩(吉林大学)、吕兰(四川宏华石油设备有限公司)、于萍(吉林大学)、任杰(四川宏华石油设备有限公司)、沙永柏(吉林大学)-——吕兰与任杰为宏华集团技术骨干。该项目主要应用于中国首台万米大陆科学钻探专用钻机“地壳一号”, 其研发亮点为自动化的钻井装置和国内最大的全液压顶驱装置。该钻机采用国际先进水平的机电数字一体化设计,简化机械结构,实现数字控制,具备信息化、智能化功能,在国内超深钻机领域处于领先地位。“地壳一号”创造了深地研究的岩心钻取深度新纪录,是全球第一口钻穿陆相白垩纪的科学探井。



该项目促进我国在深部钻探技术领域到达国际领先水平,同时拓展了我国深部能源勘查开发的新空间,提升我国在地球深部探测领域的科技创新能力和国际影响力。未来,宏华将持续发展科技创新能力,为我国超深井钻探计划提供更高性能的钻机。



2019年度国家科学技术奖揭晓当日,中共中央国务院在北京隆重举行国家科学技术奖励大会,习近平、李克强、王沪宁、韩正等党和国家领导人出席大会并为获奖代表颁奖。



此次评选向296个项目和12名科技专家授奖。其中,国家自然科学奖授奖项目46项,国家技术发明奖授奖项目65项,国家科学技术进步奖授奖项目185项。中国石油行业占据其中11个奖项,包括国家技术发明奖二等奖三项,国家科学技术进步奖一等奖两项,二等奖六项。



关于宏华集团

宏华集团有限公司为香港主板上市公司(股票代码196.HK),是中国航天科工集团有限公司旗下的能源装备发展主平台。作为全球领先的陆地钻采设备制造商之一及中国最大的陆地石油钻机出口商,宏华主要从事研制陆地钻探设备(包括钻机、核心零部件、井下工具等)、陆地完井设备(包括压裂成套设备等)、海洋钻井模块及装备,以及提供陆地油气勘探开发的相关工程服务。凭借其强劲研发能力、优质生产设施及成熟的国际销售网络,宏华的产品约80%销往世界各地的知名企业,包括主要产油区如北美、中东和新兴市场如南美、南亚、俄罗斯、中亚及非洲等地区。未来,宏华将继续聚焦核心业务,并在非常规油气、能源+互联网领域加大资源配比,成为油气行业国际领先的企业。







