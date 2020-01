Wednesday, 22 January 2020, 11:30 HKT/SGT Share:

来源 Azelis 阿泽雷斯推出亚太区宣传片,展现公司“配方成就创新”的决心

新加坡 , 2020年1月22日 - (亚太商讯) - 2019年7月,阿泽雷斯在全球推出了全新的标语“配方成就创新”和公司宣传片。现在,阿泽雷斯再次推出亚太区宣传片,介绍了亚太地区近年来实现强劲增长的推动因素。新宣传片也凸显了公司在配方和应用技术方面的持续性投资。



亮点和说明

- 阿泽雷斯亚太区宣传片介绍了公司在当地市场的增长驱动力以及产品和服务优势。

- 新宣传片也体现了阿泽雷斯致力于成为所有客户和行业的创新服务供应商的战略定位。

- 点击此处,观看视频。 https://m.youku.com/video/id_XNDUxODMzOTE2NA==.html



阿泽雷斯通过将创意转化为推动增长的先进解决方案,为合作伙伴创造价值。公司不断向客户提供创新配方,帮助他们满足严苛的市场要求并迎合不断变化的消费趋势。阿泽雷斯在亚太地区的25个应用实验室和以市场为导向的销售团队在这方面发挥了积极重要的作用。



新宣传片以阿泽雷斯全球品牌宣传片为基础,同时也融入了当地独特的文化和架构。宣传片中,阿泽雷斯亚太区管理团队介绍了新成立的实验室、在不同市场取得的成果、300名成员的团队成长、工作与生活平衡以及所有阿泽雷斯员工所享有的均等机遇。



阿泽雷斯亚太地区CEO Laurent Nataf评论到:

“阿泽雷斯亚太区团队在过去几年取得了让人引以为傲的出色成绩, 这是我们团队所具有的热情和投身敬业精神的真实见证。在实现快速增长的同时,我们还与客户和供应商建立了牢固的合作关系。新的亚太区宣传片将帮助我们更好地向合作伙伴展示我们的实力、我们的专业以及在过去几年中成功建立的业务增长。“



联系信息

阿泽雷斯

Marina Kaptein

集团通信总监

电子邮箱: marina.kaptein@azelis.com



关于阿泽雷斯

阿泽雷斯是一家领先的特种化学品和食品添加剂经销商,业务遍布全球40多个国家,拥有近2000名员工。我们由行业、市场和技术专家组成雄厚的团队,致力于生命科学和工业化学品领域。我们为大约40,000多家客户提供了横向互补产品价值链,创造了19.4亿欧元的营业额(2018年)。在美国,我们经营着许多知名的联合品牌,以满足该地区的各种市场需求。



通过我们60个应用实验室的齐心协力,我们屡获殊荣的技术人员帮助客户开发配方。我们将全球影响力与当地关注点相结合,为当地客户提供可靠、综合的服务,并为客户提供有吸引力的商机。我们相信,我们的员工和合作伙伴一定会建立和培养牢固、诚挚的关系。



创意创造影响,配方成就创新。



www.azelis.com



