Monday, 20 January 2020, 18:33 HKT/SGT Share: 安捷证券第二轮药品集采结果：降价主旋律不变，首推创新型龙头

香港, 2020年1月20日 - (亚太商讯) - 2020年01月17日，第二轮国家集采正式开标，结果如下：122家企业参与采购，33个(按通用名计)药品的194个品规激烈厮杀，价格降幅超出市场预期。网传结果显示，共产生拟中选企业77家，拟中选产品100个(按品规计)，与集采办给定的最高有效申报价相比(下同)，价格降幅在-11.1%至-93.0%，平均降幅-55.1%。碳酸氢钠流标。



拟中标企业情况：

1.科伦药业(002422.CH)是最大赢家，共5款产品中标，价格平均降幅-32.8%；

2.齐鲁制药7个竞标产品中4个中标，平均降幅-39.6%，重磅产品注射用紫杉醇(白蛋白结合型，以下简称白蛋白紫杉醇)降幅-23.8%，未中标；

3.拜耳(BAYN.DE) 利用1.8倍规则成功狙杀华东医药(000963.CH)和新和成(002001.CH)，以-78.4%的降幅中标本次集采最大品种阿卡波糖。



安捷证券维持此前对重点已覆盖公司的研判：

1.石药集团(1093.HK)中性偏负面，5中3，白蛋白紫杉醇(-68.9%)，若FY20E销量支持满产或接近满产(200万支以上)，则可保证收入不降低，否则将产生负面影响，阿莫西林(-28.0%)、阿奇霉素(-77.9%)市占率低；



2.中国生物制药(1177.HK)中性偏正面，5中3，分别为阿比特龙(-77.1%)、奥美沙坦酯(-68.8%)和福多司坦(-56.2%)，福多司坦占收入比重约0.6%，前列腺癌重磅品种阿比特龙原研药出局，中标可迅速抢占市场份额，预计峰值销售额15亿元人民币，奥美沙坦酯市占率低，中标影响正面；



3.复星医药(2196.HK)偏正面，6中4，分别为阿奇霉素(-71.7%)、克林霉素(-44.0%)、异烟肼(-78.2%)和吲达帕胺(-14.1%)，品种市占率低；



4.百济神州(6160.HK, BGNE.US)偏正面，白蛋白紫杉醇中标，降幅-52.1%，销售见长的强大竞争对手齐鲁制药出局，产品放量可期；



5.华润医药(3320.HK)/东阳光药(1558.HK)/国药控股(1099.HK)均中性偏正面，分别中标‪3/3/1‬个品种，产品市占率均较低；东阳光药(1558.HK)竞标的3个品种全部以最低价中标，表现亮眼。‬‬‬‬‬



安捷证券预计2H20E有可能进行新一轮国家集采和医保谈判，医保基金腾笼换鸟加速并常态化：1. 网传01月10日医保局局长胡静林提出的带量采购三年工作计划印证了安捷证券的研判：将医院采购金额前160的品种作为集采的重点，3年集采5-6批；3家及以上BE满25个自动启动国家集采；2.安罗替尼等FY18A通过谈判进入医保的产品将于2H20E到期，届时将开展新一轮价格谈判。



安捷证券建议投资者关注结构性和个股机会，并坚持一贯的观点：第一，集采常态化，降价主旋律，仿制药的职能从赚取利润向品牌拓展、渠道铺设、口碑树立、贡献稳定现金流转换；第二，医保基金腾笼换鸟常态化，投资人对降价幅度和仿制药长期的价格走势不应抱有任何侥幸心理，谨慎为上；第三，集采和医保谈判对估值的影响不再是全行业无差别回调，而是各有涨跌，投资者应更加关注上市公司各竞标产品的市场份额、销售额、产能、原料药自产、渗透率和替代率等因素，具体问题具体分析；第四，创新是不变的主题，研发铸就竞争力和护城河，政策的倒逼为资金和研发实力雄厚、新旧增长动能轮动速度快、创新药管线布局充分的龙头企业带来集中效应，如中国生物制药(1177.HK)、石药集团(1093.HK)等，核心资产虽然估值较高，但也不宜轻易减配，投资者可留意超跌机会；第五，持续不断的研发投入将有利CRO/CDMO企业，建议关注药明生物(2269.HK)、维亚生物(1873.HK)等；第六，关注具有海外市场拓展能力、创新能力和长期成长潜力的生物制药头部企业，如百济神州(6160.HK)、信达生物(1801.HK)、君实生物(1877.HK)等。







Jan 20, 2020 18:33 HKT/SGT

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