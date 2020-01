Monday, 20 January 2020, 11:20 HKT/SGT Share: 熊猫绿能 (00686-HK) 2019全年总发电量约317.3万兆瓦时 2020年工作部署积极展开

香港, 2020年1月20日 - (亚太商讯) - 2020 年,是国家十三五规划的收官之年,光伏行业走出“寒冬”,实现“暖阳”发展的关键之年。熊猫绿能发布公告,根据初步运营统计数据,集团及其联营公司实益拥有之 58 个发电站于 2019 年第四季度总发电共约 631,006 兆瓦时,而截至 2019 年 12 月 31 日止的十二个月总发电量达到约 3,172,870 兆瓦时。



2019年以来,国家财政部、发改委、能源局等相关机构,陆续发布一系列对光伏行业有重大影响的管理政策,例如:建立健全可再生能源电力消纳保障机制、关于规范优先发电优先购电计划管理、光伏发电无补贴平价上网、完善光伏发电上网电价机制、光伏发电项目建设有关事项等等,为实现光伏行业的健康可持续发展奠定了基础。在有国家的重视,有各项利好政策措施的支撑的背景下,熊猫绿能的经营效益完成了高效增长。



据了解,1 月 17 日下午,熊猫绿能集团的 2020 年年度工作会议在深圳召开。集团董事会主席卢振威充分肯定了集团公司 2019 年取得的不易成绩,面对 2020 年的新机遇新挑战,他号召全体员工立足长远,把握当下,拥抱变化,不断超越。



首席执行官钟晖指出,2019 年,可以用 1+3来总结。1 是指经营效益方面。2019 年,集团完成结算电量、发电业务收入双双增长;资金筹措上满足了还本付息的资金需求;美元债获国家发改委批复,债券发行工作进行中。



该公司在 3 方面取得新的突破。一是优化股权结构。2019 年 3 月,通过分别向华青光伏、招商新能源、中国华融、亚太能源及基础设施配发新股,获得了 17.16 亿港元的资金支持;12 月 30 日通过独立股东大会,批准引入战略股东京能集团。二是完善公司治理。引入 CEO 办公会对重大事项进行集体决策,建立投委会对项目投资和出售进行专业化决策。三是提升内部管理。引入 KPI 制度、开展开源节流降本增效活动及进行试点精细化管理等。



该工作会议还对 2020 年主要工作作出部署安排:一是突出抓好战投引入工作,确保企业行稳致远;二是突出抓好安全文明生产,确保实现全年安全目标;三是突出抓好投资经营工作,确保取得良好的经营成果;四是突出抓好内部管理创新,确保取得较好的工作绩效;五是突出抓好人才结构优化,确保团队建设接续有力;六是突出抓好企业文化融合,确保和谐企业稳健发展。凭借自身竞争优势,努力为股东创造最大的价值。











