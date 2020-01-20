Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, January 20, 2020
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 20 January 2020, 11:20 HKT/SGT
Share:
熊猫绿能 (00686-HK) 2019全年总发电量约317.3万兆瓦时 2020年工作部署积极展开

香港, 2020年1月20日 - (亚太商讯)  - 2020 年,是国家十三五规划的收官之年，光伏行业走出“寒冬”，实现“暖阳”发展的关键之年。熊猫绿能发布公告，根据初步运营统计数据，集团及其联营公司实益拥有之 58 个发电站于 2019 年第四季度总发电共约 631,006 兆瓦时，而截至 2019 年 12 月 31 日止的十二个月总发电量达到约 3,172,870 兆瓦时。

2019年以来，国家财政部、发改委、能源局等相关机构，陆续发布一系列对光伏行业有重大影响的管理政策，例如：建立健全可再生能源电力消纳保障机制、关于规范优先发电优先购电计划管理、光伏发电无补贴平价上网、完善光伏发电上网电价机制、光伏发电项目建设有关事项等等，为实现光伏行业的健康可持续发展奠定了基础。在有国家的重视，有各项利好政策措施的支撑的背景下，熊猫绿能的经营效益完成了高效增长。

据了解，1 月 17 日下午，熊猫绿能集团的 2020 年年度工作会议在深圳召开。集团董事会主席卢振威充分肯定了集团公司 2019 年取得的不易成绩，面对 2020 年的新机遇新挑战，他号召全体员工立足长远，把握当下，拥抱变化，不断超越。

首席执行官钟晖指出，2019 年，可以用 1+3来总结。1 是指经营效益方面。2019 年，集团完成结算电量、发电业务收入双双增长；资金筹措上满足了还本付息的资金需求；美元债获国家发改委批复，债券发行工作进行中。

该公司在 3 方面取得新的突破。一是优化股权结构。2019 年 3 月,通过分别向华青光伏、招商新能源、中国华融、亚太能源及基础设施配发新股，获得了 17.16 亿港元的资金支持；12 月 30 日通过独立股东大会,批准引入战略股东京能集团。二是完善公司治理。引入 CEO 办公会对重大事项进行集体决策,建立投委会对项目投资和出售进行专业化决策。三是提升内部管理。引入 KPI 制度、开展开源节流降本增效活动及进行试点精细化管理等。

该工作会议还对 2020 年主要工作作出部署安排：一是突出抓好战投引入工作，确保企业行稳致远；二是突出抓好安全文明生产，确保实现全年安全目标；三是突出抓好投资经营工作，确保取得良好的经营成果；四是突出抓好内部管理创新，确保取得较好的工作绩效;五是突出抓好人才结构优化，确保团队建设接续有力；六是突出抓好企业文化融合,确保和谐企业稳健发展。凭借自身竞争优势,努力为股东创造最大的价值。





Jan 20, 2020 11:20 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 能源 , 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Dec 23, 2019 08:32 HKT/SGT
熊猫绿能引入京能集团 国企股东携手拓行业布局
Aug 31, 2017 14:51 HKT/SGT
熊猫绿能公布2017年中期业绩 发电收入增加53%至6.9亿元人民币
June 19, 2017 22:31 HKT/SGT
异动股：熊猫绿能（00686.HK）升5.83% 大股东未减持
更多新闻 >>
Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 东京： +81 3 6859 8575

       