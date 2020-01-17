中国通海金融荣获《财资》2019年度「最佳私有化交易项目」

|
|
|
|
香港, 2020年1月17日 - (亚太商讯) - 中国通海金融欣然宣布，旗下中国企业融资在《财资》杂志举办的The Asset Triple A Country Awards中，勇夺「最佳私有化交易项目」殊荣。
中国通海金融于业界脱颖而出，成绩备受认同。中国通海企业融资业务分部行政总裁钟冠聪先生获邀出席颁奖典礼，并表示：「奖项充份印证了公司努力的成果，作为企业融资财务顾问，本公司会本着不断创新及追求卓越的精神，致力维持最高水平的金融服务，为客户提供专业意见和部署，于未来日子，集团期望与客户能携手再创高峰。」
《财资》Triple A Country Awards于行业间享负盛名，该奖项由专业投资者及分析师组成的评审团严格筛选，基于业绩表现、优秀项目、客户意见等一系列定性及定量因素进行评估，旨在表彰过去一年具有卓越表现的专业金融机构。
关于中国通海国际金融有限公司
中国通海国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于1997年在香港上市，并于2017年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代号: 000046.SZ)大家庭。中国通海金融致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、大连、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业，以及透过Global Alliance Partners及Oaklins International的网络及成员，为客户提供资本市场服务。
如有垂询，请联系：
中国通海国际金融有限公司 - 公共关系与传讯
陈静妍 (Jane Chan) 电话：(852) 2217-8888 电邮：jane.chan@tonghaifinancial.com
卢秋玲 (Mandy Lo) 电话：(852) 2217-2753 电邮：mandy.lo@tonghaifinancial.com
陈碧虹 (Charlie Chan) 电话：(852) 2217-2504电邮：charlie.chan@tonghaifinancial.com
Jan 17, 2020 17:46 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|中国通海国际金融有限公司
|Dec 20, 2019 14:45 HKT/SGT
|
中国通海金融于《资本壹周》主办之「杰出上市企业大奖2019」荣膺「企业管治大奖」殊荣
|Nov 19, 2019 18:15 HKT/SGT
|
中国通海金融连续第二年荣获《信报财经新闻》「上市公司卓越大奖2019」(主板) 殊荣
|June 3, 2019 19:49 HKT/SGT
|
【华富卓越投资者关系大奖2018】颁奖典礼圆满举行
|May 6, 2019 17:35 HKT/SGT
|
「华富卓越投资者关系大奖2018」现正接受公众提名
|Apr 1, 2019 18:20 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获信报「金融服务卓越大奖2019」
|Feb 8, 2019 18:18 HKT/SGT
|
中国通海金融冠名赞助己亥年首个足球坛盛事通海金融贺岁杯圆满结束
|Jan 17, 2019 18:20 HKT/SGT
|
中国通海金融冠名赞助香港国际女子网球赛
|Nov 7, 2018 09:38 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获《信报财经新闻》「上市公司卓越大奖2018」(主板) 奖项
|Nov 1, 2018 11:59 HKT/SGT
|
中国通海金融首度赞助香港网球公开赛
|Aug 29, 2018 21:34 HKT/SGT
|
中国通海金融2018年度中期业绩
|更多新闻 >>