Friday, 17 January 2020, 17:46 HKT/SGT Share:

来源 中国通海国际金融有限公司 中国通海金融荣获《财资》2019年度「最佳私有化交易项目」

香港, 2020年1月17日 - (亚太商讯) - 中国通海金融欣然宣布，旗下中国企业融资在《财资》杂志举办的The Asset Triple A Country Awards中，勇夺「最佳私有化交易项目」殊荣。



中国通海金融于业界脱颖而出，成绩备受认同。中国通海企业融资业务分部行政总裁钟冠聪先生获邀出席颁奖典礼，并表示：「奖项充份印证了公司努力的成果，作为企业融资财务顾问，本公司会本着不断创新及追求卓越的精神，致力维持最高水平的金融服务，为客户提供专业意见和部署，于未来日子，集团期望与客户能携手再创高峰。」



《财资》Triple A Country Awards于行业间享负盛名，该奖项由专业投资者及分析师组成的评审团严格筛选，基于业绩表现、优秀项目、客户意见等一系列定性及定量因素进行评估，旨在表彰过去一年具有卓越表现的专业金融机构。



关于中国通海国际金融有限公司

中国通海国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于1997年在香港上市，并于2017年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代号: 000046.SZ)大家庭。中国通海金融致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、大连、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业，以及透过Global Alliance Partners及Oaklins International的网络及成员，为客户提供资本市场服务。



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