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  • Friday, January 17, 2020
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Thursday, 16 January 2020, 20:45 HKT/SGT
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汇景控股有限公司于香港联合交易所主板挂牌上市

香港, 2020年1月16日 - (亚太商讯)  - 立足东莞，专注于广东省及湖南省，成熟的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司（「汇景控股」或「集团」）的股份今日成功于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板正式挂牌买卖，股份代号为9968。


主席伦瑞祥先生与荣誉顾问罗杰斯先生于联交所内敲响铜锣，标志着集团正式于联交所上市。


汇景控股荣誉顾问、有「商品大王」之称的罗杰斯先生 (Mr. Jim Rogers) 表示：「很高兴能亲身出席汇景控股的上巿仪式。有见伦主席高瞻远瞩，洞察行业先机，加上集团拥有专业的管理团队，以及债务维持在非常健康水平，相信集团的增长潜力非常可观。」

关于汇景控股有限公司
汇景控股有限公司（「汇景控股」或「集团」）是一家立足东莞，逐步延伸至河源、长三角城市群及长江中游城市群的中国综合住宅及商用物业开发商。集团的专注包括城市更新项目，物业项目包括住宅物业项目、综合物业项目及推广特定行业的物业项目。于2019年9月30日，集团于3个省份5个城市拥有或已同意收购17个物业项目，总计占地面积约为200万平方米，且竣工后的规划建筑面积总计约为450万平方米。根据仲量联行企业评估及咨询有限公司准备的物业估值报告，截至2019年9月30日，集团第一至第四类物业的市值、第五类物业以及公司城市更新项目（根据「三旧改造计划」所提供的建议土地用途变更及开发）的参考市值合共为约人民币433亿。

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Jan 16, 2020 20:45 HKT/SGT
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部门 金融, 业务
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