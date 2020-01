Thursday, 16 January 2020, 20:45 HKT/SGT Share: 汇景控股有限公司于香港联合交易所主板挂牌上市

香港, 2020年1月16日 - (亚太商讯) - 立足东莞,专注于广东省及湖南省,成熟的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司(「汇景控股」或「集团」)的股份今日成功于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板正式挂牌买卖,股份代号为9968。



主席伦瑞祥先生与荣誉顾问罗杰斯先生于联交所内敲响铜锣,标志着集团正式于联交所上市。



汇景控股荣誉顾问、有「商品大王」之称的罗杰斯先生 (Mr. Jim Rogers) 表示:「很高兴能亲身出席汇景控股的上巿仪式。有见伦主席高瞻远瞩,洞察行业先机,加上集团拥有专业的管理团队,以及债务维持在非常健康水平,相信集团的增长潜力非常可观。」



关于汇景控股有限公司

汇景控股有限公司(「汇景控股」或「集团」)是一家立足东莞,逐步延伸至河源、长三角城市群及长江中游城市群的中国综合住宅及商用物业开发商。集团的专注包括城市更新项目,物业项目包括住宅物业项目、综合物业项目及推广特定行业的物业项目。于2019年9月30日,集团于3个省份5个城市拥有或已同意收购17个物业项目,总计占地面积约为200万平方米,且竣工后的规划建筑面积总计约为450万平方米。根据仲量联行企业评估及咨询有限公司准备的物业估值报告,截至2019年9月30日,集团第一至第四类物业的市值、第五类物业以及公司城市更新项目(根据「三旧改造计划」所提供的建议土地用途变更及开发)的参考市值合共为约人民币433亿。



