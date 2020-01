Thursday, 16 January 2020, 17:55 HKT/SGT Share: 中汇集团(0382.HK)公布截至2019年11月30日止三个月之业务进展 收入约2.109亿元,同比增长约19.4%

四会校区建设如期推进,新加坡深圳两地进展有突破,职业教育培训业务将成为新增长点

香港, 2020年1月16日 - (亚太商讯) - 中汇集团控股有限公司(「中汇集团」或「本集团」,股份代号: 0382.HK)公布截至2019年11月30日止三个月(「回顾期」)之未经审核财务与营运以及业务进展的最新资料。



业务进展亮点(截至2019年11月30日止三个月)

-收入同比增长约19.4%至约人民币2.109亿元;

毛利同比增长约21.3%至约人民币1.043亿元;

毛利率同比提升0.8个百分点至49.5%;

-在校学生人数同比上升7.7%至35,227人;

-华商学院的在校学生平均学费同比增长13.3%至人民币24,671元;

华商职业学院的在校学生平均学费同比增长3.5%至人民币15,617元



于回顾期内,中汇集团收入同比增长约19.4%至约人民币2.109亿元;毛利同比增长约21.3%至约人民币104.3百万元;毛利率同比提升0.8个百分点至49.5%。于回顾期内,本集团在校学生人数达到35,227人,较去年同期上升7.7%,其中广东财经大学华商学院(「华商学院」)在校学生人数较去年同期增长6.3%至24,116人,广州华商职业学院(「华商职业学院」)在校学生人数较去年同期增长11.3%至10,661。除了学生人数的上升,本集团在校学生的平均学费也录得可观增长。于回顾期内,华商学院的在校学生平均学费为人民币24,671元,同比增长13.3%,而华商职业学院的在校学生平均学费同比增长3.5%至人民币15,617元。



业务进展情况



主营业务进展



扎根粤港澳大湾区乘着国家政策东风本集团紧贴市场需求积极增添专业学科

作为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团,中汇集团积极把握国家政策动向,为将来志在大湾区发展的人才提供优质的教学资源。于回顾期内,华商学院继续以商务课程(如会计、金融、经济学及商务英语)为课程设置战略重点,同时紧贴市场需求,新增7个专业,包括健康服务与管理、数据科学与大数据技术、工商管理、动画、公共事业管理、市场营销(国际班)及旅游管理(国际班)。按2019/20学年入学人数计,华商学院五大专业依然是会计、英语、国际贸易、金融工程及中国文学。其中值得一提的是,华商学院的会计学及新闻学入选为广东省2019年省级一流本科专业建设点。华商职业学院于回顾期内的专业增至34个,新增专业为大数据技术与应用、中药学、药品经营与管理、中药养身保健、药学及数学媒体艺术设计。



积极丰富教学资源扩大国内外校网持续巩固庞大的学生基础

四会新校区:为进一步扩大本集团于国内的学校网路,目前华商学院正在广东省肇庆四会市建设新校区,该校区面积约为533,300平方米,可容纳学生约16,000人,预计该新校区于2020年9月投入运营,计划首学年招收约3,000名学生,预计在校学生总数每年增加3,000人。



原有增城校区:为改善中国学校的基础设施,加强本集团的整体教学质量和行业声誉,本集团正在增城校区建设科技中心和国际会议中心,目前均按照原有进度进行工程建造。



新加坡新校区:作为海外办学之先行者,除了已有的澳洲国际商学院之外,集团继续加快海外校网拓展的进程。于回顾期内,本集团收购了一间新加坡本地学校NYU Language School,该学校拥有新加坡教育部门EduTrust的权威认证,为新加坡当地学生以及国际学生提供长短期语言培训课程及各类新加坡学校入学预备课程。另外,本集团在现有NYU Language School基础上开拓了新加坡校区,预计于2020年4月开始投入运营,学校位于市中心区域,地理位置优越,交通便利,周边大学林立,如新加坡国立大学及南洋艺术学院等高等院校。新校区在提供语言预科课程之外,还提供本科、大专学历课程以及创业/培训类项目,具有提供国际认可课程资质以及在新加坡招收本地学生以及海外留学生的资质。集团在新加坡校区取得的突破亦提前了国内华商学院及华商职业学院学生前往新加坡新校区学习的时间,进一步优化了本集团的教育服务质量,使得学生可以选择更多的学习资源。



策略性布局大湾区丰富多元化教育服务提升品牌影响力

深圳布点:作为扎根大湾区的教育品牌,中汇集团积极在冠有「中国经济特区」、「国际化城市」、「中国硅谷」及「先行示范区」之称的大湾区城市深圳开发教育资源。回顾期内,本集团在深圳设置作为人工智能、大数据、金融科技等高端课程的授课点,地址位于深圳市南山区万象天地商圈,预计于2020年4月开始投入运营。中汇集团迎合市场对科技高端人才的渴求,并利用深圳市独特的城市定位及其本身对人才的极大吸引力,积极丰富多元化教育服务,同时提升中汇集团的品牌影响力。



扩大及优化课程

新增健康医学院:为培养健康管理人才,建立健康医药专业群,本集团于华商学院和华商职业学院均增设了健康医学院,注重「医商结合」和「校企合作」,专业涵盖健康服务与管理、中药学、化妆品科学与技术、中医养生学等。健康医学院的第一批新生已于2019/20学年入学,目前就读于健康医学院的学生有约150人。本集团亦精心打造了集教学、科研、科普为一体的现代化综合性中医药标本馆。



设立西政华商学院:本集团一方面积极扩大课程范围,同时亦不断优化课程内容。华商学院于2019年12月31日与西南政法大学签订了关于成立西政华商学院的合作协议,联合学士学位培养,即商科+法学双学位,以提升学生毕业证书认受性以及学生自身的竞争力。该学院计划于2020/21学年开始开设相关合作课程,预计该类双学位课程的学费将有望在原来单一学位课程学费上有比较可观的增幅。



职业教育培训业务进展



受惠国家鼓励「1+X」证书制度本集团职业教育培训业务将会成为新收入增长点

本集团的职业教育培训业务在国家鼓励于职业院校、应用型本科高校启动学历证书职业技能等级证书制度试点,即「1+X」证书制度的背景下持续扩大。目前,增城校区已有较为丰富的职业资格证书培训课程,如CFA、初级会计师、计算器等级、教师资格证、英语四六级、雅思等。另外,增城校区继续教育学院成人教育不断推进,预计成人教育的收入贡献将于2020/21学年及之后日益凸显。除已有的职业教育培训业务以外,本集团即将同西政华商学院结合海外教育资源于深圳教学基地开展国内外高端职业教育培训项目。展望未来,职业教育培训业务是本集团的高增长与高毛利率业务,因此其将成为本集团新的收入增长点。



展望未来



近年来,国家大力支持大湾区及教育行业的发展,在众多利好的背景下,中汇集团把握到这个黄金机遇,发展成为大湾区最大的民办商科高等教育集团。2020财年首三个月的业务进展表明未来本集团在校学生的平均学费将有上升潜力,再加上四会、增城校区的如期扩容,和海外校网的扩充,本集团对未来业务的发展充满信心。同时,本集团将会大力发展目前归类在其他收入的职业教育培训业务,提供有吸引力的资本回报,持续为本公司股东创造更大的价值。未来,中汇集团将充分发挥既有优势,牢牢把握随大湾区建设而崛起的机会,以国际化、信息化持续大力发展本集团。



关于中汇集团控股有限公司



中汇集团控股有限公司(「中汇集团」或「本集团」,股份代号:0382.HK)为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团(按2017/2018学年商务专业总入学人数计),及教育行业中拓展国际市场的早期先行者,本集团拥有庞大的学生基础并以规模经济方式经营。于中国,中汇集团目前于广东省营运两家中国民办高等教育机构,即华商学院及华商职业学院,以商务课程(如会计、金融、经济学及商务英语)为课程设置战略重点,以帮助学生在毕业时获得就业前景,把握大湾区涌现出的就业机会。于海外,本集团于澳大利亚运营一家经ASQA许可的民办职业教育机构,即澳洲国际商学院,提供职业教育课程和其他非学历短期课程,旨在为学生提供竞争优势和全球视野。本集团亦于新加坡收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的本地学校NYU Language School,并在该校的基础上开拓了新加坡新校区。新加坡新校区预计于2020年4月开始投入运营,提供语言预科课程、本科/大专学历课程以及创业/培训类项目,其具有提供国际认可课程资质以及在新加坡招收本地学生以及海外留学生的资质。





Jan 16, 2020 17:55 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network