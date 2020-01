Thursday, 16 January 2020, 17:20 HKT/SGT Share:

来源 华富财经 【华富财经杰出企业大奖2019】颁奖典礼于2020年1月14日圆满举行 18间得奖企业获嘉许 广受商界媒体支持

香港, 2020年1月16日 - (亚太商讯) - 由华富财经网主办的【华富财经杰出企业大奖2019】,已于2020年1月14日假香港瑰丽酒店 (Rosewood Hong Kong) 圆满举行,18间获奖公司代表及嘉宾共同见证大奖踏入十一周年,并一同祝贺业界优秀企业的出色表现,分享获奖喜悦。是次颁奖典礼广受业界倾力支持,获得中外媒体广泛关注和报导,盛况空前。



18间获奖公司代表及嘉宾



中国通海金融管理层与颁奖嘉宾合照



交通银行信托获「杰出债券通托管服务机构2019」



利丰物流获得「杰出亚太区电子商贸物流服务供应商2019」奖项



第十一届【华富财经杰出企业大奖】 商誉十载 创新一筹

作为香港领先的专业财经网站,华富财经网在专注财经领域之余,亦聚焦大众关心的优秀表现行业,自2009年起举办【华富财经杰出企业大奖】,至今已昂然踏入第十一年。【华富财经杰出企业大奖】的评审团由华富财经网编辑部、研究部团队,以及一班独立的经济分析师组成。在收集各界提名后,每间企业均须递交基本资料和自我评价报告以作评选。评审团再依据八大范畴,包括: 优秀产品及服务、品牌形象、管治方针、市场推广、发展策略和潜力、业内成绩、企业社会责任,以及独特的经营理念或发展,从各行各业选出具代表性的企业,接受嘉许并颁发奖座以作表扬。



今年为第十一届【华富财经杰出企业大奖】,以「商誉十载 创新一筹」为题,嘉许获奖企业在专注专业,领先同侪及创新思维方面的杰出表现,引领香港经济发展更进一步。



本届获奖公司来自多个商业界别,包括金融服务、房地产、金融及信息科技、交通建设、资产管理、保险、物流、产业发展及媒体等。今年共有18间公司荣获大奖,成就获得肯定,包括:雅居乐集团控股有限公司、信睿环球有限公司、交通银行信托有限公司、中信银行(国际)有限公司、中信银行(国际)私人银行、中国人寿信托有限公司、中国民生金融控股有限公司、中信国际电讯﹙信息技术﹚有限公司、大新银行有限公司、大新保险(1976)有限公司、佳兆业集团控股有限公司、嘉里物流联网有限公司、利丰物流(香港)有限公司、南洋商业银行有限公司、库瓦有限公司、弘阳地产集团有限公司、香港地媒体有限公司及越秀交通基建有限公司。



颁奖典礼冠盖云集 获商界媒体广泛支持

当晚出席是次颁奖典礼的嘉宾包括:证券商协会副主席及香港上市公司商会荣誉主席朱李月华博士、香港市务学会荣誉主席陈裕光博士、香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量教授、杰出企业公民协会主席及粤港澳大湾区经贸协会企业公民事务主席赵彼得博士、香港经济师学会会长郭德心先生及特许公认会计师公会全球理事会成员叶嘉明女士,冠盖云集,场面鼎盛。



中国通海金融财经媒体有限公司董事总经理王人纬先生表示︰「大奖表现了华富财经表彰香港企业卓越成就的理念,并矢志成为树立企业管治和定立业务发展标准的财经媒体。尽管2019年对环球的企业来说充满挑战,然而本港企业仍在万变的环境中屹立,紧贴经济和科技的发展。在我们庆祝华富财经杰出企业大奖之际,我们亦向过往十年的所有得奖企业致以感谢。这些企业的卓越表现不但有助建立企业的正面形象和声誉,更透过良好企业管治为商界创造价值和企业文化。」



杰出企业致胜之道



雅居乐集团一业为主 多元发展

雅居乐集团控股有限公司企业事务高级经理梁咏珊女士表示,感谢华富财经再次颁发「杰出中国年度地产企业大奖」予雅居乐集团,集团近年持续落实「以地产为主,多元业务并行」的营运模式,在推动地产业务发展之同时,积极拓展物业管理、环保、雅城科创(前称:建设)、房管及商业等业务。2019年,集团的地产及多元化业务已覆盖中国及海外多个城市,各项业务亦取得丰硕的成果。年内,雅居乐集团的房地产预售额再度超越人民币千亿元,并完成2019年的全年销售目标,成绩令人鼓舞。



信睿环球贴心服务 移民其实好简单

信睿环球有限公司被评为「2019年杰出投资移民顾问公司。」凭借贴心的移民咨询服务和强大的国际合作伙伴关系,信睿环球拥有一支真正关心客户需求的团队,以实力证明了他们是一家值得信赖及有诚信的公司。信睿环球董事及联合创办人司徒咏怡认为:「我们不只是凭借专业知识去帮助客户,而是为了真正让客户安心和信心而不断创新和改进的一种使命。」信睿环球一直以真诚来服务客户,为求与客户之间建立互信的关系,团队以专业精神和诚恳的服务宗旨为客户解决疑难,成功地向客户传达了一个讯息︰「移民其实可以好简单」。



交银信托迅速扩大托管服务

交通银行信托有限公司在香港扩展托管服务,获得骄人成绩。交银资产托管中心(香港)于2013年3月成立,是中资银行中第一个在境外设立的集市场营销、托管运营、产品研发、客户维护于一体的专业托管平台,这是交行跨境托管业务发展的一个重要里程碑。随着人民币债券市场规模的迅速发展壮大,人民币日趋国际化,为满足客户多样化的需求,交银信托紧贴市场变化趋势,致力于为每一个客户打造专业优质的解决方案,并同时不断提升自身品牌的服务质量。



中信银行(国际)以客为尊锐意进取 务实高效为客户创富增值

中信银行(国际)致力为客户提供专业及多元化的综合银行和财富管理服务,包括度身订造的资产配置计划和财富传承方案,让客户在财富转移、财富保障、财富累积及增值、家族生意承继、遗产计划及管理等方面得到适切的安排,实践财富管理理想。凭借卓越表现,中信银行(国际)在本届华富财经杰出企业大奖中再度荣获两个奖项,分别是【杰出私人银行服务 2019】及【杰出电子商业服务 2019】。中信银行(国际)期望透过为大中华及海外客户提供方案,创造价值,将财富管理和国际商业服务提升到超越客户期望的崭新水平,成为拥有最高国际水平及实力的「最佳综合金融服务企业」。



中寿信托善用创新科技 引领强积金新标准

中国人寿信托有限公司已是第六度获得「杰出强积金计划」的殊荣。中寿信托一直以「中国人寿强积金,挚诚守护您一生」为经营理念,时刻强调「以客为本」的核心精神。为协助香港打工仔缔造丰盛的退休生活,中寿信托不但持续优化强积金产品架构、计划的基金组合、收费,亦不断引进新科技,扩大电子平台提供的服务种类,将强积金数码转型,让客户可更轻松、随时随地管理强积金。



中信国际电讯CPC创新不断 开拓市场抓紧机遇

中信国际电讯CPC的服务遍及全球,凭借「创新‧不断」的服务理念,透过「服务在地, 连接全球」的优势,为全球跨国企业提供全面的信息及通讯科技(ICT)解决方案。中信国际电讯CPC云端方案架构师经理马绍麟先生表示,近年企业数码化转型势不可挡,中信国际电讯CPC利用先进ICT方案,将人工智能、扩增实境、大数据,物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的实际价值,使他们可享有更高的生产力、灵活性及成本效益,最终达致企业数码化。2020年将会是充满挑战的一年,中信国际电讯CPC将会继续推出更多创新产品及开拓更广大市场,与各企业客户抓紧每一个发展机遇。



大新银行多元化服务 与客户一同更进步

再度获颁杰出企业交易银行服务殊荣的大新银行,一直秉承「以客为本」的宗旨,为大湾区客户提供多元化银行服务,并本着专注、忠诚、灵活及快捷四大原则,致力为企业客户提供多元化的银行服务,冀望与客户建立长远的伙伴关系,深受评审成员认同。大新银行执行董事及商业银行处主管刘成达先生表示:「大新银行再次荣获『杰出企业交易银行服务』的殊荣,这是业界及客户对我们的肯定及认同,我们深感荣幸。我谨代表大新银行衷心多谢《华富财经》及客户一直对我们的支持。未来,大新银行会继续掌握最新市场信息,按客户的理财需要,设计最适切的银行产品及服务,为客户提供更优质的理财体验,与企业客户一起『同步 更进步』。」



大新保险与时并进 产品多元积极创新

大新保险(1976)有限公司今年再次获得华富财经杰出企业大奖—杰出保险公司(产险业务)奖。大新保险行政总裁潘荣辉先生表示这个奖项正是对我们一直致力为香港的个人和商务客户,提供优质的产险服务的肯定。作为大新金融集团有限公司之全资附属机构,我们日后将继续秉持大新集团的原则和价值行事,坚持以客为本、恪守合规、凭借稳健的财务实力、适切的企业风险管理,致力发挥卓越的营运表现。同时,与时并进,锐意开发更多元化的优质保险产品,务求让客户享有更周全的保障。此外,我们将不时引入新科技,务求为客户带来更佳的服务,一同在生活和业务发展上,并肩向前。



佳兆业紧随国家战略 深耕粤港澳大湾区

佳兆业集团首席财务官刘富强先生表示:感谢华富财经颁发「杰出综合性投资集团」这个奖项给佳兆业集团。作为国内排名前30的大型综合房地产发展企业,佳兆业以旧改起家,在粤港澳大湾区拥有深厚根基,逾二十年发展中,集团形成以地产为基础,健康、科技及文旅等多元产业为辅的「地产+」的全面布局。未来佳兆业集团将继续以前瞻性的视野,紧随国家战略方向,从多维度积极参与中国城市化发展和运营。



嘉里物流不断提升服务 满足全球客户

嘉里物流执行董事伍建恒表示:「感谢华富财经认同我们对业务精益求精的不懈努力。第三度获得环球第三方物流服务供货商奖项,为我们拓展世界各地版图上给予极大鼓励。我们将继续提升服务能力,同时扩展地域覆盖,以满足我们全球客户不断变化的需要。」



利丰物流业务涵盖关键行业 加速业务增长

利丰物流很荣幸获得「杰出亚太区电子商贸物流服务供货商2019」奖项。利丰物流是亚洲领先的第三方物流(3PL)供货商,在15个国家管理超过250个配送中心,为客户提供境内物流和环球货运业务。 利丰物流的业务涵盖一系列关键垂直行业,包括鞋类和服装、快速消费品、食品和饮料、美容和保健、消费电子产品和医疗保健。 利丰物流建基于三项支柱模型业务模式,针对业务发展,客户管理和卓越营运持续满足客户并在行业中取得成功。我们以三项支柱模型为核心制定发展策略,结合对亚洲地区快速增长的消费市场的关注,持续加速业务增长。



南商以客为本 打造特色跨境金融业务

南商早于1982年在深圳经济特区开设分行,成为新中国成立后第一家在内地经营的外资银行。南商(中国)于2007年12月24日在中国内地开业,总部设于上海,积极拓展内地业务。目前在中国内地设有37家分支行,为客户提供优质专业的银行服务。2016年5月30日,南商正式成为中国信达集团(简称"信达集团")全资附属公司,未来发展基本战略是:依托信达集团平台,以客户为中心,巩固发展传统银行业务,打造特色跨境金融业务和大资管业务品牌,通过高效协同,成为在中港两地同时具备深度综合跨境金融服务能力的综合化、国际化、现代化的商业银行集团。



库瓦人工智能分析 为客户寻找最佳方案

在人工智能和大数据的时代,能耗的优化持续发展总是人们关心的一项。库瓦 (Negawatt) 于2012年于香港成立,库瓦利用人工智能分析大数据来为客户寻找最佳方案等。多年来,库瓦在大数据及人工智能的专业服务不但为自身发展带来裨益,同时也赢得了口碑,其努力和专业赢得各方面奖项。香港在上世纪八十年代采用楼宇能源管理系统已江郎才尽,库瓦首用人工智能采用需求侧策略,成功突破大数据分析效率及效能以达成香港特区政府制定的国际化节能目标。库瓦”Turn Megawatt into Negawatt” 。



弘阳地产以「地产+商业」双轮驱动发展

中国领先的综合性房地产开发商弘阳地产集团有限公司荣获2019杰出房地产开发企业的殊荣。弘阳地产是国内为数不多、拥有完整城市更新服务业态的房地产企业。集团更以「地产+商业」双轮驱动的战略方针,以及差异化高质量发展思路,严格执行「做透大江苏,深耕长三角,布局都市圈」的区域布局策略,同时拓展具有经济活力的核心城市。集团一直秉承「在商言人,诚者致远」的核心价值理念,专注开发和运营住宅物业、商业及综合用途物业。集团未来会继续努力,为客户、股东、合作伙伴、政府、社会公众等承担更多的社会责任,创造更大的价值。



XGD多元户外数码媒体 弹性配合广告客户宣传

香港地媒体有限公司(XGD Media)是一家植根于香港的数码户外广告媒体,其团队管理多个位于港岛及九龙等中心地区的数码和静态广告牌,业务已遍布中环、铜锣湾、油尖旺等核心地带。以数码技术著称的 XGD Media 为了更有弹性地配合广告客户多变的宣传策略,于过去几年致力发展不同的户外数码媒体,获得不少广告客户的支持,并于本年度获得杰出数码户外广告媒体。XGD Media 在未来将会继续搜寻各式各样的广告机会,无论是传统的大型户外广告,抑或数码广告牌,甚至油画艺术的楼宇外墙。除了继续拓展本地的广告板块之余,其团队亦有计划将业务扩展到东南亚一带,令广告客户的讯息推广香港以外的地区,以接触更多不同的受众。



越秀交通立足粤港澳大湾区 进一步进军中部

越秀交通基建有限公司非常荣幸于2019年再度获得杰出基建投资及发展的奖项。在过去的一年内,公司业绩稳中有进,经营形势总体稳定;积极贯彻「立足粤港澳大湾区,进一步进军中部」的发展战略,成功收购湖北三条高速公路,再度实现跨越式发展;多渠道融资成效显著,进一步确保了资金需求和流动性安全。面对未来错综复杂的外部条件和下行压力持续增大的国内经济,越秀交通坚定发展信心,把握机遇,积极推进“轻、重资产相结合”的投资新模式,不断优化资产组合,提高整体的运营管理能力,精准营销、降低成本,不断提高效率,为股东持续创造更好的收益。



颁奖礼获得媒体及赞助商鼎力支持

本届颁奖典礼获中外媒体广泛报道和支持,包括《有线电视》、《都市日报》、《明报》、《英文虎报》(The Standard)、《全景网》、《财股网》、《汇通财经》、《市商网》等。另外,华富财经网获得合作伙伴积极支持,以及获得赞助名贵礼品与产品,包括御一工作空间(RONE Space) 、枫之宝、香港护眼、HKTaxi App Limited、IMPACT MINTS薄荷糖、同健有限公司、英格蜜儿、时天优质生活有限公司等。



【华富财经杰出企业大奖2019】得奖名单﹙排名按奖项英文字母顺序排列﹚



1. 杰出中国年度地产企业 2019 / 雅居乐集团控股有限公司

2. 杰出投资移民顾问公司2019 / 信睿环球有限公司

3. 杰出债券通托管服务机构 2019 / 交通银行信托有限公司

4. 杰出电子商业服务 2019 / 中信银行(国际)有限公司

5. 杰出私人银行服务 2019 / 中信银行(国际)私人银行

6. 杰出强积金计划 2019 / 中国人寿信托有限公司

7. 杰出金融服务2019 / 中国民生金融控股有限公司

8. 杰出信息及通讯科技服务供货商 2019 / 中信国际电讯﹙信息技术﹚有限公司

9. 杰出企业交易银行服务 2019 / 大新银行有限公司

10. 杰出保险公司(产险业务) 2019 / 大新保险(1976)有限公司

11. 杰出综合性投资集团2019 / 佳兆业集团控股有限公司

12. 杰出环球第三方物流服务供货商 2019 / 嘉里物流联网有限公司

13. 杰出亚太区电子商贸物流服务供货商 2019 / 利丰物流(香港)有限公司

14. 杰出金融机构业务 2019 / 南洋商业银行有限公司

15. 杰出智慧建筑科技 2019 / 库瓦有限公司

16. 杰出房地产开发企业 2019 / 弘阳地产集团有限公司

17. 杰出数码户外广告媒体2019 / 香港地媒体有限公司

18. 杰出基建投资及发展 2019 / 越秀交通基建有限公司



【华富财经杰出企业大奖】网站: www.event.quamnet.com/QOEA2019/



【华富财经杰出企业大奖2019】照片

请到【华富财经杰出企业大奖2019】网站,下载更多照片:

www.event.quamnet.com/QOEA2019/



