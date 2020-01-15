Wednesday, 15 January 2020, 08:31 HKT/SGT Share: 上海建桥教育获国际基金追捧 低估值增长高可期

香港, 2020年1月15日 - (亚太商讯) - 港股近期走势不俗，南下资金持续流入，推动恒指走高至近29,000点。新年前或有机会再走一转。受惠资金流入，不少新股均取得良好市场反应，其中今年第一只教育股上海建桥教育(1525)于明天(16日)首日挂牌上市，国际配售部分获近3倍超额认购，当中除长线基金外，更不乏大型国际基金大手认购，料对后市股价走势具指示作用。



据了解，公司以下限6.05港元价，其2020年预测市盈率仅约8.8倍。换言之，上海建桥教育2018至2020年纯利的复合年增长率将有望逾60%，内生性增长力远胜港股同业，加上估值低，较教育行业平均市盈率20%呈大幅折让，在高增长+低估值的支持下，具双重投资价值，对后市走势有很好的支持。



截至目前，港股上市的教育股已超过了30家，连同明天上市的上海建桥教育，应已达33家。从业续来看，无论是K-12、职业敎育，高等教育或课外培训，基本上全没有试过业绩倒退，按年增长的确定性甚高。再者，从近期中央明确推动职业敎育的决心来看，以市场需求为导向的教育课程提供商将继续成为教育行业的受惠者，而位于一线城市的民办大学营运商更可看高一线，因生源充足、毕业生初次就业率高带来理想的市场认同度，令学费收益亦可保持持续上升的趋势。



作为中国经济GDP增长的核心国际城市，上海一直以来都吸引着无数的外来人口到沪升学就业。而上海自贸区政策推出以来更已大大推动了上海以至周边城市的未来发展，加上长三角经济区的战略定位，上海专业人才市场需求大升，高等教育行业迎来巨大机遇。在良好的行业和市场前景支持下，上海建桥教育值得留意。



2020年内生学生人数保持增长10%

集团旗下营运的上海建桥学院于最新2019/2020学年的学生人数已接近2万人，校园使用率在扩建完成后已近9成。由于全国高职扩招每年新增100万学生，预期新学年上海建桥学院可保持显著内生性増长，总学生人数达22,000名，按年增长10%。随着公司成功上市后，将可进一步扩大集团的融资渠道，从而更好地通过购地自建或并购，以加速业务显著增长。



按2017/2018学年全日制收生人数计，上海建桥学院是上海最大，亦为长三角五大民办大学中学生规模增长最迅速的民办大学。该学院位于上海浦东新区，是港股鲜有的一线城市教育股，其2016-2018学年的毕业生初次就业率均最少达到99%，而其旗下内地规模最大的珠宝学院更达100%。事实上，以职业技能导向为先的高等教育学院一直深受市场欢迎，无论是学生或者企业，均对学院的校企实训课程给予极大支持。



上海建桥学院除因位于上海而受关注外，另一受市场注视的是其学生人数增长所产生的强大盈利扩张动力。过去三个学年，虽然学生规模的复合年增长率只有9.4%，且并没有调整学费，但2016-2018年间的收入复合年增长率达近21%，纯利的复合年增长率达190%。若撇除上市费用，经调整纯利的复合年增长率更达200.9%。可见该上海建桥学院的盈利能力十分强劲。随着2019年上半年调整1/4本科专业学费后，上海建桥学院已踏入新的盈利增长周期，未来三年的强大内生性增长动力已形成，再加上校园两幢新学生宿舍已落成并新增4,000个学生宿位，为往后两年的在校生人数增长提供充足动力。再者，上海建桥教育是次IPO集资近80%均用于未来扩张，上市后绝对不愁业绩增长。



上海建桥教育的收益增长清晰，上市后估值更新几可肯定。观乎教育股上市后多有好表现，上海建桥教育可作中长线投资之选。







Jan 15, 2020 08:31 HKT/SGT

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