World's Greatest Videos 宣布2019年100,000美元大奖得主

德克萨斯州圣安东尼奥, 2020年1月15日 - (亚太商讯) - World's Greatest Videos™ (WGV™)高兴地宣布了备受期待的2019年10万美元*大奖的得主。World's Greatest Videos™是首个提供现金奖励并在全球范围内持续举办的短视频大赛,包括区域周赛和全球挑战赛。这些比赛的第一名将进入每年12月举办的大奖赛。











单击此处观看视频。https://bit.ly/3agXEX0



今年决赛的五名参赛者来自世界各地,包括美国、英国、巴西和墨西哥。他们的视频涵盖不同种类,包括音乐、喜剧、搞笑和宠物。 最后的赢家是来自巴西的Victor Franco,他为大家带来视频Hello! Ma Baby, but it's JAZZ(https://pr.report/NakRPyWV)。



19岁的Victor生于巴西米纳斯吉拉斯州的一个音乐之家,三岁就开始在教堂唱歌。Victor说,这些年来,他的音乐活动一直得到了父母的大力支持,他想用部分奖金回馈父母。



其他入围者包括来自美国的Lyricmjc,她在6月份的月度比赛中赢得3,000美元。这位出演视频Down Syndrome ABILITIES!(https://pr.report/ZuoJCQdE)小女孩患有唐氏综合征。在过去的一年里,她学会了匹配不同音调的音高,并能清晰地唱出歌曲的词句。



来自英国的Beccabsmithmusic赢得了若干奖金超出300美元的奖项,。她说,祖母被诊断患有痴呆症后,她深受触动。她为祖母所在养老院的住户表演节目,让大家一起欣赏她的才能。请点击此处观看她的视频。https://pr.report/PEb9kSvT



ToshiroFlores 来自墨西哥。它在5月的月度比赛中获得第一名,并赢得3,000美元奖金。Toshiro的主人管理着一个为它设立的粉丝页面,关注者来自世界各地。点击此处观看视频。https://pr.report/YRgdQlP3



Ansel Mckenzie又名zzfrosty,他在二月份的比赛中赢得了10,000美元的奖金。Ansel不仅是内容创作者,也是有抱负的企业家。他表示,赢得的奖金部分已用于制作更好的视频,部分用于企业投资。请点击此处观看他的视频。https://pr.report/VMbUHuYP



World's Greatest Videos™在第一年(测试阶段)向世界各地的短视频制作人提供了3,500多项现金奖项,金额估计超过267,000美元。尤其令平台引以为豪的是,这是一个真正的社区。在这里,就用户体验而言,观看视频并对视频做出回应的成员与创建视频的成员同样重要。但公司27岁的创始人Makayla Allen认为,使得World's Greatest Videos™从竞争对手中脱颖而出的原因其实还有很多。



“我们做到了真正的包容,并且立场坚定地反对任何形式的欺凌或负面评论。”Allen解释道。“我们的目标是为创作者和观众提供一个安全、舒适的环境,因此,我们只允许对会员的视频做出积极的评论和回应。”



请访问 www.wgvs.com 网站,以了解World's Greatest Videos™的详情并观看获奖视频。



公司简介

World's Greatest Videos™由27岁的Makayla Allen于2019年1月1日推出,每周均颁发21个现金奖项。区域周赛和全球挑战赛的第一名将有资格竞争每年12月公布的年度大奖。



作为首个在全球范围内持续举办并提供现金奖励的短视频大赛,World's Greatest Videos™的使命在于让全世界的人们接触到不同的文化,并体会这些文化带来的无尽乐趣。这一网站不允许欺凌,而且只允许正面评论,以吸引所有家庭成员。



公司拥有全球性的应用程序和网站,并使用20种世界常用语言运营。



