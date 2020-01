Monday, 13 January 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 InvestHK 香港特别行政区政府投资推广署署长出访印度尼西亚推广香港长远商机

香港, 2020年1月13日 - (亚太商讯) - 香港特别行政区政府投资推广署署长傅仲森今日(一月十三日)展开出访印度尼西亚泗水和雅加达行程,继续在海外宣传香港营商优势。







访问期间傅仲森将与不同界别的商业领袖会面,包括法律服务、零售、金融服务、餐饮、信息及通讯科技和运输工业等。他亦会在三场分别由投资推广署与东爪哇省工商会、印度尼西亚金融科技协会和印度尼西亚青年创业家协会合办的圆桌会议演讲,宣传香港的营商机遇,尤其是有关金融科技行业和初创社群。



傅仲森说:「根据我们去年的统计调查结果显示,去年母公司在海外及内地的驻港公司数目较二○一七年增加9.9%,在港的初创企业数目更较二○一七年上升42.8%,反映香港仍然是海外、内地公司及全球企业家开展及扩充业务的理想据点。」



他续说:「香港在粤港澳大湾区内担当重要角色,不但是大湾区内高度开放和国际化的城市,亦是区内的国际金融、航运、贸易和航空枢纽。印度尼西亚跨国企业和初创公司应把握大湾区机遇,透过善用香港优势开展及扩充在区内的业务。」



关于投资推广署

投资推广署是香港特别行政区政府属下部门,专责促进外来直接投资,致力协助海外及内地企业在香港开设或扩展业务。该署为海外及内地企业提供免费信息及专业支持服务。如欲查询更多数据,欢迎浏览该署网站www.investhk.gov.hk。



传媒查询:

Hillwan Yogi BRAHMANDA

驻雅加达经济贸易办事处投资推广总监

电话: +62 21 8086 9722

电邮: hillwan_brahmanda@hketojakarta.gov.hk



Jan 13, 2020 10:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 旅游观光, 业务, 本地, Government

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network