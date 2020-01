Friday, 10 January 2020, 17:35 HKT/SGT Share: 天能动力荣获“最佳能源与资源股公司”大奖

香港, 2020年1月10日 - (亚太商讯) - 天能动力国际有限公司(「天能动力」或「公司」),股份代号:HK.00819)欣然宣布,由国内领先的港美股信息平台智通财经与同花顺财经共同主办的「第四届金港股暨智通财经港美股新春策略会」中,天能动力荣获「最佳能源与资源股公司」奖项,该奖项旨在表彰公司治理结构健康、行业地位显著、主营业务良好,能为投资者提供持续、稳定价值回报的能源与资源类港股上市公司。此次天能动力获得「最佳能源与资源股公司」奖项,凸显了业界和投资人对相关行业的关注,对天能动力是极大的鼓励,更是一种鞭策。







天能集团成立30多年来,不断夯实产业基础,优化产业结构,集新能源汽车锂电池、汽车起动启停电池、风能太阳能储能电池的研发、生产、销售,以及城市智能微电网建设、绿色智造产业园建设等为一体,迅速成长为中国新能源动力电池行业领军企业。近年,天能动力在铅蓄电池的一些技术装备的升级和工艺的改进积极响应新国目标推出,同时结合智能制造,利用制造加互联网技术,进一步提高管理水平。另外,在高能高速动力锂电池方面,天能选择错位发展,差异化竞争,更好的维持在行业中的领先地位。



未来,天能集团还将继续深耕新能源动力电池产业布局,坚持「传统产业高端化、新兴产业规模化」的发展战略,坚持绿色制造与智能制造的融合发展,着力培育新引擎、新动能,加速推进国际化进程,加快搭建全球贸易体系,进一步推进海外市场布局与管道建设,为建设世界一流的新能源公司而不懈努力。



「第四届金港股暨智通财经港美股新春策略会」于2020年1月9日在深圳举办,现场举行「第四届金港股年度评选」颁奖典礼。该奖项经历了长达3个月的严格筛选,吸引了超过860家港股上市公司参会报名。评选专家委员会根据企业过往一年业绩成长、行业排名、公司治理、商业模式、市场影响力及资本市场表现等因子进行评分,配以相应公众投票权重,遴选出最终获奖名单。「最佳能源与资源股公司」奖项是对能源与资源类港股上市公司的极大认可,天能动力能荣获此奖项也充分证明了天能动力在行业中显著的地位以及对投资者的重要价值。



关于天能动力国际有限公司

天能动力国际有限公司是中国领先的绿色能源解决方案商。公司是财富中国500强企业,并入选MSCI指数、香港恒生综合指数成份股、恒生环球综合指数成份股、深港通目标股、恒生可持续发展企业指数成份股。天能不断继续深化改革,加快推进平台化、智能化、国际化进程,打造先进铅电池系统解决方案、高能锂电池系统解决方案、循环经济全产业链解决方案、储能电池系统解决方案,实现新兴产业规模化、传统产业高端化,共享中国动力电池行业整合红利。公司连续四年获Frost & Sullivan授以「中国动力电池最佳品牌奖」,连续四年获IPSOS评定为「中国电动车动力电池领导品牌」,及连续两年获中国汽车工程学会评为「电动车辆技术卓越奖」,同时荣获 《2017年全国电子信息行业最具影响力企业》。







