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来源 华检医疗控股有限公司 华检医疗荣获「金港股评选」之「最具价值医药及医疗股公司」及「最受投资者欢迎新股公司」两项大奖

香港, 2020年1月9日 - (亚太商讯) - 中国领先的体外诊断（「IVD 」）产品分销商华检医疗控股有限公司（「华检医疗」或「集团」； 股份代号：1931）欣然宣布，集团于2019年第四届「金港股评选」获颁「最具价值医药及医疗股公司」及「最受投资者欢迎新股公司」两项大奖。这是继集团2019年11月获纳入MSCI中国全股票小型股指数成份股后再次获得投资者的肯定，亦充分反映投资界对集团之广泛认同。



华检医疗执行董事兼运营总监——梁景新先生代表集团于第四届「金港股评选」颁奖典礼领取「最具价值医药及医疗股公司」及「最受投资者欢迎新股公司」两项大奖。



「金港股评选」由内地领先的港美股信息平台智通财经与同花顺财经共同主办，旨在赞扬及嘉许在各个领域作出积极贡献的香港上市公司。 「金港股评选」已举办到第四届，累计的全网曝光超过一亿次，触达用户超过6000万，已成为全球最大最专业的的港美股上市公司评选，以及反映年度最具投资价值及成长潜力港美股的投资风向标。



其中「最具价值医药及医疗股公司」奖项旨在表扬公司治理结构健康、行业地位显著、主营业务良好，能为投资者提供持续、稳定价值回报的医药及医疗行业港股上市公司；「最受投资者欢迎新股公司」旨在表彰在2019年初次IPO即获得市场极佳表现、同时维持较高市场热度，且有极大发展潜力的港股新股上市公司。



自上市以来，集团凭借具竞争力及多样化的产品组合、庞大的分销网络及广泛的医院覆盖范围，抓住行业快速增长的发展机遇，稳定提高市场份额及溢利。集团2019年之中期业绩亦表现出色，收益及期内溢利均获得大幅增长。随着近年人口老龄化趋势加剧、人均医疗支出增长及技术发展进步，IVD市场可望进一步增长，集团必将迎来更广阔的发展前景。



关于华检医疗控股有限公司

华检医疗控股有限公司（「华检医疗」或「集团」）是中国领先的IVD产品分销商，旗下主要包括威士达医疗有限公司、达承医疗设备（上海）有限公司、艾维德中国有限公司及苏州德沃生物技术有限公司等附属公司。集团的分销网络覆盖全国29个省份、直辖市及自治区。集团为希森美康凝血产品在中国的全国独家分销商，并为其终端客户提供器材维修服务。华检医疗同时研发自有品牌的IVD分析仪及试剂，并参与其生产及销售。华检医疗亦向医院的临床实验室提供集中采购解决方案服务。



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