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来源 网龙网络控股有限公司 网龙华渔教育携手中央电化教育馆开展中小学虚拟实验教学

香港, 2020年1月9日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）欣然宣布，网龙旗下教育子公司华渔与中央电化教育馆（“中央电教馆”）就共同推进中小学虚拟实验教学系统开发和推广正式签订合作协议。根据合作内容，双方将融合各自优势，依托国家教育资源公共服务平台搭建“虚拟实验教学服务系统”，提升中小学相关学科实验教学和实验室建设的水平。



本次合作，网龙华渔教育和中央电教馆将围绕实验资源、软件和服务系统展开合作研发。一是研制中小学虚拟实验教学资源库，全面覆盖初高中物理、化学、生物和小学科学学科的教材配套实验，包括实验视频、3D交互课件、VR仿真交互课件、3D/VR仿真测试类等多种形态的实验教学资源；二是研制中小学虚拟实验教学软件系统，包括实验教学系统及测试系统等基础和自选软件；三是研制中小学虚拟实验教学支持服务系统，包括后台管理、统一用户管理、资源管理、数据分析等功能。按照实验资源的开发进度，该系统将首先选择部分有条件的中小学进行试用，试用成功后将面向全国中小学服务。



近年来，虚拟实验室教学系统建设得到了教育部门和各级各类学校的高度重视。2019年11月，教育部发布《关于加强和改进中小学实验教学的意见》，要求2023年前将实验操作纳入初中学业水平考试，有条件的地区可将理化生实验操作纳入普通高中学业水平省级统一考试；并强调创新实验教学方式，对于有危险性和破坏性的实验，可用AR、VR等技术手段呈现。该意见意味着AR、VR技术将正式进入实验教学领域。



网龙依托其互联网基因以及创新设计思维，率先布局“VR+教育”，并已将VR技术应用在教育领域，成为VR行业内的领跑者。同时，网龙还通过自研、投资、并购等方式打造教育技术硬核，与海内外知名教育机构、出版社及顶尖高校深度合作以整合海量全球优质教育资源。公司希望结合自身优势，响应国家政策及号召，致力于以现代信息技术提升中小学实验教学水平。目前，网龙教育业务版遍布全球190多个国家和地区，覆盖200余万间教室，累计注册用户超过1亿。



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户－17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台－91无线，91无线于2013年以19亿美元出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.nd.com.cn。



关于中央电化教育馆

中央电化教育馆直属于国家教育部，重点为基础教育和职业教育服务，主要职责为开发多种媒体教材、开展多种媒体教材的研究、交流和服务工作、开发和建设教育教学资源，承担国家中小学现代远程教育工程项目的人员培训，组织开展学校教育技术、信息技术教育理论与应用的研究与试验，开发、转化和推广相关的研究成果以及开展各种教育技术的培训工作等，是中国基础教育信息化建设的重要支撑。



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