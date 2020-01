Thursday, 9 January 2020, 15:11 HKT/SGT Share: 国美零售荣获第四届「金港股」年度颁奖盛典两项大奖

香港, 2020年1月9日 - (亚太商讯) - 第四届「金港股」年度颁奖盛典在深圳隆重启幕,国美零售控股有限公司(「国美零售」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」,股份代号:493)荣获「最具价值大消费及服务股公司」及「最佳投资者关系管理奖」两项大奖。







荣膺两项大奖 获市场广泛认可

第四届「金港股」年度颁奖盛典作为有史以来最盛大的港股投资盛会,是由国内领先的港美股信息平台智通财经与同花顺财经共同主办,雪球、大路演协办。活动评选秉承公平、公开的原则,专家评审团将由多位经济学家、多家香港知名券商及顶级投资人士组成,评审团将对参评公司过往一年的业绩、股价涨幅、股票活跃度、社会责任、信息合规等进行研究筛选和权重评分。



「最具价值大消费及服务股公司」旨在表彰2019年成长速度快、资本市场倍受关注并且有极大发展潜力的消费及服务业企业。而「最佳投资者关系管理奖」旨在表彰在2019年始终坚持主动与公众、机构投资人和媒体维持着紧密沟通,致力于建设健全的投资者关系管理制度并获得投资人优质口碑的企业及管理者。国美零售同时获得两项大奖,不仅反映出资本市场对公司的投资价值及增长潜力充满期待,而且彰显了业界和投资人对公司信息披露、对外沟通环节的充分认可。



「家·生活」战略转型稳步推进 新业务不断拓展

2019年是国美「家·生活」战略转型的关键之年。国美零售继续推进「家·生活」战略转型,从家电零售商向整体方案提供商、服务解决商、供应链输出商全面转型。2019年,以家电为核心,以「中心化拓宽」为路径,「家·生活」新业务不断落地。家庭硬件整体解决方案「舒适家」、欧洲橱柜厨电一体化品牌「IXINA」、高端厨房用具集合性经营平台「厨空间」等新业务相继投入运营。



引入新业务之余,国美零售通过新技术实现「三端合一」、通过渠道下沉满足更多中国家庭的美好生活需求。具体来说,「三端合一」就是利用互联网技术打通国美APP、国美美店、线下门店,实现真正的在线线下同品、同质、同价,并为消费者提供在线线下全场景互通的消费体验。同时,国美零售通过新零售店的形式不断满足下沉市场消费升级需求,截至年底签约新零售店已达到1000家。



技术赋能 助推行业发展

2020年,将引领一个巨变的新十年,零售行业将继续转型、变革。中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,不断扩大的内需市场,生活质量提升带动的消费升级、蓬勃发展县域经济,更为零售行业带来新的机会;技术迭代下,5G和智能家居将越来越普及。



国美零售依托供应链优势和IoT物联网技术,全面布局智能家电、智能家居等领域,为用户提供更深度的「智能家庭整体解决方案」。不断满足市场需求,以实现中国家庭的美好生活为目标,推动零售行业发展。



国美零售总裁王俊洲表示:「国美零售很荣幸获得「最具价值大消费及服务股公司」及「最佳投资者关系管理奖」两项大奖,这充分体现了各界对于国美零售多年来行业努力的认可和肯定。未来,国美零售将加速向「家·生活」整体方案提供商、服务解决商、供应链输出商转型,并围绕战略转型,有的放矢的提升核心竞争力,让运营能力、服务能力、技术能力齐头并进,实现「有质量的增长」,助力亿万家庭成就美好生活。」



关于国美零售控股有限公司

国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号:493)。国美集团1987年于中国成立,从事电器及消费电子产品的零售业务,是中国知名的电器及消费电子产品零售连锁企业。国美积极打造具有国美特色的零售之路,从传统的「家电零售商」向以「家.生活」整体方案提供商、服务解决商和供应链输出商转型,为消费者提供涵盖家电、家装、家居和家服务的优质商品及服务。更多详情请浏览公司网站:www.gome.com.hk







