Thursday, 9 January 2020, 12:27 HKT/SGT Share: 艾伯通信为长水教育集团建设5G+AI智慧教育项目

香港, 2020年1月9日 - (亚太商讯) - 深圳市艾伯通信有限公司(简称“艾伯通信”、系艾伯科技(2708.HK)下属公司)1月9日与云南长水教育控股集团有限公司(简称“长水教育集团”)签署《5G+AI智慧教育通信组网服务暨项目合作协议》并举行了签约仪式。云南省科学技术协会副主席袁晓瑭、长水教育集团董事长张韶维、艾伯科技董事局主席黎子明、艾伯通信总裁张韶东出席了签约仪式。







昆明衡水实验中学“5G+AI智慧教育”实验室



艾伯通信将为长水教育集团提供5G皮基站系列产品(包括5G皮基站主机、5G皮基站发射单元、5G通信协议栈软件、5G皮基站网管软件)及5G组网服务(由艾伯通信安装调试并有效接入中国电信5G网络)。艾伯通信将基于5G通信组网服务,利用5G通信环境下带来的高速度、高带宽、低时延、快速缓存等特性,助力长水教育集团实现5G+AI智慧教育多应用场景落地(包括5G+智慧教学、5G+智慧教研、5G+智慧教育管理、5G+智慧教育评价、5G+智慧校园安防、5G+智慧教育公共服务)及5G+AI教室示范项目落地。



后续,艾伯通信将携手长水教育集团,将5G通信组网服务、5G+AI智慧教育多应用场景及5G+AI教室示范项目的成功经验复制推广至长水教育集团旗下拥有的20所实体学校,显著提升远程教育质量、提高教学效果,推动教育均衡发展。并实现全产业赋能、向全行业推广。



长水教育集团董事长张韶维表示:5G网络的覆盖将给教育发展带来革命性的影响,和艾伯科技共同建设的“5G+AI智慧教育”项目将以长水教育集团下属的学校为试点,逐步实现5G网络覆盖,加强智能教育体系建设、创新教学科技技术应用,促进教师教学思维、理念、方式转变,引领学生转变学习方式,促进学生实现全面发展。



艾伯科技董事局主席黎子明表示:教育是民族振兴、社会进步的基石,是实现中国梦的强力基础。而5G时代下的智慧教育,将会运用5G高速通信网络的特性对教育核心业务进行升级和重构。显著提升远程教育质量、提高教学效果,推动教育均衡发展。



据悉,远程教育市场规模已超过2500亿!在5G网络技术和环境的支撑下,教育核心业务将会升级和重构。5G高速率、高带宽、低时延、快速缓存等服务特点,将对教育管理、教学、教研、教育评价、区域治理、终身学习以及教育公共服务等带来极大的提升,这将极大的促进均衡教育、智能教育、趣味教育的发展。



长水教育集团始创于2005年,是一家集基础教育、国际教育和教育服务为一体的全国性教育集团。长水教育以“为人民满意的教育服务”为使命,依托“集团化办学、校区化管理”机制,着力于教育资源均衡发展和促进教育公平。长水教育集团事业覆盖云南、贵州、内蒙古、北京、四川、陕西、重庆、广西等省区市,旗下拥有云南衡水实验中学、鄂尔多斯衡水实验中学、长水中澳国际中学、云南衡水曲靖实验中学、启迪小学、未来实验小学等实体学校和云南中创教育培训学院、云南衡水实验中学高考补习学校等。先后获得“品牌影响力教育集团”、“中国品牌实力教育集团”等荣誉。



艾伯通信是领先的5G皮基站核心设备及解决方案提供商,可为电信运营商提供5G微基站/皮基站/飞基站等核心设备,为各行业客户提供5G专网组网及行业应用解决方案。艾伯通信基于自主技术率先研发出5G皮基站,同时支持非独立组网(NSA)和独立组网(SA),支持不同国家和地区不同电信运营商需求。





Jan 9, 2020 12:27 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 电信运营商, 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Nov 22, 2019 10:26 HKT/SGT 艾伯通信分别为阳春市中医院、阳春市妇幼保健院建设5G远程医疗组网项目 Oct 25, 2019 12:18 HKT/SGT 联通系统集成公司携手艾伯通信公司共建河源十里东岸社区5G专网 June 12, 2019 18:02 HKT/SGT 通辽市农牧局与艾伯科技股份有限公司签订《战略合作关系建立暨通辽智慧畜牧产业数字化项目建设协议》 Apr 29, 2019 10:04 HKT/SGT 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所与艾伯科技股份有限公司建立战略合作关系 Aug 2, 2018 18:03 HKT/SGT 艾伯科技最新「NB-IoT系列产品」亮相第十届国际物联网博览会 更多新闻 >>