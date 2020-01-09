Wednesday, 8 January 2020, 19:31 HKT/SGT Share: 光荣建筑控股有限公司于香港联交所主板挂牌上市

香港, 2020年1月8日 - (亚太商讯) - 在新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商光荣建筑控股有限公司（「光荣」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）今天于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板正式挂牌买卖，股份代号为9998。



董事（由左至右）：独立非执行董事武冬青博士；独立非执行董事许连发先生；执行董事关曙明女士；执行董事Tay Yen Hua女士；执行董事、行政总裁兼主席Kwan Mei Kam先生；执行董事黄善达先生；非执行董事林亚烈先生



有关光荣建筑控股有限公司

光荣建筑控股有限公司是在新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商，以优质工程著名，特别是在公营界别楼宇建筑工程方面。集团于2018年按平均机构CONQUAS得分计，在新加坡机构界别承包商中排名第四。集团拥有逾30年多种楼宇的建筑工程经验，包括机构楼宇、商业楼宇、工业及住宅楼宇，大致可分为两类：(i) 新建；及 (ii) 加减及改动工程。



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Jan 8, 2020 19:31 HKT/SGT

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