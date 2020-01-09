Wednesday, 8 January 2020, 16:56 HKT/SGT Share: 中航国际建议收购中航国际控股全部已发行H股的自愿有条件要约、自愿撤销中航国际控股H股上市地位及由中航国际吸收合并中航国际控股

香港, 2020年1月8日 - (亚太商讯) - 目前，中航国际控股股份有限公司（「中航国际控股」或「公司」，香港联交所股份代号︰00161）与中国航空技术国际控股有限公司（「中航国际」）联合发布日期为2020年1月8日（星期三）的综合文件（「综合文件」），综合文件载有（其中包括）（a）H股要约、除牌及合并协议及其项下拟进行合并事项的进一步详情；（b）有关H股要约及合并事项的预期时间表；（c）中金公司作为中航国际独家财务顾问函件；（d）公司董事会函件；（e）公司独立董事委员会函件；（f）公司独立财务顾问函件；及（g）股东特别大会及H股类别股东会议通告，连同综合文件随附的接纳表格，已于2020年1月8日（星期三）由公司及中航国际联合寄发予H股股东，H股要约自该日起可供接纳。



中航国际控股将于2020年2月14日（星期五）上午九时起假座中华人民共和国深圳市福田区华富路1018 号中航中心大厦39楼举行股东特别大会及H股类别股东会议，就除牌、合并协议及其项下拟进行的合并事项进行投票表决。



H股要约之主要条款



H股要约将以每股H股9.00港元的H股要约价格以现金支付（「H股要约价」）。中航国际将不会提高H股要约价，且并无保留提高H股要约价的权利。H股要约价较截至首次公告H股要约、除牌及合并事项前最后交易日（包括该日）止30个、60个、180个连续交易日在香港联交所所报的平均收市价溢价分别约81.31%、88.63%及92.08%。



H股要约的重要条件之一是在H股类别股东会议上，取得亲身或委任代表投票的独立H股股东所持H股所附带的表决权中至少75%表决权的批准，且就决议案所投反对票的票数（以投票表决方式）不得超过独立H股股东所持有全部H股所附带表决权的10%。



H股要约将由2020年1月8日（星期三）初步开放至2020年3月6日（星期五）下午四时正期间可供接纳（「首次截止日」）。一旦H股要约所有条件已达成，H股要约将被宣布为无条件，公司将按照上市规则申请自愿撤销H股于香港联交所的上市地位。H股要约将于H股要约首次截止日后延长28 个历日仍可供接纳，以便让最初并无接纳H股要约的H股股东有足够的时间接纳H股要约，以处理彼等H股的转让。有关H股要约须待达成的具体条件，请参照综合文件全文（https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0107/2020010701435_c.pdf）。



进行H股要约、除牌以及合并协议及合并事项的背景及理由



中航国际控股业务主要包括平板显示屏、印制电路板、零售及工程分部。工程分部的表现持续恶化，预期公司业务前景充满挑战及机遇，中短期内若干业务的增长前景依然存在不确定性。H股要约、除牌及合并事项将透过简化公司架构及为公司节省上市与合规及维持公司上市地位相关的成本，提升运营效益，以改善管理效率，实现业务协同效应的整体目标。



独立财务顾问新百利融资有限公司认为，H股要约、除牌及合并事项的条款对H股股东而言属公平合理。有关独立财务顾问的分析详情载于综合文件「独立财务顾问函件」，特别是，独立财务顾问所考虑的主要因素及理由的概要载于综合文件第95至98页的「独立财务顾问函件—讨论」一节。



倘阁下对行政或程序事宜有任何疑问，例如有关H股要约、除牌及/或合并事项的日期、文件及程序等，可致电公司的股份过户登记处香港证券登记有限公司热线：+852 2862 8647（于星期一至星期五（香港公众假期除外）上午九时正至下午六时正）。阁下亦可浏览公司网站（www.avic161.com）及/或通过以下方式，将问题直接传达予公司：

电话：+86 0755 2124 6912（于星期一至星期五（香港及中国公众假期除外）上午九时正至下午六时正）

传真：+86 0755 8379 0228

电邮：avic161-ir@avic-intl.cn



为避免疑问，有关热线或公司的指定电话不可亦不会就H股要约、除牌及/或合并事项的优劣提供任何意见，亦不会提供任何财务或法律意见。阁下如对综合文件的任何方面或应采取的行动有任何疑问，应咨询持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。







Jan 8, 2020 16:56 HKT/SGT

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