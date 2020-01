Wednesday, 8 January 2020, 10:55 HKT/SGT Share: 张江耀宣布辞任OKEx首席运营官,并成立区块链加速器BitWork 张江耀先生致力帮助区块链项目连系环球市场、令加密货币日益普及

香港, 2020年1月8日 - (亚太商讯) - 张江耀先生(Andy Cheung)辞去了全球领先加密货币交易所OKEx首席运营官的职务,成立一家新的区块链加速器, 名为BitWork。BitWork拥有经验丰富的区块链专业团队,为加密货币和区块链项目提供交易所策略合作关系、相关咨询、营销管理、品牌和媒体公共关系,募资及其他管理服务。



"我的目标是推动加密货币的全球普及化,但始终加密货币交易所能作出的贡献相当有限。 所以决定辞去在OKEx的职务,尝试在这个行业里开拓一条新的道路。 我相当感激前公司明白我的想法,大家达成共识。 能为OKEx服务确实是我的荣幸。 ”



“我在OKEx中经常被问到的问题是:我的项目到底怎样才可以在您的交易所中上线?像CZ赵长鹏(Binance的首席执行官)和行业中的一些领导者一样,我们总是告诉团队项目质量是其关键。 ”



“但是如何提高项目质量?市场需要什么?很多团队可能一头雾水。所以我决定成立 BitWork, 帮助回答这些问题并提供解决方案。我们希望通过协助项目方推广到大众,并将它们连接到不同的市场,从而促进区块链技术的应用普及化。 ”



BitWork区块链加速器在香港成立并运营,并由张江耀先生(Andy Cheung) 带领。 该初创公司由来自不同加密货币交易所的专家所组成,经验十足。 它具有扎实的行业背景,提供定制咨询服务,以帮助加密货币项目构建和营销其产品 - 包括交易所策略合作关系、咨询、营销管理、品牌和媒体公共关系、募资及其他服务。



自OKEx成立以来,张先生一直担任OKEx的首席运营官。 他负责OKEx的整个运营、市场营销及媒体公共关系。 他还被CoinTelegraph、CryptoSlate、Bitcoin Insider 及 Block Journal等媒体评为加密货币市场的顶级影响力人士。



在加入OKEx之前,经验丰富的张江耀先生已经开创了许多业务,涉足不同的领域。 他曾在Groupon香港,iClick Interactive及阿里巴巴等担任过首席执行官等重要管理角色。



关于BitWork

BitWork是一家区块链社区公司,协助区块链项目及公司实现其真正的潜力。 它同时为个人提供使用区块链技术的方案,亦帮助不同团队孵化其项目,并致力创造一个互惠互利的生态系统。



