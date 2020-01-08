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来源 专顾资本 ICA专顾资本发布2020年主要投资者交流活动日历

香港, 2020年1月7日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的资本市场咨询公司专顾资本（亚洲）今日发布2020年主要投资者交流活动日历，计划通过8场主题活动加强全球投资者与大中华区上市公司的沟通。



ICA专顾资本2020年主要投资者交流活动将邀请逾百家A股、港股、中概股及台股上市公司参与，行业涵盖TMT、教育、消费、医疗健康、银行与金融、能源与制造等。活动旨在为海内外机构投资者与研究分析师搭建有效的沟通平台，助其深入了解大中华区各领域头部上市公司，并获得接触估值处于合理位置、“小而美”成长企业的机会。



继MSCI新兴市场指数纳入中国A股后，中国国家外汇管理局取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制，进一步促进中国A股市场国际化。同时，中国经济体量不容小觑，人均GDP有望突破1万美元水平，再度提高新经济行业A股、港股、中概股投资价值。为此，专顾资本期待发挥国际资本市场投资者关系管理专长，将中国企业日带去新加坡与伦敦，为全球领先的共同基金、对冲基金、专注新兴市场的精品资管公司等海外机构增加与中国企业面对面交流的机遇。



另外，据明晟公司（MSCI）统计，过去一年内新兴市场中台股表现亮眼。其中，台股大型金控集团与半导体高科技公司备受国际投资者关注——2020年5月，专顾资本将推出中国台湾企业日，携台股公司走进更多国际投资者的视野。



专顾资本创始人兼首席执行官杨千毅表示：“2019年，我们帮助大中华区70余家上市公司对接海内外投资机构，其中7家上市公司市值超过100亿美元，超过100间机构的200余位投资人及分析师参会。我们的投资者交流活动将于2020年首次落地海外市场，这会是专顾资本具有里程碑意义的一年。未来，专顾资本有信心通过行之有效的投资者交流活动帮助大中华区上市公司走出亚洲，在优化股东结构的同时，保持必要的资本市场流动性。”



2020年主要活动日历



- 中国新世代科技峰会

1月15 -16日·深圳



- 中国企业日

4月1-2日·新加坡



- 中国台湾企业日

5月22日·香港



- 中国消费者企业日

6月·上海



- 中国医疗健康企业日

6月·上海



- 亚太银行及金融企业日

9月·香港及新加坡



- 中国企业日

10月·伦敦



- 冉冉之星路演周—2020年IPO公司

11月·香港



*注册参会请垂询您的专顾资本会务顾问。



关于专顾资本

专顾资本（“Institutional Capital Advisory”，简称“ICA”）是一家亚洲领先的资本市场咨询公司，主要从事投资者关系、企业接洽、基金研究及财经传播服务。我们与亚洲的上市和拟上市公司合作，助其加速在资本市场的发展，创造长期的股东价值。我们的客户涵盖了美国、中国大陆、香港与台湾地区的上市及拟上市公司。我们专注于消费、教育、医疗、互联网、科技与金融科技、能源及地产等行业。了解详情，请访问：www.icaasia.com.



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