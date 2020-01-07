Monday, 6 January 2020, 12:52 HKT/SGT Share:

来源 网龙网络控股有限公司 网龙助力塞尔维亚全国智慧教育建设

香港, 2020年1月6日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）欣然宣布，近日，网龙与塞尔维亚教育科技发展部就塞尔维亚智慧教育建设规划签署谅解备忘录。网龙将发挥教育信息技术优势，协助塞尔维亚教育科技发展部建设包含教育应用软件、硬件设备、增值服务、教育SaaS云服务平台的智慧学习环境，实现塞尔维亚教育智能化、信息互通、以及全面公平的优质教育。



塞尔维亚在“一带一路”沿线国家中占重要地位。近年来，塞尔维亚十分重视科技创新和发展，正在努力进行教育数字化改革。塞尔维亚教育科技发展部部长沙尔切维奇表示，愿意在智慧教育领域向中国互联网企业吸取经验，并将积极支持网龙参与塞尔维亚的智慧教育建设，培养技术人才，提升创新能力。



根据该谅解备忘录，网龙将依托互联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，帮助塞尔维亚建设国家智慧教育管理与教学体系、国家智慧教育研发与服务体系。同时，网龙与塞尔维亚将共同搭建智慧教育中心示范区，为全球领先的教育科技在塞尔维亚的落地应用提供示范。未来，示范区将作为智慧教育展示中心、教育内容生产中心、教育技术研发中心、教育服务中心、教师培训中心等，推进塞尔维亚政府、企业、高校及科研机构的教育技术研发、产品开发的合作。而网龙也将通过塞尔维亚智慧教育中心，展示网龙为不同教学场景打造的新型智慧学习环境，供教育界和社会各界体验。未来，网龙将提供资源、平台服务，促进塞尔维亚信息交流与知识共享，提升教育者与学习者的体验，满足社会公众对智慧教育的需求。



此外，网龙将结合旗下的智慧教室、VR教室、STEAM教室等解决方案和普罗米休斯互动平板，以先进技术助力塞尔维亚打造包含教学管理、教学环境、教学应用和教育资源一体化的数字教学空间；并进一步基于学习平台、管理平台网教通、设备管理平台MDM为塞尔维亚打造国家教育云平台。另外，塞尔维亚计划在未来采购数万间智慧教室解决方案，或将成为网龙与塞方的未来合作方向之一。



网龙创始人兼董事会主席、塞尔维亚创新和技术发展部长顾问刘德建指出，未来网龙将继续推进与塞尔维亚政府、企业、高校及科研机构在教育领域的研发合作，推进塞尔维亚智慧教育的基础研究与应用推广，并通过教育培训、教育服务等方面的深入合作，全方位协助塞尔维亚智慧教育的发展。



近年来，网龙与塞尔维亚已进行了多次友好交流。网龙连续两年邀请塞尔维亚创新和技术发展部长奈纳德·波波维奇参加数字中国建设峰会。网龙创始人兼董事会主席刘德建还被正式聘任为塞尔维亚创新与科技发展部部长顾问。今年10月，在“第四届中国—中东欧国家创新合作大会”上，网龙与塞尔维亚教育、科学和技术发展部、塞尔维亚创新与技术发展部长内阁三方就提升全民创新能力等方面签署了谅解备忘录，将合作打造“塞尔维亚全民创新平台”。



在“一带一路”倡议下，网龙作为互联网+教育领先企业，将AI、VR等先进技术与教育结合，根据各国国情和实际需求，帮助发展中国家进行智慧教育升级及数字教育创新。目前，网龙已与俄罗斯、埃及、尼日利亚、肯尼亚等多个“一带一路”沿线国家开展合作，此次网龙与塞尔维亚教育科技发展部签署合作谅解备忘录，标志着本公司在国际合作上迈出新步伐，并将以塞尔维亚为起点，开启面向中东欧17国的国际化数字教育合作。



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户－17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台－91无线，91无线于2013年以19亿美元出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 http://www.nd.com.cn。



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