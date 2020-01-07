Monday, 6 January 2020, 08:31 HKT/SGT Share: 为中国科技和新经济公司提供融资租赁解决方案的先行者中关村科技租赁宣布于香港联交所主板上市计划 发售价每股H股1.52港元至1.72港元

香港, 2020年1月6日 - (亚太商讯) - 为中国科技和新经济公司提供高效融资租赁解决方案的先行者——中关村科技租赁股份有限公司(「中关村科技租赁」或「公司」，股份代号：1601.HK) 欣然宣布于香港联合交易所有限公司(「联交所」) 主板上市计划。



董事会主席兼非执行董事段宏伟先生（右二），执行董事兼总经理何融峰先生（左二）



中关村科技租赁计划全球发售333,334,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中约300,000,000股H股将用作国际发售(可予调整和视乎超额配股权行使与否而定)，其余约33,334,000股H股将于香港作公开发售(可予重新发配)。发售价范围为每股H股1.52港元至1.72港元。是次全球发售将引入源晶有限公司、北京中关村科学城创新发展有限公司，北京宇信科技集团股份有限公司为公司的基石投资者。



公司于2019年12月31日(星期二)上午9时开始于香港公开发售，并于2020年1月14日(星期二)中午12时截止。公司H股将于2020年1月21日(星期二)上午9时开始在联交所进行买卖，股份代号为1601.HK，股份将以每手2,000股进行买卖。国泰君安融资有限公司为独家保荐人，国泰君安证券（香港）有限公司为独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



服务中国科技和新经济公司的先行者 最为专业的融资租赁公司



根据弗若斯特沙利文报告，就于2018年自科技和新经济公司产生的收益百分比而言，中关村科技租赁是服务中国科技和新经济公司的先行者，并是最为专业的融资租赁公司。于2018年，公司自科技和新经济公司产生的收益百分比超过95%，此百分比高于中国任何其他融资租赁公司的有关百分比。



公司位于常被称为中国硅谷的北京中关村，这里集聚了众多国际知名高科技公司、创业公司以及世界领先的高等教育和研究机构。公司利用对科技和新经济公司的特征和发展模式的深厚见解，设立高效的风险管理系统，专注于为大数据、大环境、大健康、大智造、大消费等新兴和快速增长行业中的公司提供高效的融资租赁解决方案和咨询服务。自成立以来截至2019年6月30日，公司已服务超过750名承租人，其中超过95%的客户来自科技和新经济行业，并已开展了超过1,200个融资租赁项目，放款总额高达约人民币156亿元。



公司成功从客户的业务增长中受惠，总收益由2016年的约人民币318.0百万元增加至2018年的人民币412.8百万元，复合年增长率为13.9%，并由2018年上半年的约人民币180.9百万元增加至2019年上半年的人民币250.1百万元，增长率为38.2%。年度利润自2016年的约人民币82.6百万元增加至2018年的人民币119.0百万元，复合年增长率为 20.0%，而期间利润则自2018年上半年的约人民币54.8百万元增加至2019年上半年的人民币74.2百万元，增长率为35.3%。



中国科技和新经济融资租赁业拥有巨大增长潜力



根据弗若斯特沙利文报告，科技和新经济融资租赁指为科技和新经济公司而设的融资安排，通过融资租赁解决方案和其他相关增值服务促进其增长，中国专注于科技和新经济行业的融资租赁公司于2012年首次出现，现仍处于早期发展阶段。



中国科技和新经济公司拥有巨大的增长潜力，但对高效融资服务的需求很多未被满足。根据弗若斯特沙利文报告，从2018年到2023年，中国科技和新经济公司的总市场规模预期按复合年增长率16.9%增长，其总市场规模在中国国内生产总值中的占比由2014年的14.3%增加至2018年的17.5%，并预计于2023年前进一步增长至26.0%。然而，中国传统主流金融机构并不主要专注于服务科技和新经济公司，因此，中关村科技租赁从这一境况下看到巨大商机。



「租赁+服务」业务模式：高效的融资租赁解决方案和多样化的咨询服务



中关村科技租赁采用以客为本的业务模式，为科技和新经济公司提供高效的融资租赁解决方案和多样化的咨询服务。融资租赁解决方案主要采用直接租赁和售后回租两种形式，这两种模式分别拥有不同的功能来满足不同客户的业务需要，不但能满足客户的资金需求，也在若干情况下帮助客户达成各项业务目标，例如提高销量和优化业务模式。



此外，公司提供多样化的咨询服务，例如政策咨询以及管理和业务咨询, 促进客户更快速和可持续的增长。公司向客户介绍可能有资格获得的政府补贴和扶持计划，并协助客户准备申请文件。同时，公司亦与若干第三方咨询公司合作，分析客户运营所涉及的多个层面，包括业务模式、增长策略、运营管理、财务报告、财务顾问、人力资源管理和内部监控，并与客户分享分析结果，协助他们进行改善及发展。



审慎而高效的风险管理 覆盖租赁项目的整个生命周期



公司针对科技和新经济公司与传统行业不同的风险状况和独有特征，制定了有效及高效的风险管理系统。公司的风险管理措施从客户筛选、项目评审到租后管理和租赁物处置，全面覆盖了租赁项目的整个生命周期。公司通过评估行业前景以及客户的行业地位、过往业务和财务表现，审慎挑选所服务的行业和客户。同时，公司已采纳一套风险管理工具（包括项目尽职调查报告、项目审核报告、租赁物报告和主体信用评级模型）以协助公司的专业人员决策，并实施专业开放的风险评估流程，准确识别潜在风险敞口。公司于租赁项目批准后会继续进行风险管理，在整个租赁期间内监察租赁项目，并重点留意租赁物的状况、客户的业务运营和应收融资租赁款的分类情况。在客户出现违约的情况下，通过处置租赁物尽可能减小损失。



公司于往绩记录期间的信用表现反映了风险管理的成效，截至2016年、2017年和2018年12月31日以及2019年6月30日，不良资产率(指不良资产占扣除减值损失准备前总生息资产的百分比)分别为0.7%、1.5%、1.3%和1.4%，根据弗若斯特沙利文报告，截至相同日期，行业平均不良率介乎0.86%至1.67%。



富有远见且经验丰富的管理和业务团队 以及控股股东中关村集团的支持



公司的管理团队富有远见，并具有扎实的行业专业知识和业绩。公司的执行董事平均拥有超过十年的相关行业经验。控股股东中关村集团是北京市政府成立，旨在运用市场化手段配置创新资源的国有企业。截至2018年12月31日，中关村集团的总资产约达人民币1,322亿元。此外，中关村集团已获得AAA级别的长期信用评级。作为中关村集团唯一的融资租赁平台和重要的科技融资解决方案板块，公司受益于集团品牌的广泛知名度以及各项资源支持。凭借中关村集团和其附属公司的支持及与其业务板块的业务协同，公司将进一步加强满足客户融资需求的能力，不断提升品牌影响力。



中关村科技租赁执行董事兼总经理何融峰先生表示：「未来，凭借我们对行业的深厚了解和强大的风险管理能力，我们将继续专注于为科技和新经济公司提供服务，同时优化业务模式和服务类型，结合潜在股权融资和债务融资，进一步分享客户的增长。此外，我们计划巩固于京津冀一体化区域的客户群，同时进一步渗透至中国其他培育大量科技和新经济业务的地区，例如粤港澳大湾区和长三角地区。我们还将开发一套全面的风险管理系统，加强我们在金融科技方面的实力，提升对租赁项目全生命周期的管理能力，抢占更多市场份额，巩固我们的行业地位。」



关于中关村科技租赁股份有限公司



根据弗若斯特沙利文报告，就于2018年自科技和新经济公司产生的收益百分比而言，中关村科技租赁是服务中国科技和新经济公司的先行者，并是最为专业的融资租赁公司。于2018年，公司自科技和新经济公司产生的收益百分比超过95%，此百分比高于中国任何其他融资租赁公司的有关百分比。公司通过采用以客户为本的业务模式，在高效的风险管理系统的支持下，专注于为大数据、大环境、大健康、大智造、大消费等新兴和快速增长行业中的公司提供高效的融资租赁解决方案和咨询服务, 满足客户于不同发展阶段的金融服务需求。截至2019年6月30日及自成立以来，公司已服务超过750名承租人，其中超过95%是科技和新经济公司，并已开展了超过1,200个融资租赁项目，放款总额高达约人民币156亿元。







Jan 6, 2020 08:31 HKT/SGT

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