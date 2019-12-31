网龙与北京语言大学出版社达成战略合作

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|网龙网络控股有限公司
|Dec 9, 2019 14:37 HKT/SGT
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网龙智慧教室解決方案亮相“非洲2019”会议 助力非洲国家实现教育创新与升级
|Dec 6, 2019 11:43 HKT/SGT
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网龙再中标福州市“智慧教育”项目 累计中标金额近6000万
|Nov 15, 2019 20:18 HKT/SGT
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网龙亮相巴西金砖盛会 发布数字教育白皮书
|Nov 10, 2019 19:35 HKT/SGT
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网龙教育子公司获上达资本1.5亿美元战略投资
|Oct 22, 2019 20:06 HKT/SGT
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网龙入选“2019年中国VR50强企业”榜单 与南昌市政府达成VR战略合作
|Oct 10, 2019 18:51 HKT/SGT
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网龙打造塞尔维亚全民创新平台 打通中东欧教育网络
|Sept 30, 2019 13:00 HKT/SGT
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魔童哪吒现身网龙《魔域》 经典IP影游联动
|Sept 17, 2019 19:17 HKT/SGT
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网龙旗下普罗米休斯进军中国市场 助力打造“人工智能示范校园”
|Sept 4, 2019 15:22 HKT/SGT
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3D学习空间上线Edmodo平台 网龙探索互动学习新形态
|Aug 28, 2019 19:23 HKT/SGT
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网龙公布2019年中期业绩
|July 26, 2019 18:53 HKT/SGT
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网龙荣获香港股票分析师协会“上市公司年度大奖2019”
|July 17, 2019 18:32 HKT/SGT
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塞尔维亚总统与网龙董事长会面 携手推动教育改革与创新
|July 5, 2019 21:55 HKT/SGT
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网龙旗下普罗米休斯推出新一代互动平板ActivPanel Elements系列
|July 2, 2019 19:50 HKT/SGT
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网龙与中国移动政企分公司合作共推“5G+智慧教育”
|June 26, 2019 21:05 HKT/SGT
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网龙旗下创奇思荣获美国2019年度SIIA科迪奖
|June 18, 2019 17:37 HKT/SGT
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网龙AR导览助力福州机场数字升级
|June 12, 2019 13:02 HKT/SGT
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网龙子公司JumpStart将携手史密森尼推出全新互动AR游戏
|May 28, 2019 21:02 HKT/SGT
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5G赋能VR新机遇 网龙继续开拓VR业务航线
|May 21, 2019 20:05 HKT/SGT
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网龙庆祝成立20周年 创新科技推动战略全面升级
|May 9, 2019 20:10 HKT/SGT
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网龙华渔教育携手乐高教育与福建幼师专签署数字教育合作备忘录
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