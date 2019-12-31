Tuesday, 31 December 2019, 10:57 HKT/SGT Share:

来源 网龙网络控股有限公司 网龙与北京语言大学出版社达成战略合作 打造国际汉语教学平台 促进全球汉语教育发展

香港, 2019年12月31日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）欣然宣布，近日，网龙与北京语言大学出版社（“北语出版社”）签署战略合作协议及合资协议，双方未来将共同成立公司，融合领先技术、资源、理念，打造面向全球的国际汉语教学平台。网龙创始人兼董事会主席刘德建代表网龙致辞，网龙CEO熊立博士、网龙高级副总裁林伟、北京语言大学（“北语”）党委书记倪海东、北语副校长张旺喜、北语资产管理处处长赵军武、北语出版社党总支书记兼董事长郝运等领导共同出席此次活动。



网龙与北京语言大学出版社战略合作协议及合资协议签约仪式



北语党委书记倪海东（右）授予网龙创始人兼董事会主席刘德建（左）“国家新闻出版业科技与标准重点实验室名誉主任”聘任书



近年来，国际汉语学习在全球范围不断升温，海外学习汉语的需求持续旺盛。但在海外非汉语的环境下，汉语学习存在教材老旧，在线内容生产力薄弱等痛点，导致学习者效率低、兴趣弱。



为了帮助海外汉语学习者更高效、更有趣地学习汉语，网龙与北语出版社达成战略合作协议及合资协议，双方将共同成立公司，以权威的汉语教学理念和教学产品为核心，结合网龙的3D、AI、VR先进技术，旨在打造体系完整、资源丰富、覆盖广泛的国际汉语教育集成平台，为全球国际汉语教育事业提供一整套的数字化教学解决方案。双方未来共同打造的国际汉语教学平台将面向学生、教师、管理者等不同用户群体，并且由国际汉语在线学习、国际汉语教学培训与国际汉语教学管理三个部分组成，集教学、考试、学习、培训为一体，服务现代汉语教学。



网龙创始人兼董事会主席刘德建表示，网龙是国内较早将VR、AR、AI等技术应用到教育领域的企业之一，公司非常希望能将新技术融合到国际汉语学习中，帮助海外汉语学习者更快速、有效地学习汉语，了解中国汉字文化。此外，凭借着多年于游戏业务的耕耘，公司在内容制作上拥有得天独厚的优势，目前网龙在持续推进互联网技术研发的同时，也在同步开发教育内容。



北语党委书记倪海东表示，网龙在教育事业不断取得成绩的同时，还拥有强烈的社会责任感，充分体现了一家成功企业的远见卓识和教育情怀，因此非常期待网龙与北语的相关合作在未来进一步深化。



会上，北语出版社还向刘德建颁发了“国家新闻出版业科技与标准重点实验室名誉主任”聘任书。北语出版社是国家新闻出版业科技与标准重点实验室，双方将通过该项目合作的实施与探索，共同研发合作平台，把研发成果转化为融合发展的行业标准，为行业发展提供借鉴。



目前，北语出版社已发展成为中国权威的国际汉语教学与研究专业出版社之一，现已出版国际汉语教材达3,000余种，在国际汉语教材国内市场享有龙头地位。此外，北语出版社还拥有30多年经营国家汉语教材出版业务的沉淀，在海内外拥有大批顶级专家、学者及教师资源。这些师资力量可为双方合作的平台建设提供专业和权威的指导，提供最真实的试验场。



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户－17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台－91无线，91无线于2013年以19亿美元出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.nd.com.cn。



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Dec 31, 2019 10:57 HKT/SGT

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