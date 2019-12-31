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来源 GHW International GHW International公布全球发售筹集最多162.5百万港元以扩充业务及产能

香港, 2019年12月30日 - (亚太商讯) - 综合服务市场的应用化学中间体供应商──GHW International（「GHW International」或「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」 ，股份代号：09933.HK）今天宣布全球发售（「全球发售」）及拟于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市的详情。



本公司拟提呈在全球发售下以供认购合共250,000,000股股份（「发售股份」）（视乎超额配股权行使与否而定），包括225,000,000股配售股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）及25,000,000股公开发售股份（可予重新分配），即分别占发售股份的90%及10%。发售股份将占本公司紧随全球发售及资本化发行完成后经扩大股本25%，但并无计及因行使超额配股权以及根据购股权计划可能授出的购股权而可能发行的任何股份。



股份发售价（「发售价」）预计将不高于每股发售股份0.65港元，且预期不低于每股0.51港元（除非另行公布）。发售股份将以一手4,000股买卖。根据发售价范围的上限0.65港元，另加每股发售股份之经纪佣金、证监会交易征费及联交所交易费，发售股份认购人士需按最高发售价每股0.65港元认购，一手认购价格为2,626.2港元。



富强金融资本有限公司为全球发售的独家保荐人；富强证券有限公司及联合证券有限公司为联席全球协调人；富强证券有限公司、联合证券有限公司、一盈证券有限公司、浦银国际融资有限公司及第一上海证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人；阿尔法国际证券（香港）有限公司、中新证券有限公司、标准盛丰证券有限公司及利弗莫尔证券有限公司为共同牵头经办人（合称「公开发售包销商」）。



GHW International为一家综合服务市场的应用化学中间体供应商，于行业中拥有良好的声誉及已有20多年的营运历史。



集团的业务运营包括四大业务分部，其中包括(i)聚氨酯材料、(ii)动物营养化学品、(iii)精细化学品及(iv)医药产品及中间体。根据弗若斯特沙利文的资料，于2018年，按销售收益计，本集团于氯化胆碱的中国及全球市场中分别为第一及第二大销售商，分别约占中国及全球市场份额的30.3%及16.8%。于2018年，按销售收益计，本集团亦为中国聚氨酯材料的第四大销售商。此外，于2018年，按全球化学品销售市场收益计，本集团在全球中位居第四十六，录得收益总额约人民币2,152.9百万元。



本集团的总部设在中国，透过其全面的全球营运及销售网络（包括生产工艺的研发、雄厚的产品定制实力、生产优质化学产品、采购第三方制造商生产的各种化学品、高效安全的物流服务及售后服务）提供全面而具有广泛应用的产品组合以及有关化学中间体供应链的全系列服务。



假设发售价为每股发售股份0.58港元（即发售价范围的中位数）及超额配股权并无获行使，全球发售所得款项净额（经扣除就股份发售应付的包销费用及佣金及估计开支）将约为96.3百万港元。集团拟将股份发售所得款项净额作以下用途：



-约17.2%或16.6百万港元将用于初始成立新生产厂房（预计将于2022年第一季度开始营运及将包括分别生产三甲胺的生产设施及生产医药中间体的试验厂房）；

-约60.4%或58.2百万港元将用于在新生产厂房建设生产三甲胺的生产设施（预计将于2022年第二季度投产）；

-约10.2%或9.8百万港元将用于在新生产厂房建设小批生产不同类型医药中间体的试验厂房（预计将于2022年第二季度投产）；

-约2.2%或2.1百万港元将用于新医药产品的研发过程；

-约0.8%或0.8百万港元将用于采购硬件及软件为现有的财务及会计管理系统升级；及

-约9.2%或8.8百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。



谈及集团的前景，本公司董事会主席兼行政总裁尹燕滨先生表示：「我们有信心精细化学品及饲料添加剂行业前景将保持乐观，我们计划透过引入更多产品以进一步扩阔收益基础及满足客户的需要，进一步渗透市场并增加市场份额。我们的业务策略包括丰富产品组合及纵向拓展集团的供应链以把握新的市场机遇，我们并将继续投资于环保生产设施，并采取措施减少排放。此外，我们亦会升级及优化综合数据平台以提升服务质量及营运效率，并提高在线销售能力。我们有信心在成功上市后，继续巩固及提升集团在化学中间体供应链的市场地位。」



公开发售股份预期将于二零一九年十二月三十一日（星期二）上午九时正开始，并于二零二零年一月十日（星期五）中午十二时正截止登记申请。分配结果将于二零二零年一月二十日（星期一）公布。股份将于二零二零年一月二十一日（星期二）上午九时正开始在香港交易所主板买卖，公司股份代号为09933。



本公司的白色申请表格及招股章程可在公开发售包销商或中国银行（香港）有限公司指定的分行索取，或透过eIPO App或www.hkeipo.hk网站完成电子认购。申请人亦可以黄色申请表或电子指示方式向香港中央结算有限公司递交申请。



GHW International

发售数据概览



发售股份数目：250,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定）

发售结构

公开发售：25,000,000股股份（可予重新分配）

配售：225,000,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）

建议发售价范围：每股股份0.51至0.65港元

按照发售价每股股份0.51港元/按照发售价每股股份0.65港元

市值(1)：5.1亿港元6.5亿港元

公布分配结果：二零二零年一月二十日（星期一）

预期上市日：二零二零年一月二十一日（星期二）

股份代号：09933

每手股数：4,000



附注：

(1)股份市值乃基于紧随股份发售完成后已发行1,000,000,000股股份计算，其中包括本招股说明书日期的现有1,000,000股股份，根据资本化发行将予发行的749,000,000股股份，根据全球发售将予发行的250,000,000股股份，且经已计及本集团于2019年6月30日的股息派付，但并无计及因行使超额配股权及根据购股权计划可能授出的购股权获行使而可能发行的任何股份或本公司根据配发及发行或购回股份的一般授权而可能配发及发行或购回的任何股份。



往绩概要



下表载列GHW International截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，以及二零一八年及二零一九年六月三十日止六个月的业绩概要：



截至十二月三十一日止截至六月三十日止

二零一七年二零一八年二零一九年二零一八年(未经审核)二零一九年

收益（人民币千元） 1,606,829 2,179,049 2,152,946 1,074,927 935,273

毛利（人民币千元） 164,966 317,611 309,562 180,527 121,964

毛利率10.3% 14.6% 14.4% 16.8% 13.0%

年/期内溢利（人民币千元） 20,757 79,431 74,257 60,811 16,807





Dec 30, 2019 19:52 HKT/SGT

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