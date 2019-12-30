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来源 隽思集团控股有限公司 隽思集团公布于香港联交所主板上市计划详情 全球发售133,000,000股股份

发售价介乎每股1.05港元至1.45港元

香港, 2019年12月30日 - (亚太商讯) - 隽思集团控股有限公司（「隽思集团」或「集团」）为中国最大纸质桌游产品及相关产品生产商及中国第二大纸质贺卡生产商。集团今天公布其在香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划详情。



左起: 执行董事麦展鹏先生、执行董事廖淑如女士、创始人兼执行董事兼主席及行政总裁郑稳伟先生及执行董事陈宏道先生



发售详情

隽思集团计划发售合共133,000,000股股份，其中119,700,000股为国际配售股份（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），13,300,000股为香港公开发售股份（可予调整）。指示性发售价范围介乎每股发售股份1.05港元至1.45港元。假设发售价为每股发售股份1.25港元（指示性发售价范围的中位数）及超额配股权未获行使，预计全球发售所得款项净额（扣除包销开支、佣金及相关开支后）约为120.8百万港元。



香港公开发售将于2019年12月31日（星期二）开始，并于2020年1月9日（星期四）正午十二时结束。最终发售价及分配结果预计将于2020年1月15日（星期三）公布。隽思集团的股份预期将于2020年1月16日（星期四）开始在香港联交所主板买卖，股份代号为1412，每手买卖单位为2,000股股份。



国泰君安融资有限公司为是次全球发售的独家保荐人；国泰君安证券（香港）有限公司为独家全球协调人及独家账簿管理人；国泰君安证券（香港）有限公司、第一上海证券有限公司及高诚证券有限公司为联席牵头经办人。



投资摘要

历史悠久的纸制品制造及印刷服务供应商

隽思集团已积累逾30年的纸制品制造及印刷经验。集团供应丰富的产品包括桌游、贺卡、幼教用品、包装彩盒以至礼品及其他，以满足广大客户群的不同需求。除根据OEM客户的规格制造产品外，我们亦为客户提供增值及度身订造的产品工程服务，帮助客户将创意转化为商业化产品。根据产品设计，该等增值服务可能涵盖纸张力学设计及产品结构。



此外，集团专注于研究及开发，以提高生产效率。集团定制一条涵盖整个生产过程的综合自动化纸牌游戏生产线，能将已印刷的纸张转化为可交付的整套纸牌游戏。集团亦已开发一部游戏卡自动装盒机并获得专利，以实现纸牌游戏包装程序的完全自动化。



与主要客户建立稳定而长期的业务关系

有赖集团一致的产品品质、先产能力以及工程专业知识，隽思集团与其主要客户建立长久的业务关系。主要客户包括国际贺卡出版商Hallmark、全球学习发展及游戏公司美泰及一间全球游戏及娱乐公司，合作关系由8至18年不等。



自从2002年，集团与最大客户Hallmark建立了稳定的业务关系，并得到Hallmark的认可，分别于2013及2014年获颁发「精益制造供应商」、于2015年获颁发「优质供应商」，并获「2016年度最佳供应商」及「2018年度最佳供应商」奖项。



拥有丰富的制造及印刷经验及综合生产能力

隽思集团于广东东莞及鹤山运营两个主要生产场地，且配备全面的机械设备。为了应付「小批量、多品种」订单的市场需求及抓住网络零售增长机遇，集团已成立数码生产中心，该中心拥有数码印刷及加工机器，能短时间内完成产品数量较少的订单，获取较高的毛利率。集团亦拥有为若干主要OEM客户定制的自动化生产线，以满足其特定产品的需求。



致力于技术开发及采用管理工具

隽思集团致力技术开发，采用网上数码商业模式，以配合不断转变的科技发展，扩大市场占有率和客户基础。集团已开发5个主要自营网站，接受网络订单，并进行生产加工，自付款至交付通常在2至7天内完成。集团亦采用了不同的管理工具，例如精益制造及快速反应制造，以提升效率及生产力，而且已取得中国6项发明专利，以及2项实用新型专利的注册。



拥有全面的品质管理系统，确保提供优质的产品以及制造及印刷服务

集团的品质保证体系专注整个生产程序品质的预防计划及措施。在品质工程方面，集团就原材料及产品的产品安全测试制定测试及检验计划，并由集团的全资附属公司东莞隽思检测进行。东莞隽思检测获不同国际专业机构认可，合资格根据美国及欧盟各国的玩具、包装及一般商品标准及指引等国际标准进行检测。主要客户通常委托集团于成品运至指定仓库或出口口岸之前进行最终品质控制。



经验丰富且敬业的管理团队

隽思集团的管理团队多年来累积丰富的纸制品制造及印刷行业知识及经验。集团的创始人郑稳伟先生及杨镜湖先生均拥有超过30年的印刷业经验，共同领导隽思集团成为历史悠久的纸制品制造及印刷服务供应商。



未来业务策略

提高生产能力和经营灵活性

隽思集团将透过与现不受中美贸易战影响的东南亚制造商及生产设施拥有人合作，扩大业务能力和中国境外业务。集团计划于2020年底前通过分包安排，将（包括但不限于）须缴纳或可能须缴纳美国关税的大多数的主要产品的端到端生产从中国迁至越南。



此外，集团计划在中国境外建立自己的生产场地，并于2021年底前在越南收购厂房。越南的新厂房配备配套机器，并招聘具有特定技能及知识的工人，以进行集团大多数的主要产品的端到端生产。集团计划将更多的外判业务转换为内部生产业务，进一步巩固其作为制造商的地位，同时相较外判，长远能节省制造成本，更灵活经营业务，及更好控制产品品质及交付。



优化产品组合及生产专业度

为确保有充足产能以优化产品组合、生产更高毛利率产品、提高盈利能力，集团认为把生产能力重新配置到鹤山至为重要。集团自2018年10月将部份桌游及幼教用品生产设施自东莞工厂搬至鹤山工厂，及将两厂之间的产能重新分配。相关搬迁预计在2020年12月大致完成。集团亦计划在鹤山厂兴建新的生产厂房，计划该总建筑面积为23,444平方米；预计于2021年底竣工。



为优化产品组合，以生产毛利率更高的产品（即桌游及幼教用品），集团拟扩大其OEM客户群，透过在更多国家参加国际贸易展会、展览会及会议以于新的地理位置寻求新机遇，并扩大地域覆盖范围。集团亦继续拟透过宣传其网站扩大客户群和让收益来源多元化。集团计划继续应用众多数码营销策略以及传统营销策略，推广其品牌，现正为旗下的网站添加更多语言选项，及增加产品供应，以扩大目标客户群，满足潜在客户的需求。



提升资讯科技基础设施

随着网路零售日益普及，集团将持续开发及改善其自营网站，有效地不受地域限制接，拓展更广泛的客户群，带来更多销售，并透过自身的技术实力与企业客户共同寻找新的商机。有见制造技术自动化及数据交换的增长趋势，集团计划透过推行工业4.0，打造「智能工厂」，以提升其竞争优势。为此，集团计划提升资讯科技基础设施及升级香港与中国内地现有的资讯科技基础设施，包括建立云端系统、以及在东莞建立数据储存库，方便从生产流程收集大数据。



所得款项用途

假设发售价为每股发售股份1.25港元（即指示性发售价范围的中位数），估计自全球发售所得款项净额（扣除包销开支、佣金及相关开支后）将约为120.8百万港元。集团拟按下列方式应用该等所得款项净额：



用途 / 百分比

- 提高生产能力及经营灵活性：52.5%

- 将产能重新分配至鹤山及提升运营效率，优化产品组合及生产专业度：25.0%

- 提升技术能力及升级资讯科技基础设施：11.7%

- 用作营运资金及其他一般企业用途：10.8%



财务表现

截至12月31日止年度 截至6月30日止六个月

2016 2017 2018 2018 2019

千港元 千港元 千港元 千港元(未经审核) 千港元

收益 886,343 1,079,630 1,162,979 509,106 564,858

毛利 271,021 275,663 282,067 109,449 160,740

经调整年╱期内溢利 89,835 78,889 71,544 9,146 24,343



有关隽思集团控股有限公司

隽思于1985年在香港成立，按2018年的出口额计算，是中国最大的纸质桌游产品及相关产品生产商及中国第二大纸质贺卡生产商。集团与美国及欧洲各国的主要客户，如Hallmark及美泰等国际品牌，已建立稳定及长远的业务关系，并透过OEM及其自营网站，提供产品涵盖五个主要类别：(i)桌游、(ii)贺卡；(iii)幼教用品；(iv)包装彩盒；及(v)其他产品。集团在中国东莞及鹤山设有两个主要生产场所。





Dec 30, 2019 18:43 HKT/SGT

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