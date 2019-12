Monday, 30 December 2019, 18:26 HKT/SGT Share: 传递娱乐揽获5项大奖,多元布局终见成效

香港, 2019年12月30日 - (亚太商讯) - 谈“娱”色变的2019年已经过去,在这段势愈“雪藏”整个娱乐圈的行业大冰期中,依然有逆势成长的平台。传递娱乐有限公司(简称“传递娱乐”)作为行业内多元化的影视传媒集团,2019年在人才、资本、业务等方面实现多点开花。











































人才方面,积极构建人才矩阵,签约李小明、吴强、李雁倩、束焕、苏彪等优秀编导;资本层面,收购杨超越经纪公司闻澜,将顶级流量杨超越签至旗下;业务层面,输出《喜欢你我也是》、《少年江湖物语》等优质剧综作品,并将在2020年推出多部影视综作品;同时,不断探索红人业务、短视频业务、产研业务,致力于打通电商通路。凭借夯实的业务基础,挖出了寒冬中的硕果,获得市场和行业的双重认可。



揽获三项行业大奖 交出2019满意答卷



整个12月,传递娱乐的“锦鲤”体质表露无遗,一时间成为“深交会”、“金河豚”、“金骨朵”三大行业盛典“收割机”:



12月10日,在2019中国(深圳)国际电视剧节目交易会上,传递娱乐旗下厚海文化获选“年度创新成长力制作机构”;由其创制的堪称今年夏天的口碑之作,豆瓣评分7.8的反套路武侠轻喜剧《少年江湖物语》同时荣获“年度优秀剧集”。



随后,在12月18日由娱乐资本论主办的“金河豚奖”中,厚海文化又捧获“最具影响力综艺公司”大奖;在刚刚结束的被誉为“网络影视奥斯卡”的第四届金骨朵网络影视盛典上,传递娱乐出品的爆款综艺《喜欢你我也是》摘得“年度精品网络综艺”;旗下签约的年轻导演吴强则斩获“年度人气网络剧导演”奖。



有人调侃这是承应了先前收购杨超越经纪公司闻澜(上海)文化传媒有限公司的“福报”。但对于一家影视娱乐企业而言,实则每一份荣誉都来之不易,每一份荣誉背后都是品牌、团队、艺人等多方的共同努力。



旗下艺人持续霸屏,呈献多部流量口碑“双高”爆款剧



如今传递娱乐旗下最炙手可热的艺人当属杨超越,她凭借上半年火箭少女101高密度曝光后热度依旧不减,仿佛自带“流量磁场”多次占据微博、知乎热搜榜前排,以杨超越名字命名的微博话题更是惊获百亿阅读量。还受邀连续第二年参加巴黎时装周,成为MiuMiu品牌下拥有MiuMiu Select专属衣柜的唯一中国艺人。



杨超越通过综艺节目《创造101》走上演艺之路,并希望通过自身的努力和时代给予的机遇,进一步在影视剧领域学习并站稳脚跟。由她出演女主角的《极限17:羽你同行》入围“微博年度百部优秀剧集作品”,杨超越本人也因初出茅庐却浑然天成的表演而备受关注。2020年,杨超越将继续由偶像艺人向实力青年演员扎实转变。由她担当女主或主演的《仲夏满天心》、《神医凰后》、《将夜2》也将陆续上线播出,同时还有一部特别出演作品《长安诺》预计也会在年中同步上线。



此外,杨超越还在随团积极筹备明年火箭少女101的巡回演唱会和相关综艺节目。在商业领域凭借良好的形象,顺利成为“七度空间space7品牌代言人”。



传递娱乐加盟合作艺人李一桐在2019年的表现也是可圈可点。因《剑王朝》剧中角色被网友亲切称为“小姨”。并在2019年度微博电影之夜当选“微博最受期待电影新力量”以及权利榜当选“2019年度最具潜力女演员”称号。



其主演的热播剧《鹤唳华亭》、《剑王朝》、《海棠经雨胭脂透》堪称追剧党的福音。其中,《鹤唳华亭》豆瓣评分7.4,微博话题#鹤唳华亭#阅读量突破13亿,#剑王朝#微博话题也喜提16亿阅读。



明年李一桐的电影《我在时间尽头等你》将最先在情人节档期上映。此外,她还在《爱我就别想太多》、《大唐女儿行》、《特战荣耀》、 《只为那一刻与你相见》、《了不起的女孩》六部剧中担纲女主角。



在传递娱乐众多加盟合作的优秀艺人中赵露思的表现也极为突出。凭借出色演技在电视剧《最动听的事》、《青囊传》、《天雷一部之春花秋月》和院线电影《蓝色生死恋》中出演女主角。同时,还在热门综艺《声临其境》第二季中担任嘉宾学员。明年,由赵思露担任女主的剧集《三千鸦杀》、《传闻中的陈芊芊》、《喜欢你》也将与观众见面。



除了杨超越、李一桐、赵露思,传递娱乐还与悦凯娱乐建立了独家战略合作关系,与悦凯娱乐旗下包括杨洋、宋茜、吴尊等当红艺人实现深度合作。与此同时,传递娱乐旗下新锐艺人刘奕畅还在第六届横店影视节文荣奖上荣获“未来之星奖”。



创作团队注入新活力 优质输出收割剧综市场



对于娱乐公司而言,优质的内容和输出能力是其生存的根本。因此2019年娱乐公司均在积极招揽内容创作人才,希望通过提升自身内容输出能力在业内占据一席之地。



作为行业新贵的传递娱乐,也在不断构建自己的内容创作矩阵。旗下聚集了一批如束焕、苏彪、李小明、吴强、李雁倩等创作力旺盛的优秀编剧、导演。其中,在今年金骨朵网络影视盛典上被评为“年度人气网络剧导演”的吴强导演深谙年轻观众需求,将套路和反套路植入创作之中,其代表作《奈何boss要娶我》荣获“年度十大精品剧集”并入围2019初心榜“年度五大青年导演”。明年,他还将为观众带来《奈何boss要娶我》第2部和第3部、《将军家的小娘子》以及《你是我的英雄》等优秀作品。



2019年,著名编剧束焕担任热映电影《鼠胆英雄》的导演和编剧,还出任《雪人奇缘》中方顾问导演,同时亦当选北京电影家协会副主席,出席第28届中国金鸡百花电影节中国电影制片人联席论坛。明年他还将倾力呈现《德云茶楼》、《天坑鹰猎》及《祸悉尼》三部精彩作品。



旗下著名编剧苏彪也将在明年为我们带来网台剧《我的镲神爸爸》和《人生会议》两部作品,并且会携手束焕先生联袂制作优酷定制剧《动物新世界》。



综艺、剧集“双开花” 2020或将实现“丰收”



今年的剧综市场异常火爆,相继出现了多部爆款剧综作品。在同类竞争的压力之下,传递娱乐在综艺上依然有不俗表现。推出的情感真人秀节目《喜欢你我也是》广受好评,豆瓣斩获7.2分的优质口碑。



根据传递娱乐公开信息显示,其明年将陆续推出《喜欢你我也是2》,以及由原班人马打造的全新类型综艺节目《青春潮商社》,该节目将邀请8位见习生进入同一家MCN机构,邀请知名红人、教练,通过培养、考核、助推等形式,最终将只有1名见习生能获得顶流资源,成为TOP级带货达人,新颖的题材相信又会带给观众更多惊喜。



在影视剧集方面,传递娱乐也有几部重头戏即将上线,包括由《雍正王朝》、《牵手》总编审吴兆龙亲自监督剧本,致力打造“职场版琅琊榜”的《理想之城》;号称“文坛常青树”张欣的现实主义力作《千万与春住》,作品聚焦都市女性的诸多人生命题;由热播剧《白夜追凶》作者同名小说改编的网络剧《刀锋上的救赎》;更有与《三生三世十里桃花》比肩的殿堂级仙侠网文超级剧《半城风月》也将如期上线。



双11、双12战绩大捷 红人生态优势渐显



随着直播、短视频等娱乐形式的不断崛起,互联网环境日趋复杂,一方面给行业带来不少挑战,另一方面也带来了不少弯道超车的机会。传递娱乐目前已签约人气红人石弯弯、Sasaaaa,并且在双11当天都交上了不错的答卷:石弯弯双11当天总GMV达160万,支付件数38714件,支付买家数4000人,浏览量44万人;Sasaaaa双11当天位居巅峰主播榜TOP2,收获72万热度,总GMV超400万,订单数多达32000份,点赞量超200万。



另外,旗下红人李奇潭还在今日头条时尚盛典荣获“行业专家”称号,传递娱乐还顺利签下时尚潮服类头部账号feka大王,这些都标志着传递娱乐所打造的红人矩阵品类更加趋于专业、完善、多元,为日后真正实现“互联网+泛娱乐”领域内的可持续发展夯实了基础。



积极探索短视频新领域 充分释放品牌联动势能



明年传递娱乐旗下传递夸克将以束焕、苏彪两大知名编剧和青年导演吴强为核心驱动,为短视频项目提供精品内容创作及优质制作服务,集中集团优势资源,充分挖掘内容,实现编剧、导演、艺人、红人之间真正的互补,打造爆款短视频账号,实现稳定商业变现,将短视频创作打造成传递娱乐又一“巨擘”。



传递夸克还将与集团旗下其他子公司充分发挥联动效应,由传递未来、传递缪斯两大红人运营公司提供红人资源及专业账号运营支持;由传递烁驰提供丰富品牌合作资源与营销策略;由传递众星、闻澜传媒提供优质艺人合作资源,协力推动短视频项目的理想发展。此外,传递夸克还将于2020年陆续推出成熟艺人与素人两种类型的喜剧剧情类短视频项目,并与多家短视频平台达成深度合作。



值得一提的是,参与到厚海文化《青春潮商社》、《喜欢你我也是2》等高品质网综节目中的高人气素人也将有机会参与传递夸克短视频项目。传递娱乐还积极致力于包括美妆、食品、珠宝、潮玩等产品在内的自主品牌开发,可通过传递夸克短视频项目对自主产品进行推广,在集团内部形成产销一体的生态闭环。



告别2019,2020期待依旧。“春天”将至,拭目以待传递娱乐重新定义娱乐。







Dec 30, 2019 18:26 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network