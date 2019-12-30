Sunday, 29 December 2019, 11:29 HKT/SGT Share: 背靠国家政策 香港业务获牌照 中国再保险全球化进入“跃升期”

香港, 2019年12月29日 - (亚太商讯) - 近日，中国再保险(01508. HK)发布了一份自愿性公告，公司旗下中国再保险（香港）股份有限公司获香港保险业监管局授权在香港或从香港经营保险业务，该公司注册资本为港币20亿元，主要业务为人身再保险业务。







几乎是与此同时，国际知名评级公司标普认为中国再保险（香港）的评级应该与母公司的集团信用状况持平，授予其“A”发行人信用评级和财务实力评级，展望“稳定”。标普预期，作为最终母公司中国再保险(01508. HK)集团的核心子公司，中国再保险（香港）将得到来自母公司及时和强有力地长期支持。



专注于保险行业的全球信用评级机构AM Best（贝氏）亦于2019年12月17日授予中再香港“A-级（优秀）”财务实力评级(FSR) 及“a-级”长期发行人信用评级(ICR)。按贝氏的资本充足率(BCAR)衡量，中再香港的风险调整后资本预计在当前和短期之内仍将保持在强劲水平。贝氏预计，公司在未来五年的资本和盈余将受益于利润保留而逐步提升。



中国再保险（香港）此次在香港获得执业牌照，是继2018年底成功收购英国桥社之后，中国再保险(01508. HK)集团全球化战略的再一次布局，也反映了国际评级公司的普遍预期：在人寿再保险产品方面，中再香港将在母公司的海外扩张战略中发挥不可或缺的作用。



中再香港是中国再保险(01508. HK)集团首个在香港设立的全资下属再保险公司，旨在服务于粤港澳大湾区建设及“一带一路”倡议。粤港澳大湾区是国家重大区域战略融合发展的重要经济增长极，香港是大湾区最重要的一员，是粤港澳大湾区保险业发展的重要支柱力量。



据统计，在《粤港澳大湾区发展规划纲要》中，“保险”二字一共出现了17次堪称“热门”。紧靠内地的香港保险市场，是世界保险渗透率较高的保险市场之一，开放与发达兼容。数据显示，2018年香港市场的保费总规模位于全球第17位，收入为5300多亿港元，与上年同比增长8.6％，共有161家获授权保险公司。中国再保险(01508. HK)集团参与其中，积极在数字创新、模式创新、产品创新等领域拓展新的布局，使香港作为国际离岸人民币业务枢纽、风险管理中心功能和国际资产管理中心地位得到进一步强化。



其实，中国再保险(01508. HK)集团的全球化比大多数中资保险公司开展得要早，“十二五”国家规划以前就已经在全球开展业务。率先于2011年进入英国劳合社市场，设立中再辛迪加2088；新加坡分公司于2016年设立；英国桥社保险集团在2018年被中国再保险(01508. HK)集团全资收购，该案例是迄今最大规模国有保险公司海外并购项目。



截至2019年9月30日止第三季度末，中国再保险(01508. HK)集团总保费收入中境外保费收入占比超过13%，集团可投资资产规模中境外投资资产规模占比18%，在中资保险公司中全球化程度位居领先位置。是亚洲第一，全球排名第七位的再保险公司。中国再保险(01508. HK)集团在“十三五”期间，全球化进入“跃升期”。中国再保险(01508. HK)集团通过中再香港业务的运营，在“十三五”战略执行中拼上了一块关键图板，在“全球化”方面开创了寿险再保险板块的先河。



律回岁晚冰霜少，春到人间草木知。中国再保险(01508. HK)集团的全球化布局愈行愈急，正在越来越多的国际市场和创新领域发挥引领作用，公司成为国际一流综合性再保险集团的目标日渐清晰。







Dec 29, 2019 11:29 HKT/SGT

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