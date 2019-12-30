Sunday, 29 December 2019, 11:15 HKT/SGT Share: 同业强强联手实现共赢 中国再保险全球化布局再进一步

香港, 2019年12月29日 - (亚太商讯) - 走出去，世界就在眼前。中国再保险(01508.HK)是国内唯一的再保险集团，正在将“全球化”作为坚定不移的发展方向，对外提供中国再保险技术服务的能力和吸引力方面不断增强，已经成为全球再保险市场的主要联结者。







如今，中国再保险(01508.HK)全球化又下一城。中国银保监会在2019年8月26日批准中再香港设立；香港保监局于12月16日颁发牌照给中再香港，中国再保险(01508.HK)集团的全球化战略布局再添新版图。



作为中国再保险(01508.HK)集团首个在香港设立的全资下属再保险公司，中再香港也是中国银保监会挂牌后首家在香港获批成立的来自境内保险企业设立的保险机构，并分别于12月16日、17日获得标准普尔“A”评级和A. M. Best（贝氏）“A-”评级，向市场展现了稳健的资本实力。



香港作为全球第三大国际金融中心，地处“一带一路”关键节点，是粤港澳大湾区四大中心城市之一，在金融、航运、贸易、国际航空以及全球离岸人民币业务方面占据枢纽地位，拥有发达的寿险市场，是各大金融企业全球化布局的战略要地。



据悉，中再香港项目最早于2016年7月启动，受市场及监管等客观因素影响，至今年初才获准重启申请工作，中再集团全球化战略思维始终没有变，始终保持强大而坚定的战略定力，高效协同各方资源，攻克一个又一个难关，境内外全部审批手续及筹建工作在短短8个月内就完成了，于岁末成功开业，终于掀开中再香港业务运营的新篇章，这为中再集团落实“一三五”战略拼上了一块关键图板，更是寿险再保险板块“全球化”的破题之举。



中再香港成立后，将继承10年来中再寿险与香港客户形成的良好合作基础，有效克服离岸服务的弊端、更好地深耕香港市场，为客户公司提供数据分析、产品研发、风险评估、核保核赔、资本管理及品牌培训等专业再保险服务，努力去回馈多年携手、和合共生的合作伙伴。



在业务启动暨战略合作签约仪式上，中再香港分别与中国人寿（海外）、中国太平人寿（香港）及中银人寿签署了首批业务合同，并现场签署战略合作备忘录，以期实现更高层次、更深领域的战略合作和业务发展，开创共赢新格局。中国太平人寿（香港）董事兼行政总裁王鑫在致辞中强调，在知悉中再香港获批后，中国太平人寿第一时间启动业务接洽，以实际行动支持中再集团的全球化战略。希望双方发挥保险央企的责任担当，关心香港民生福祉，服务香港经济建设，为香港地区的稳定繁荣共同努力；中国人寿（海外）副总裁姜涛表示，中再集团与中国人寿同根同源，相知多年，都怀着同样建设国际一流金融保险集团的“国寿梦”和“中再梦”，在境内外都是民族保险行业的领军品牌。国寿海外坚信，中再香港是值得托付的合作伙伴，期待未来双方在各领域携手共同创造价值、服务国家战略，“再”谱合作新篇。



截至2018年底，中再集团已与海外31家保险机构建立“一带一路”合作关系，可为全球135个国家和地区的中国海外利益业务提供本地服务。中再集团的持续努力，已经为“制造强国”、“一带一路”、灾害救助、“健康中国”等国家战略做出自己的贡献。







Dec 29, 2019 11:15 HKT/SGT

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