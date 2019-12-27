Friday, 27 December 2019, 17:43 HKT/SGT Share: 宝龙商业管理控股有限公司发售价及配发结果公告

香港, 2019年12月27日 - (亚太商讯) - 宝龙商业管理控股有限公司(「宝龙商业」或「公司」) 今天宣布全球发售（「全球发售」）股份（「发售股份」）的配发结果。发售价（「发售价」）已经厘定为每股发售股份9.50港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）。按发售价每股发售股份9.50港元计算，公司估计将收取全球发售的所得款项净额约1,336.0百万港元（经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支，并假设公司授予独家全球协调人要求公司按照发售价在国际发售项下额外发售上限为22,500,0000股的股份（占首次全球发售股份的15%）以行使国际发售项下的超额配售（「超额配股权」）未获行使）。



供香港公众人士认购（「香港公开发售」）项下初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购。合共接获43,358份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格、透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示及透过白表eIPO服务(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服务供货商提出的有效申请，认购合共798,597,500股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数15,000,000股的约53.24 倍。



由于香港公开发售超额认购情况相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份数目逾50倍，以及根据美国证券法S规例以离岸交易形式于美国境外提呈发售的发售股份(「国际发售」)获超额认购，故已应用招股章程「全球发售的架构－香港公开发售－重新分配及回拨」一节所述的重新分配程序。合共45,000,000股股份已由国际发售重新分配至香港公开发售，令香港公开发售项下可供认购的发售股份总数增至60,000,000股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数40%（任何超额配股权获行使前）。



国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，而国际发售中已超额分配22,500,000股股份。合共880,280,865股股份获认购，占初步提呈供国际发售项下可供认购135,000,000股股份的6.52倍。国际发售的发售股份最终数目为90,000,000股股份（包括根据优先发售提呈发售的14,369,156股预留股份），占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数60%（超额配股权获行使之前）。合共45名承配人已获配发三手或以下买卖单位股份，占国际发售项下承配人总数约28.302%。



合共接获合资格宝龙股东28份根据优先发售以蓝色申请表格提出的有效申请，认购合共27,769,957股预留股份，相当于优先发售项下初步可供认购的预留股份总数14,369,156股约1.93 倍。14,369,156股股份已分配予合资格宝龙股东。



就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，该超额配股权可由独家全球协调人（代表国际包销商）自上市日期起直至2020 年1 月18 日（星期六）（即递交香港公开发售申请截止日期后第30 日）止期间随时行使，藉此要求本公司按发售价配发及发行最多合共22,500,000股股份（合共占全球发售项下初步提呈发售的股份的15%），以补足国际发售的超额分配（如有）。



按发售价每股发售股份9.50港元计算，以及根据招股章程「基石投资者」一节所披露与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。和盛海外控股有限公司已认购8,196,500股发售股份，辽宁永辉超市有限公司已认购8,196,500股发售股份，许连捷先生已认购8,196,500股发售股份，以及Orchid China Master Fund已认购4,918,000股发售股份。基石投资者已认购合共29,507,500股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约19.67%（假设超额配股权未获行使）及占紧随全球发售完成后已发行股份总数的约4.92%（假设超额配股权未获行使）。



农银国际融资有限公司为独家保荐人和独家全球协调人;农银国际融资有限公司、兴证国际融资有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、克而瑞证券有限公司、中泰国际证券有限公司及招银国际融资有限公司为联席账簿管理人。



宝龙商业管理控股有限公司

根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2018年12月31日的在管建筑面积计算，宝龙商业管理控股有限公司（「公司」，连同其附属公司，「集团」）为中国领先的商业运营服务供货商。截至2018年12月31日，集团有45处在管零售商业物业，总在管建筑面积约为4.5百万平方米（不包括停车场）。就截至2018年12月31日的在管建筑面积（不包括停车场）而言，集团在中国所有商业运营服务供货商之中排名第四，市场份额为0.8%。自1993年成立以来，集团已发展为管理及运营零售商业物业的领导者。按目标消费者、物业位置及面积以及物业类型计算，集团是为数不多拥有管理多元化零售商业物业组合专长及能力的中国商业运营服务供货商之一。截至2019年6月30日，集团有45处在管零售商业物业，总在管建筑面积约为6.4百万平方米，而集团已订约为总共59处零售商业物业提供商业运营服务，总合约建筑面积约为7.5百万平方米。集团亦向住宅物业、办公大楼及服务式公寓提供住宅物业管理服务。于2019年6月30日，集团住宅物业管理服务分部下有44处在管物业，总在管建筑面积为约10.6百万平方米，而集团已订约管理69处物业，总合约建筑面积约为17.1百万平方米。





Dec 27, 2019 17:43 HKT/SGT

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