携手中石油，宏华开启全电动压裂新篇章

成都, 2019年12月27日 - (亚太商讯) - 全球能源智慧开发方案提供商宏华集团有限公司(股票代码:196.HK,以下简称“宏华集团”或“宏华”)近日宣布与中国石油天然气集团有限公司附属公司签订协议,向中国四川长宁某页岩气开发平台提供全电动压裂工程服务,服务协议总金额超过5000万人民币。



现场图



在本协议中,全电动压裂服务将使用由宏华独立研发的6000HP电动压裂泵、电动混砂撬、电动供液撬、智慧指挥控制中心等成套页岩气开发压裂装备。通过自主研发与行业合作,宏华正积极践行装备与服务协同发展的战略。



宏华集团总裁张弭表示:“该协议标志着宏华在页岩气压裂领域的业务范围从单一的泵注服务向提供全套电动压裂服务逐步拓展,也同时体现了客户对宏华电动压裂产品和前期服务的认可。宏华将不负客户的信任,进一步巩固自身业务能力,期待未来与更多海内外油服行业领军者合作的机会!”



今年七月,宏华向四川威远和重庆永川的业主方提供了全套电动压裂装备。截至目前,宏华是国内唯一实现大规模商业化电驱压裂泵注服务的企业,也是除中石油、中石化和中海油外,在页岩气领域唯一能使用自主研发的核心装备提供页岩气钻探及压裂一体化解决方案的中资企业。



关于宏华集团

宏华集团有限公司为香港主板上市公司(股票代码196.HK),是中国航天科工集团有限公司旗下的能源装备发展主平台。作为全球领先的陆地钻采设备制造商之一及中国最大的陆地石油钻机出口商,宏华主要从事研制陆地钻探设备(包括钻机、核心零部件、井下工具等)、陆地完井设备(包括压裂成套设备等)、海洋钻井模块及装备,以及提供陆地油气勘探开发的相关工程服务。凭借其强劲研发能力、优质生产设施及成熟的国际销售网络,宏华的产品约80%销往世界各地的知名企业,包括主要产油区如北美、中东和新兴市场如南美、南亚、俄罗斯、中亚及非洲等地区。未来,宏华将继续聚焦核心业务,并在非常规油气、能源+互联网领域加大资源配比,成为油气行业国际领先的企业。







