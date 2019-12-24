中环晨星——中再香港获牌照 深耕全球化布局

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|Tuesday, 24 December 2019, 17:09 HKT/SGT
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香港, 2019年12月24日 - (亚太商讯) - 评级机构惠誉报告称，中国保险行业前景展望维持稳定，保险公司向寻求稳定保费收入及提高利润率的业务结构正持续转型。近年来中国保险业快速发展，中国保费规模已居世界第二，对全球保费收入贡献接近一半。
2019年前8个月，中国保险业实现原保险保费收入3.10万亿元（31028亿元），同比增长13.04%。其中，财产险业务实现保费收入7686亿元，同比增长8.16%;人身险业务实现保费收入23342亿元，同比增长14.74%。香港作为全球第三大国际金融中心，地处「一带一路」关键节点，是粤港澳大湾区四大中心城市之一，拥有发达的寿险市场。
2019年12月16日，中国再保险集团（1508.HK）于香港设立的首个全资下属再保险公司中国再保险（香港）股份有限公司正式获得香港保监局颁发牌照。继获发牌照后，中再香港分别与中国人寿保险（海外）股份有限公司、中国太平人寿保险（香港）有限公司及中银集团人寿保险有限公司签署了首批业务合同。
在此之前，中再集团已与海外31家保险机构建立「一带一路」合作关系，可为全球135个国家和地区的中国海外利益业务提供本地服务。除了积极投身国家战略外，中再集团重点布局全球化发展战略，近年来先后在英国、爱尔兰、丹麦、阿联酋、澳大利亚、新加坡等9个国家和地区设立海外机构。
2019年上半年，中再集团总保费收入再上新台阶，达人民币847.72亿元，保费增速达27.8%；即使剔除财务再保险业务，其核心业务保费收入608.40亿元，增速也高达26.5%，远高于保险行业平均增速14.2%。作为再保险保费规模亚洲最大，中国境内唯一的本土再保险集团，中再集团积极深耕全球化战略发展布局，相信凭借香港的全球离岸人民币业务枢纽地位、国际资产管理中心及风险管理中心功能，公司前景看好，可伺机买入。
来源：头条日报中环晨星专栏作家—甄荣
Dec 24, 2019 17:09 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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