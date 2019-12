Tuesday, 24 December 2019, 17:09 HKT/SGT Share: 中环晨星——中再香港获牌照 深耕全球化布局

香港, 2019年12月24日 - (亚太商讯) - 评级机构惠誉报告称,中国保险行业前景展望维持稳定,保险公司向寻求稳定保费收入及提高利润率的业务结构正持续转型。近年来中国保险业快速发展,中国保费规模已居世界第二,对全球保费收入贡献接近一半。



2019年前8个月,中国保险业实现原保险保费收入3.10万亿元(31028亿元),同比增长13.04%。其中,财产险业务实现保费收入7686亿元,同比增长8.16%;人身险业务实现保费收入23342亿元,同比增长14.74%。香港作为全球第三大国际金融中心,地处「一带一路」关键节点,是粤港澳大湾区四大中心城市之一,拥有发达的寿险市场。



2019年12月16日,中国再保险集团(1508.HK)于香港设立的首个全资下属再保险公司中国再保险(香港)股份有限公司正式获得香港保监局颁发牌照。继获发牌照后,中再香港分别与中国人寿保险(海外)股份有限公司、中国太平人寿保险(香港)有限公司及中银集团人寿保险有限公司签署了首批业务合同。



在此之前,中再集团已与海外31家保险机构建立「一带一路」合作关系,可为全球135个国家和地区的中国海外利益业务提供本地服务。除了积极投身国家战略外,中再集团重点布局全球化发展战略,近年来先后在英国、爱尔兰、丹麦、阿联酋、澳大利亚、新加坡等9个国家和地区设立海外机构。



2019年上半年,中再集团总保费收入再上新台阶,达人民币847.72亿元,保费增速达27.8%;即使剔除财务再保险业务,其核心业务保费收入608.40亿元,增速也高达26.5%,远高于保险行业平均增速14.2%。作为再保险保费规模亚洲最大,中国境内唯一的本土再保险集团,中再集团积极深耕全球化战略发展布局,相信凭借香港的全球离岸人民币业务枢纽地位、国际资产管理中心及风险管理中心功能,公司前景看好,可伺机买入。



来源:头条日报中环晨星专栏作家—甄荣







