立足粤港澳大湾区加速全球化 中再香港现获保监会颁发牌照

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|Tuesday, 24 December 2019, 17:00 HKT/SGT
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香港, 2019年12月24日 - (亚太商讯) - 香港特区政府数据显示，粤港澳大湾区现时人口近7,000万，粤港澳的保险保费收入达约1,160亿美元，相当于中国总额的四分之一。另有香港保险业监管局数据显示，新造保单保费收入来自内地居民的比例，十年间由占比6％急增至超过40%。截至去年9月底，内地居民购买危疾、医疗等个人人寿保险产品，累计保单达183万份，去年前三季度，内地居民的新保单约有33.4万份，涉及保费341亿港元。由此可见，粤港澳大湾区保险需求不可小觑，市场潜力庞大。
|中再香港业务启动暨战略合作签约仪式
中国再保险（集团）股份有限公司（「中国再保险」；股份代号：1508.HK）是中国唯一的本土再保险集团，其于香港设立的首个全资下属再保险公司中国再保险（香港）股份有限公司（简称）「中在香港」。12月16日正式宣布获得香港保监局颁发牌照。中国再保险今年年初重启中再香港申请，并于8个月内完成了境内外全部审批手续及筹建工作，于岁末成功开业。据悉，中再香港12月16日、17日分别获得标准普尔（Standard & Poor's ）「A」评级和贝氏（A. M. Best）「A-」评级，其资本实力稳健。
中国再保险在香港设办中再香港，旨在深度对接「一带一路」倡议和粤港澳大湾区建设，而香港作为全球第三大国际金融中心，是粤港澳大湾区四大中心城市之一，无论是金融、航运、贸易、国际航空，还是全球离岸人民币，都独具区域优势。中再香港正是依托这一优势，积极谋划布局。另《粤港澳大湾区发展规划纲要》中多处提及了保险业对粤港澳大湾区的支持，可见中国政府于此的支持态度。
中再香港的设立获得了香港保监局、中投公司、财政部、发改委、外管局及客户伙伴、评级公司、托管银行、在港中资机构等各界同仁的关注与支持。紧接获颁牌照后，中再香港又分别与中国人寿保险（海外）股份有限公司、中国太平人寿保险（香港）有限公司及中银集团人寿保险有限公司签署了首批业务合同，签署战略合作备忘录，以实现更深领域的战略合作和业务发展。
中国再保险的全球化布局稳步实现：2016年，公司率先设立新加坡分公司；2018年，全资收购英国桥社保险集团，成为国有保险公司迄今最大规模主业海外并购项目；2011年，公司率先进入英国劳合社市场，设立中再辛迪加2088，开创国内保险企业加入劳合社这一超过300年历史的全球保险「精英俱乐部」和特殊风险业务枢纽市场的先河；2013年，公司承办第23届亚非保险再保险联合会（FAIR）大会，促进中国保险人和国际保险业进一步交流与合作；2015年，在香港联交所成功上市。截至目前，中国再保险已先后在英国、爱尔兰、丹麦、阿联酋、澳大利亚、新加坡等9个国家和地区设立海外机构，是海外机构分布最广的中资保险公司之一。
据公司数据披露，截至2019年三季度末，中再集团境外保费收入占集团总保费收入的比例超过13%，境外投资资产规模占集团可投资资产规模的18%。中国再保险在全球再保险业排名已升至第七位，并稳居亚洲第一。截至2018年年底，中再集团已与海外31家保险机构建立「一带一路」合作关系，可为全球135个国家和地区的中国海外利益业务提供本地服务。粤港澳大湾区是中国企业海外发展的动力新引擎，相信中再香港将成为中国再保险的海外拓展的「新抓手」，公司全球化将立足于此不停加速。
来源：星岛日报
Dec 24, 2019 17:00 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
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