立足粤港澳大湾区加速全球化 中再香港现获保监会颁发牌照

香港, 2019年12月24日 - (亚太商讯) - 香港特区政府数据显示,粤港澳大湾区现时人口近7,000万,粤港澳的保险保费收入达约1,160亿美元,相当于中国总额的四分之一。另有香港保险业监管局数据显示,新造保单保费收入来自内地居民的比例,十年间由占比6%急增至超过40%。截至去年9月底,内地居民购买危疾、医疗等个人人寿保险产品,累计保单达183万份,去年前三季度,内地居民的新保单约有33.4万份,涉及保费341亿港元。由此可见,粤港澳大湾区保险需求不可小觑,市场潜力庞大。



中再香港业务启动暨战略合作签约仪式



中国再保险(集团)股份有限公司(「中国再保险」;股份代号:1508.HK)是中国唯一的本土再保险集团,其于香港设立的首个全资下属再保险公司中国再保险(香港)股份有限公司(简称)「中在香港」。12月16日正式宣布获得香港保监局颁发牌照。中国再保险今年年初重启中再香港申请,并于8个月内完成了境内外全部审批手续及筹建工作,于岁末成功开业。据悉,中再香港12月16日、17日分别获得标准普尔(Standard & Poor's )「A」评级和贝氏(A. M. Best)「A-」评级,其资本实力稳健。



中国再保险在香港设办中再香港,旨在深度对接「一带一路」倡议和粤港澳大湾区建设,而香港作为全球第三大国际金融中心,是粤港澳大湾区四大中心城市之一,无论是金融、航运、贸易、国际航空,还是全球离岸人民币,都独具区域优势。中再香港正是依托这一优势,积极谋划布局。另《粤港澳大湾区发展规划纲要》中多处提及了保险业对粤港澳大湾区的支持,可见中国政府于此的支持态度。



中再香港的设立获得了香港保监局、中投公司、财政部、发改委、外管局及客户伙伴、评级公司、托管银行、在港中资机构等各界同仁的关注与支持。紧接获颁牌照后,中再香港又分别与中国人寿保险(海外)股份有限公司、中国太平人寿保险(香港)有限公司及中银集团人寿保险有限公司签署了首批业务合同,签署战略合作备忘录,以实现更深领域的战略合作和业务发展。



中国再保险的全球化布局稳步实现:2016年,公司率先设立新加坡分公司;2018年,全资收购英国桥社保险集团,成为国有保险公司迄今最大规模主业海外并购项目;2011年,公司率先进入英国劳合社市场,设立中再辛迪加2088,开创国内保险企业加入劳合社这一超过300年历史的全球保险「精英俱乐部」和特殊风险业务枢纽市场的先河;2013年,公司承办第23届亚非保险再保险联合会(FAIR)大会,促进中国保险人和国际保险业进一步交流与合作;2015年,在香港联交所成功上市。截至目前,中国再保险已先后在英国、爱尔兰、丹麦、阿联酋、澳大利亚、新加坡等9个国家和地区设立海外机构,是海外机构分布最广的中资保险公司之一。



据公司数据披露,截至2019年三季度末,中再集团境外保费收入占集团总保费收入的比例超过13%,境外投资资产规模占集团可投资资产规模的18%。中国再保险在全球再保险业排名已升至第七位,并稳居亚洲第一。截至2018年年底,中再集团已与海外31家保险机构建立「一带一路」合作关系,可为全球135个国家和地区的中国海外利益业务提供本地服务。粤港澳大湾区是中国企业海外发展的动力新引擎,相信中再香港将成为中国再保险的海外拓展的「新抓手」,公司全球化将立足于此不停加速。



来源:星岛日报







