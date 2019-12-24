Tuesday, 24 December 2019, 08:55 HKT/SGT Share: 光荣建筑控股有限公司公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情 全球发售200,000,000股股份 每股发售价介乎0.65港元至0.75港元

香港, 2019年12月24日 - (亚太商讯) - 在新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商光荣建筑控股有限公司（「光荣」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）公布于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划的详情。



发售详情

集团拟发售合共200,000,000股股份（视乎超额配股权行使情况而定），其中180,000,000股股份作国际配售（可予重新分配及视乎超额配股权行使情况而定）；其余20,000,000股股份作香港公开发售（可予重新分配）。指示性发售价范围介乎每股发售股份0.65港元至0.75港元。



香港公开发售将于2019年12月24日（星期二）上午九时开始，并于2019年12月31日（星期二）正午十二时结束。最终发售价及分配结果预计将于2020年1月7日（星期二）公布。光荣的股份预期将于2020年1月8日（星期三）开始在香港联交所主板买卖，股份代号为9998，每手买卖单位为5,000股股份。



浦银国际融资有限公司为是次全球发售的独家保荐人及独家全球协调人，而浦银国际融资有限公司、易升证券有限公司、川文证券有限公司、港利资本有限公司及鸿鹏资本证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。



四名基石投资者展示对集团的信心

集团已与SG-Bogen Pte Ltd、Tay Wah Seng先生、Tan Cheng Chuan先生及Charles Antonny Melati先生等四名基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者同意按发售价认购有关数目的股份（下调至最接近的一手买卖单位5,000股股份），购买总金额约为35.9百万港元。为全球发售引入基石投资者及确保认购大量发售股份，展示基石投资者对是次全球发售的信心，将为进行全球发售建立稳固平台。



投资摘要



向客户交付优质楼宇建筑工程方面具良好往绩记录

光荣以优质工程称着，特别是在公营界别楼宇建筑工程方面。集团于2018年按平均机构CONQUAS得分计在新加坡机构界别承包商中排名第四 。集团承诺提供优质楼宇建筑工程，于往绩记录期间全部已完成公营界别项目的CONQUAS得分超过90分（满分为100分），其中一个于2018财年完工的项目更高达96.8 CONQUAS评分。



集团亦强调工程准时。凭借经验丰富及专业的执行团队，以及采用新建筑技术及向客户提供增值工程解决方案的能力，集团得以于往绩记录期间按时或提前完成全部项目。



与客户、供货商及分包商建立长期关系

集团享有与客户、供货商及分包商建立长期关系的裨益。于1997年，光荣获新加坡政府机关A授予第一个教育机构楼宇建筑项目。自此至最后实际可行日期，集团已获新加坡政府机关A授予38个教育机构新建或加建及改动项目。截至2019年6月30日止三个年度，光荣与五大供货商的平均业务关系分别长达9.6年、6.6年及9.6年，而与五大分包商的平均业务关系分别长达8.1年、9.2年及3.5年。



致力采用新建筑技术以提升生产力、质量及安全，并提供增值工程解决方案

集团致力采纳新建筑技术提高生产力、质量及安全。除了采用新建筑技术外，集团的项目团队亦寻求为客户提供增值工程解决方案，旨在提高生产力、工地安全及质量，缩短建筑时间，降低成本。



经验丰富的高级管理层团队具备全面的行业、市场与技术知识及良好往绩记录

凭借于建筑行业逾30年的经验，集团建立了强大的管理层团队，拥有全面的行业、市场及技术知识。在经验丰富的管理层团队领导之下，集团的收益由2018财年约53.9百万新加坡元飙升约104.8%至2019财年约110.4百万新加坡元。



于最后实际可行日期，集团有十个在建楼宇建筑项目，总合约金额约为405.9百万新加坡元（加建及改动项目：88.3百万新加坡元；新建筑：317.6百万新加坡元），有关该等项目产生的约190.9百万新加坡元及49.7百万新加坡元收益分别预期于2020财年及2021财年确认。



未来策略

根据益普索报告，于2018年至2022年期间，新加坡楼宇建筑工程的整体产出总值预期按复合年增长率5.9%由191亿新加坡元增加至240亿新加坡元。私营界别的楼宇建筑工程的产出总值预期按复合年增长率3.6%由2018年118亿新加坡元增至2022年136亿新加坡元，而同期公营界别的楼宇建筑工程的产出总值预期按复合年增长率9.3%由73亿新加坡元增加至104亿新加坡元，这主要受到新加坡政府升级公营房屋及医疗设施的措施及若干主要基础建设项目所支持。此外，受新加坡学校合并及教育机构升级所推动，预期学校的加建及改动工程亦呈增长趋势。



为巩固集团作为新加坡提供楼宇建设工程的主承包商的市场地位及整体竞争力，光荣将增强财务实力，以进行合约价值较大的新建筑及加建及改动项目。集团亦会购入新机器和设备，提升和更换现有机器和设备，以提高生产力及质素。此外，集团计划透过投资于新建筑技术，加强技术性能及生产力，并提升和扩充劳动力以应付业务扩展的需要。



所得款项用途

根据发售价每股0.70港元（即指示性发售价范围的中位数），经扣除就全球发售的包销费用及其他估计开支，以及假设超额配股权不获行使，全球发售的所得款项净额估计约为97.4百万港元，用途如下：



用途 / 百份比

- 透过投资新技术增强技术能力及生产力：39.5%

- 购买新机器及设备，升级并提升现有机器及设备，从而提高生产力及质量：27.9%

- 项目A部分初期资金需要：23.6%

- 提升并扩充劳动力以应对业务扩展：8.5%

- 一般营运资金 ：0.4%



财务表现

截至6月30日止年度

2017 2018 2019 复合年增长率

千新加坡元 千港元 千新加坡元 千港元 千新加坡元 千港元

收益 78,664 452,318 53,883 309,827 110,364 634,593 18.5%

毛利 9,291 53,423 9,989 57,437 14,373 82,645 24.4%

年内经调整纯利 5,204 29,923 6,256 35,972 8,313 47,800 26.4%

附注:

1. 2019财年经调整纯利为全年溢利减一次性上市开支

2. 根据1.00新加坡元大约兑5.75港元的汇率将新加坡元兑换为港元



股息政策

上市后，董事计划根据集团的营运、盈利及财务状况等多个因素建议派付股息，合共不超过公司股东于整个财政年度应占日常经营活动纯利的30%。



有关光荣建筑控股有限公司

光荣建筑控股有限公司是在新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商，以优质工程著名，特别是在公营界别楼宇建筑工程方面。集团于2018年按平均机构CONQUAS得分计，在新加坡机构界别承包商中排名第四1。集团拥有逾30年多种楼宇的建筑工程经验，包括机构楼宇、商业楼宇、工业及住宅楼宇，大致可分为两类：(i) 新建；及 (ii) 加减及改动工程。



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Dec 24, 2019 08:55 HKT/SGT

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