中国再保险 (1508) 业务推向全球化！

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|Monday, 23 December 2019, 18:12 HKT/SGT
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香港, 2019年12月23日 - (亚太商讯) - 要数近年有能力且又稳定增长的上市公司板块，保险股肯定是其一。
保险业全面受惠于内地的经济发展，其规模做得越来越大，吸引了国际投资者的目光。内地保险业的巨企龙头—平安保险（02318），其股价一度逼近100港元的关口，且股价一直稳定地保持于区间88港元波动，相对恒生指数的波幅更稳定，抗跌能力更显得强势。
中再集团是现时内地最大的再保险公司！也是国内再保险市场的最大份额持有者，多年前，在中央的注资改革支持下，不单成为了市场板块上的领导先驱，更大大提高了集团本身的实力，改善了经营机制、结构、管理、以及发展了不同的多元化经营模式而取得成功！中再香港，中再集团旗下首家于香港成立的全资下属再保险公司，现已正式获得香港保监局颁发牌照！众所周知，香港是内地企业通往世界各地的最好窗口，中再香港（01508）是中再集团旗下重要的成员之一，对国际化的战略部署有着举足轻重的关键作用，成败得失也对于内地整个再保险行业来说十分重要，故相信一定会获得中央的加倍支持。
“全球化”的战略是目前企业的首要目标，中再香港利用了香港的专业人才、技术和离岸人民币结算等优势，配合国际化的专业管理水平，把本身中再集团的主业务一再发挥～其主要业务为人身再保险业务，业务范围涵盖了包括人寿险、健康险等各类险种，均是现时保险业界，最有盈利前景的类别，通过提供合约再保险和临时再保险，以比例或非比例方式等再保险安排为客户转移和化解相关风险，全方位的风险保障业务由香港作定点，再推向亚洲以致整个全球市场，可谓内外达双赢局面，前景是必然利好的。
外资大型机构标准普尔，12月16日、17日对中再香港的评级定为“A”和A. M. Best（贝氏）“A-”！可谓对中再香港资本实力的肯定，而且我们同时留意到，配合内地推行“一带一路”的战略方针，香港不论在技术上和制度政策上，都能够获得更多国际投资者的认同和信心！这方面对中国再保险的发展是十分重要的，一带一路所带来的机遇和商机，可为全球135个国家和地区推动中国的再保险业务，其潜在利润和前景都十分丰厚，故中国再保险（01508）这支股票的前景和股价走势，不论中长线，以致短线操作上，都值得投资者关注。
回看股价在底部区间中横行多时，1港元至 1.3港元区间形成了多次筑底的部分，成交上还仍未有配合，因此股价仍未能作出强度突破！此股最佳部署位为贴近１港元时分段买入，股价升破150天平均线（约1.3港元）上，留意成交会否增加，如成交配合增加可按形势加注，过往3年内，股价曾触及接近2港元水平，今次中再香港在港获得了正式授权业务经营，中长线利好，中国再保险价值憧憬可以倍翻，是绝对有可能的！
来源：富途牛牛专栏作家-高sir
Dec 23, 2019 18:12 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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