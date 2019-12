Monday, 23 December 2019, 18:12 HKT/SGT Share: 中国再保险 (1508) 业务推向全球化!

香港, 2019年12月23日 - (亚太商讯) - 要数近年有能力且又稳定增长的上市公司板块,保险股肯定是其一。



保险业全面受惠于内地的经济发展,其规模做得越来越大,吸引了国际投资者的目光。内地保险业的巨企龙头—平安保险(02318),其股价一度逼近100港元的关口,且股价一直稳定地保持于区间88港元波动,相对恒生指数的波幅更稳定,抗跌能力更显得强势。



中再集团是现时内地最大的再保险公司!也是国内再保险市场的最大份额持有者,多年前,在中央的注资改革支持下,不单成为了市场板块上的领导先驱,更大大提高了集团本身的实力,改善了经营机制、结构、管理、以及发展了不同的多元化经营模式而取得成功!中再香港,中再集团旗下首家于香港成立的全资下属再保险公司,现已正式获得香港保监局颁发牌照!众所周知,香港是内地企业通往世界各地的最好窗口,中再香港(01508)是中再集团旗下重要的成员之一,对国际化的战略部署有着举足轻重的关键作用,成败得失也对于内地整个再保险行业来说十分重要,故相信一定会获得中央的加倍支持。



“全球化”的战略是目前企业的首要目标,中再香港利用了香港的专业人才、技术和离岸人民币结算等优势,配合国际化的专业管理水平,把本身中再集团的主业务一再发挥~其主要业务为人身再保险业务,业务范围涵盖了包括人寿险、健康险等各类险种,均是现时保险业界,最有盈利前景的类别,通过提供合约再保险和临时再保险,以比例或非比例方式等再保险安排为客户转移和化解相关风险,全方位的风险保障业务由香港作定点,再推向亚洲以致整个全球市场,可谓内外达双赢局面,前景是必然利好的。



外资大型机构标准普尔,12月16日、17日对中再香港的评级定为“A”和A. M. Best(贝氏)“A-”!可谓对中再香港资本实力的肯定,而且我们同时留意到,配合内地推行“一带一路”的战略方针,香港不论在技术上和制度政策上,都能够获得更多国际投资者的认同和信心!这方面对中国再保险的发展是十分重要的,一带一路所带来的机遇和商机,可为全球135个国家和地区推动中国的再保险业务,其潜在利润和前景都十分丰厚,故中国再保险(01508)这支股票的前景和股价走势,不论中长线,以致短线操作上,都值得投资者关注。



回看股价在底部区间中横行多时,1港元至 1.3港元区间形成了多次筑底的部分,成交上还仍未有配合,因此股价仍未能作出强度突破!此股最佳部署位为贴近1港元时分段买入,股价升破150天平均线(约1.3港元)上,留意成交会否增加,如成交配合增加可按形势加注,过往3年内,股价曾触及接近2港元水平,今次中再香港在港获得了正式授权业务经营,中长线利好,中国再保险价值憧憬可以倍翻,是绝对有可能的!



来源:富途牛牛专栏作家-高sir







Dec 23, 2019 18:12 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network