来源 SCRAP Co., LTD. SCRAP借力真实浸入式火影忍者游戏进入中国市场

东京, 2019年12月23日 - (亚太商讯) - 新类型现实探险游戏先驱SCRAP Co借力日本知名品牌"火影忍者"推出"SCRAP浸入式潜入游戏—成为忍者的试炼"。这款新的游戏是"火影忍者世界"娱乐元素之一。"火影忍者世界"是以火影忍者漫画为基础的主题乐园,位于上海新世界城11楼。







这是火影忍者首次与SCRAP合作,最终成功进入了中国市场。这一理念基于SCRAP"真实潜入游戏"品牌,玩家可置身于敌方基地完成任务。这款为上海准备的游戏对中国玩家而言将会是一种全新的体验。玩家可完全浸入火影忍者主题堡垒,配备高科技移动传感器、装备、大型数码显示屏和互动道具体验一次10到20分钟的试炼。



SCRAP从2007年起便致力于开发浸入式探险猜谜游戏,这种游戏已成为娱乐行业的驱动力。SCRAP的真实逃脱游戏是一种互动式实时猜谜游戏,玩家可组成团队根据线索在规定时间内猜出谜底。这些游戏被安排在诸如学校、医院遗址、游乐场、体育场和城市街区之类的独特场景中,吸引了超过550万玩家。



美国首个"真实逃脱游戏"于2012年在旧金山上市。下一款游戏被安排在一艘船上,这在全球当属首次。随着"真实逃脱屋:逃离神秘房间"投入运营,第一年便有6000多人进行了尝试。虽然存在巨大的困难,只有2%的成功率,但是始终是一票难求。这款游戏在热衷于新鲜事物的人群中备受推崇。



SCRAP在互动式娱乐领域与行业领导者建立了合作关系,例如,史克威尔艾尼克斯、任天堂和Funimation,并在日本、新加坡、法国、西班牙、加拿大和美国参与运营其与合作伙伴共创的游戏。SCRAP正在积极重塑其游戏和商业模式,以迎求海外玩家和公司,并且在全球寻找合作伙伴,以期登上新的高度。网址:www.scrapmagazine.com



2020年1月5日访谈机会:



为在海外推出更多SCRAP游戏,SCRAP首席运营官和联合创始人将亲自来上海见证火影忍者世界上市。您可与下列人员面对面交谈:

1) 全球战略副总监,涉及SCRAP商业方向和机会。

2) SCRAP Co., LTD首席运营官和联合创始人,涉及SCRAP游戏。



游戏名称:

(简体中文):浸式潜入游戏 by SCRAP ~成为忍者的试炼~

(英文):Real Stealth Game by SCRAP 〜Trials of a Ninja〜



语言:

仅限简体中文



场地:

上海新世界城火影忍者世界(11楼)

http://www.narutoworld.cn/



门票:

成人票 170元

儿童票/老人票 120元



营业日期:

试营业:2019年12月23日

正式营业:2020年1月25日



游戏风格:

室内。利用装备穿过敌方藏身之地,不让自己被抓到。

一路上完成各种小任务并完成火影忍者分配的终极任务。



团队规模:

每个团队最多3个玩家。



时间限制:

10到25分钟,具体要看玩家被抓的次数或他们完成任务的速度。



联系人:

SCRAP Co., LTD.

+813-5341-4570

Yushi Han(yushi@scrapmagazine.com)

Hironori Ota(ota@scrapmagazine.com)



©2002 MASASHI KISHIMOTO / ©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. / ©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.



SCRAP Co., LTD.



SCRAP自2007年起便致力于开发浸入式猜谜游戏,是新类型现实探险游戏行业的先驱。新类型现实探险游戏已成为娱乐行业的驱动力。



这些游戏采用室外风格,被安排在诸如学校、医院遗址、游乐场、体育场和城市街区之类的场景中。



这些游戏已聚集了大量的人气,吸引了超过550万玩家。



2007年至今,SCRAP已开发了超过130款游戏,推出了超过250项游戏活动,其中有许多游戏是重新面世。



SCRAP与知识产权持有人合作有8年的经验,合作项目超过76个。



SCRAP网址:

(日语):https://realdgame.jp

(英语):https://realescapegame.jp





