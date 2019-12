Monday, 23 December 2019, 08:32 HKT/SGT Share: 熊猫绿能引入京能集团 国企股东携手拓行业布局

香港, 2019年12月23日 - (亚太商讯) - 在光伏行业处于调整之际,熊猫绿能(港股代号0686)于11月19日发布公告,公司与认购人北京能源集团签订认购协议,向北京能源集团增发71.77亿股,总代价金额为17.9亿港元。交易现正履行审批程序,待独立股东于12月30日投票批准。



熊猫绿能主要从事光伏、风电、水电等清洁能源的投资运营,其与联合国开发计划署共同发起的“熊猫电站”被央视誉为“绿色转型的中国名片”;北京能源集团主要从事电力生产和供应、热力生产和供应、煤炭生产及销售、房地产开发经营和物业管理,是北京市国资委管理的国有独资企业,在风电及光伏发电方面积累了丰富的管理和技术优势。这是熊猫绿能继现有三大国企股东阵容的基础上,再次积极引入国企战略股东,改善财务状况和负债结构的同时,通过与战略股东的业务协同,进一步提升业务上的战略布局和运营效能。众周所知,整个新能源行业目前处于调整和部署阶段,北京能源集团携十七亿现金入股熊猫绿能并承诺提供百亿增信,不但释放出国企长期看好光伏发电行业前景的强烈信号,亦对其在香港资本市场的战略部署、与熊猫绿能原有国企和国际股东协同合作有深远影响。



熊猫绿能在2018年新能源发电量达31.93亿度,减少的二氧化碳排放量相当于一年植树约1.5亿棵,同时相当于177.37万户家庭年用电量。清洁能源对保护我们的生态环境和我们的生活质量息息相关。地球是我们共同的家园,近年来各国环保政策也愈发进步,使用新能源发电的占比在逐年提升。北京能源集团有雄厚的电力实业资源和丰富的电力企业运营经验,借助其强大的专业化管理能力和资源协同整合能力,相信能够有效降本增效,进一步强化熊猫绿能运营能力,提高盈利水平。



光伏发电是需要雄厚的资金实力投入的行业,企业的现金流及偿付能力是众多评判企业运营情况的重要指标之一。2019年以来,熊猫绿能不断进行战略部署,应对中国太阳能行业的不断变化,优化资本及债务结构,改善现金流状况。此次配股将有助于缓解熊猫绿能短期偿债需求,长期来看将持续改善其财务和运营能力。近年来,港股市场因持续跳水,确实存在数家估值过低的能源企业通过私有化或易主的方式解决内忧外患之愁。而熊猫绿能的长远目的是积极寻求优质战略投资者,以求不断提升其财务及营运能力。如双方合作成功,长远来看,凭借北京能源集团良好的信用质量,以及为熊猫绿能提供80-100亿元人民币的增信担保,相信能够提升熊猫绿能的信贷评级,或及时为熊猫绿能提供所需资金,加强其财务管理,减少融资成本及改善流动资金状况。



据公开信息,双方已签订正式认购协议,熊猫绿能将于12月30日召开特别股东大会,其他后续认购流程仍在有序开展。相较于同业的案例,此次北京能源集团只是购买上市公司层面的股权,并没有收购单个电站项目的打算。熊猫绿色能源执行董事兼首席执行官钟辉也曾表示,2019年是熊猫绿能的调整年,主要目标是降低成本,扩充股东结构。



不难理解,从去年底至今熊猫绿能选择策略性配股引资和调整资产,从而优化债务结构以及支持业务有序运营,进而抵御行业寒冬所带来的巨大冲击。如果京能集团按计划成为该公司的第一大股东,熊猫绿能的流动性和资本结构将得到实质性改善,凭借强大的股东背景和资源优势,稳扎稳打的基础上不断开拓创新,推进集团优质高效稳健发展。





