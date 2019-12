Monday, 23 December 2019, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 HAECO / Ramco Systems 领先的航空MRO 港机集团与Ramco续约 签署数百万美元的数字化转型协议,以统一香港,厦门和晋江的四个业务部门的运营

印度,金奈 , 2019年12月23日 - (亚太商讯) - 业内领先的航空维护修理和大修(Maintenance, Repair & Overhaul,以下简称“MRO”)专家香港飞机工程有限公司(以下简称“港机集团”)今日宣布将继续与Ramco Systems合作,将全球软件专家的先进航空解决方案引入其位于香港,厦门和晋江的四个业务部门。



在香港举行的数字转型签约仪式 从左至右:港机集团部件与引擎服务集团总监Christopher Gibbs和Ramco Systems首席执行官Virender Aggarwal



港机集团与Ramco的合作始于去年,当时提供库存技术管理解决方案的港机集团子公司港机航材技术管理有限公司采用了Ramco航空套件。这个专有平台配备了先进的供应链计划和优化,涵盖了客户合同管理,供应链管理,库存管理,财务管理以及包括可靠性管理在内的组件工程。



继上次的成功合作后,该集团将在香港和厦门的部件,维修和大修(Component, Repair and Overhaul,以下简称“CRO”)服务设施,厦门的起落架服务设施,以及晋江的综合服务设施中启用集成了新的人力资源和财务解决方案的Ramco航空套件。



Ramco航空套件的启用将有助于整合与精简港机集团的各个部门和单位,以最大程度地提高运营效率。这一集成系统还将使港机集团能够全面了解各个部门的资源,材料和财务状况,从而基于实时分析更快地做出决策。Ramco将与海关,货运代理和SPEC 2000 EDI中的第三方软件供应商合作,进一步支持更大的生态系统。



Ramco的软件解决方案将通过其创新的中英双语Bot平台Ramco CHIA帮助港机集团运用自动化的力量。该平台旨在简化员工和人力资源管理人员的休假管理,费用报销,上岗流程等。此外,旨在管理PDF作业卡的数字任务卡将通过自动执行手动重复任务来协助机械师和工程师处理非常规工作。



Ramco Systems首席执行官Virender Aggarwal表示:“我们非常高兴能与港机集团合作。该合作伙伴关系不仅扩大了我们在大中华区的MRO足迹,还象征着客户对我们的信任,以支持他们当下与未来的业务需求。 Ramco的用户友好型,智能型和机器人就绪型解决方案将使港机集团等合作伙伴能够加快整个数字化过程。”



港机集团部件与引擎服务集团总监Christopher Gibbs表示:“我们很高兴选择Ramco的解决方案,为我们的组件业务引入数字化企业愿景。Ramco的软件解决方案将帮助我们在集团内部实现无缝集成,提高整体流程效率以及资产和库存的利用率。借助这一数字计划,我们期待优化员工的效用并提高生产率和工作效率。”



Ramco航空软件获得了22,000多名用户的信任,可同时管理全球4,000多架飞机。Ramco航空软件可通过云端和移动设备访问,并继续通过Anywhere应用添加技术创新,以显著减少地面飞机(AOG)状况和关键飞机周转期间的处理时间。凭借人工智能和机器学习的创新概念,Ramco正通过具有聊天机器人,邮件机器人,HUB和认知解决方案等功能的零用户界面(Zero UI)改变企业软件的范例。Ramco还开发了与Microsoft HoloLens兼容的应用程序,以带来增强现实感,从而提高维护操作的效率。超过75个航空业领导者选择与Ramco合作。Ramco也是多家大型航空公司,直升机运营商,国防维持和物流承包商以及MRO组织的首选解决方案。



港机集团简介

港机集团是全球领先的飞机工程和维修服务供应商之一。该集团提供广泛服务,包括机身服务,线路服务,机舱解决方案,私人飞机解决方案,机队技术管理,库存技术管理,组件检修,飞机结构维修,起落架服务,发动机服务,全球发动机支持,零件制造和技术培训。港机集团由16家营运公司组成,在香港,中国内地和美国拥有约17,000名员工。港机集团官网:www.haeco.com



Ramco Systems简介

Ramco是跨时代企业软件供应商,通过其多租户云和移动设备企业软件,在航空业的HR和全球薪资模块,ERP和M&E MRO领域中赢得了一席之地。Ramco Systems是市值10亿美元的Ramco集团旗下一员。公司专注于创新与文化,从而是自己在市场中脱颖而出。Ramco坚持奋斗在创新前线,始终致力于运用人工智能和机器学习优化ERP,公司为此创建的功能包括:Talk It –允许通过简单的语音命令进行交易;Bot It – 允许用户使用自然对话完成交易;Mail It - 通过发送电子邮件与应用程序进行交易;HUB It– 在一个万用界面中解决用户的所有活动;Thumb It – 移动性功能,系统向用户提供选项而无需录入数值,以及Prompt It – 一种让系统完成交易并提醒用户批准的认知能力。



Ramco拥有1900多名员工,分布在全球24个办事处。公司遵循平坦而开放的企业文化,鼓励员工分享知识,共同成长。没有等级结构,无小型办公室,尊重工作而不是职称,这让团队期待每个星期一的到来!



唯一一个被列入高德纳魔力象限ERP,云财务,云HCM和EAM的亚太供应商;

NelsonHall下一代工资服务的NEAT矩阵的领导者;

全球薪资协会年度最佳全球薪资转型项目-2019年;

2018年澳大利亚ISG百丽宫“最佳想象力”奖



