广发控股（香港）为保利物业成功上市联交所主板保驾护航

香港, 2019年12月20日 - (亚太商讯) - 国内领先的物业管理服务综合运营商保利物业发展股份有限公司(以下简称“保利物业”)昨日在香港联交所主板成功挂牌上市,股票代码06049.HK。广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发控股(香港)”)荣幸作为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人,为保利物业成功发行上市保驾护航。



此次共发行约1.33亿股(绿鞋前),定价为每股35.10港币,为发行价格区间的上限,募资规模(绿鞋前)高达46.8亿港元(约6亿美元),为港交所历史上IPO发行规模最大的物业管理企业。市场对此次发行反应热烈,香港公开发售部分超额认购高达约222倍,超越阿里巴巴成为今年当之无愧的“冻资王”。项目亦引进四名基石投资者,分别为新加坡政府投资(8,500万美元认购额)、高瓴资本(3,500万美元认购额)、国调基金(3,000万美元认购额)和中交建(3,000万美元认购额),合计1.8亿美元。



作为本次上市项目联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人,广发控股(香港)以一贯的敬业精神及高效专业的服务态度配合发行人工作。作为最早进入项目的券商团队,广发控股(香港)积极协助公司与境内外监管机构紧密沟通,并为发行人引荐多家高质量的机构投资者,为项目锁定优质基石与锚定投资者,在国际配售部分成功引进大量优质客户,展现了业务团队出色的客户覆盖和市场营销能力,高效协助客户积极推进上市进程。



保利物业在中国提供物业管理服务超过23年,是中国规模领先的物业管理服务综合运营商,专注于中国的一、二线城市,在各大国家级城市群均有布局。保利物业在中国物业服务百强企业中排名第四,根据中指院的估值,集团的2018年度品牌价值逾人民币90亿元。



关于广发控股(香港)有限公司

广发控股(香港)有限公司(“广发控股(香港)”)经中国证监会批准,为广发证券股份有限公司(股票代码:000776.SZ,1776.HK)于2006年6月14日在香港设立的全资子公司,负责全面管理广发证券在香港及其他海外市场的业务。广发控股(香港)通过旗下子公司取得香港证监会第一、二、四、六及九号牌照,为全球及本地企业、机构、零售及高净值客户提供包括经纪与财富管理、企业融资、机构客户业务、资产管理和投资管理等全方位的跨境金融服务。旗下子公司包括:广发证券(香港)经纪有限公司、广发融资(香港)有限公司、广发全球资本有限公司、广发资管(香港)有限公司、广发投资(香港)有限公司、广发证券(加拿大)有限公司。作为总公司推进国际化战略的桥头堡,广发控股(香港)致力于充分发掘并把握中国机会,打造联通中国的全球平台,为海内外客户提供专业高效的资本市场综合服务。







