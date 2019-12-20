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Friday, 20 December 2019, 19:16 HKT/SGT
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广发控股（香港）为保利物业成功上市联交所主板保驾护航

香港, 2019年12月20日 - (亚太商讯)  - 国内领先的物业管理服务综合运营商保利物业发展股份有限公司（以下简称“保利物业”）昨日在香港联交所主板成功挂牌上市，股票代码06049.HK。广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）荣幸作为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人，为保利物业成功发行上市保驾护航。

此次共发行约1.33亿股（绿鞋前），定价为每股35.10港币，为发行价格区间的上限，募资规模（绿鞋前）高达46.8亿港元（约6亿美元），为港交所历史上IPO发行规模最大的物业管理企业。市场对此次发行反应热烈，香港公开发售部分超额认购高达约222倍，超越阿里巴巴成为今年当之无愧的“冻资王”。项目亦引进四名基石投资者，分别为新加坡政府投资（8,500万美元认购额）、高瓴资本（3,500万美元认购额）、国调基金（3,000万美元认购额）和中交建（3,000万美元认购额），合计1.8亿美元。

作为本次上市项目联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人，广发控股（香港）以一贯的敬业精神及高效专业的服务态度配合发行人工作。作为最早进入项目的券商团队，广发控股（香港）积极协助公司与境内外监管机构紧密沟通，并为发行人引荐多家高质量的机构投资者，为项目锁定优质基石与锚定投资者，在国际配售部分成功引进大量优质客户，展现了业务团队出色的客户覆盖和市场营销能力，高效协助客户积极推进上市进程。

保利物业在中国提供物业管理服务超过23年，是中国规模领先的物业管理服务综合运营商，专注于中国的一、二线城市，在各大国家级城市群均有布局。保利物业在中国物业服务百强企业中排名第四，根据中指院的估值，集团的2018年度品牌价值逾人民币90亿元。

关于广发控股(香港)有限公司
广发控股（香港）有限公司（“广发控股（香港）”）经中国证监会批准，为广发证券股份有限公司（股票代码：000776.SZ，1776.HK）于2006年6月14日在香港设立的全资子公司，负责全面管理广发证券在香港及其他海外市场的业务。广发控股（香港）通过旗下子公司取得香港证监会第一、二、四、六及九号牌照，为全球及本地企业、机构、零售及高净值客户提供包括经纪与财富管理、企业融资、机构客户业务、资产管理和投资管理等全方位的跨境金融服务。旗下子公司包括：广发证券（香港）经纪有限公司、广发融资（香港）有限公司、广发全球资本有限公司、广发资管（香港）有限公司、广发投资（香港）有限公司、广发证券（加拿大）有限公司。作为总公司推进国际化战略的桥头堡，广发控股（香港）致力于充分发掘并把握中国机会，打造联通中国的全球平台，为海内外客户提供专业高效的资本市场综合服务。



Dec 20, 2019 19:16 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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