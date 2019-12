Friday, 20 December 2019, 10:36 HKT/SGT Share: 联想控股代际传完成:新管理层核心来者何人?

香港, 2019年12月20日 - (亚太商讯) - 根据联想控股(3396)12月18日发布公告内容,按照既定计划,联想控股董事长、执行董事、联想集团创始人柳传志卸任公司董事长及执行董事,将担任联想控股名誉董事长、资深顾问及董事会战略委员会成员;联想控股执行董事、总裁朱立南卸任公司总裁之职,将继续担任联想控股董事,并任董事会战略委员会成员。而接任董事长之职的是原联想控股执行董事、高级副总裁、首席财务官宁旻,原公司高级副总裁李蓬出任首席执行官(CEO)。



相对于其他公司的继任者很早被推至镁光灯前,宁、李的搭档显得有点横空出世,又有些顺理成章,「他们都很低调,外界会不太了解,但员工与董事会,包括行业内对宁旻和李蓬都非常了解。」柳传志说。



据内地媒体「界面新闻」报道,新董事长宁旻工作履历极为简单,自始至终他只服务过联想这一家公司。在以一名大学毕业生的身份加入联想28年后,柳传志和朱立南选择他作为公司新一任董事长。这位从一线打拚出来、处事相当低调的前CFO从幕后走到了台前。



除了每年例行的业绩发布会,宁旻很少出现在公众视野中。但在联想控股内部,宁旻一直都是至关重要的角色。2009开始,他成为公司的CFO,同时主管「双轮驱动」中的一轮——财务投资业务,联想控股上市后,上市公司的投关、法务、合规、董事会治理等,也成为其职责范围,他在2012年成为了公司的高级副总裁,并进入联想控股执行委员会,参与最高层管理决策。



因为对他的岗位要求一开始就不仅仅局限在CFO范围内,他同时还是公司财务投资板块的负责人,掌管联想控股旗下君联资本、弘毅投资、联想之星和其他直接投资业务。



让宁旻在全公司获得最大印象分的还包括2015年他带领一个跨部门团队顺利完成了联想控股整体上市。联想控股是一个业务结构非常复杂的投资控股公司,在上市过程中必须梳理和解决好各项关键要素,并面对如何与管理层、中介机构、投资者沟通,讲清楚联想控股的业务模式以获取他们的支持,如何把握上市时机,如何定价等一系列非常复杂且相互交叉的问题。



「我觉得他对整个事情的把握以及从最终结果来看,都做得非常出色。能驾驭这样一个复杂局面,并不是一个简单的CFO能做得到的。」朱立南认为。



「年富力强、更具创新精神、更为国际化」是柳朱组合对未来联想控股管理团队的选拔标准。生于1971年的联想控股高级副总裁李蓬,2003年加盟联想控股,成为这家拥有35年历史的公司新任CEO。



2003年加盟联想控股的李蓬对外界来说是一个低调的存在,但对联想控股却是举足轻重。作为高级副总裁和联想控股核心班子成员,李蓬全程参与战略的制定,重点关注战略投资业务,主持公司金融服务领域和海外投资,以及公司整体投管工作,并参与财务投资的重要决策。他和宁旻此前一个主管战略投资,一个主管财务投资,是联想控股「双轮驱动」战略中最重要的两个执行者。



「屡立战功。」朱立南对李蓬在过往的表现给予了高度评价,从建立联想控股早期的投资管理体系并负责境内外融资,到参与创建战略投资业务,以及顺利完成融科智地开发业务的股权转让,有力支撑联想控股领域聚焦和资金回流的战略决策,再到布局金融服务领域、创建海外业务,并实现卢森堡国际银行的并购,为联想控股购建出新的核心资产。



2019年年初,柳传志找李蓬谈话。未来的CEO问即将退休的老板:「您期望我们把公司做成什么样子?」



「我希望公司成为一个百年老店。」柳传志说。







