中再香港全面启动业务运营 中再集团全球化布局再谱新篇

香港, 2019年12月19日 - (亚太商讯) - 继2018年底成功收购英国桥社之后,中再集团岁末再传喜讯,2019年12月16日,中国再保险(香港)股份有限公司(以下简称:中再香港)正式获得香港保监局颁发牌照;12月19日举办了业务启动暨战略合作签约仪式,中再集团董事长袁临江、总裁和春雷出席仪式,与来自香港、内地的20余家保险公司和金融机构高层领导一起,共同见证中再集团全球化发展、中再香港全面启动业务运营的这一重要时刻。



中再香港是中再集团在香港设立的首个全资下属再保险公司,旨在深度对接“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设。在其上级单位的正确领导下,在中再集团“全球化”战略坚定指引下,中再香港成为中国银保监会挂牌后境内保险企业首家在香港获批成立的保险机构。今年初中再集团重启中再香港申请程序,短短8个月内就完成了境内外全部审批手续及筹建工作,并于岁末成功开业。另外,中再香港分别于12月16日、17日获得标准普尔“A”评级和A. M. Best(贝氏)“A-”评级,向市场展现了稳健的资本实力。



中再集团董事长袁临江在业务启动仪式上对中再香港寄予殷切希望,“中再香港要发挥再保险的风险保障、技术合作、财务融通等功能,为中国保险机构‘走出去’提供具有国际竞争力的中再特色服务,也为香港及其他国家及地区的保险机构提供中国经验和中再智慧!”



砥砺前行 坚定推进全球化战略



走出去,世界就在眼前。作为中国大陆唯一的再保险集团,中再集团坚定不移走“全球化”发展道路,不断增强中国再保险行业对外提供技术服务的能力和吸引力,成为国际再保险市场的主要联结者。



中再集团全球化起步早于绝大部分中资保险公司,“十二五”以前,业务版图就已经遍布全球。2011年,率先进入英国劳合社市场,设立中再辛迪加2088,开创国内保险企业加入劳合社这一超过300年历史的全球保险“精英俱乐部”和特殊风险业务枢纽市场的先河;2013年,承办第23届亚非保险再保险联合会(FAIR)大会,促进中国保险人和国际保险业进一步交流与合作;2015年,在香港联交所成功上市,在中再集团全球化发展之路上写下浓墨重彩的一笔。



“十三五”期间,中再集团全球化进入“跃升期”。在“一核心、三突破、五跨越”战略指导下:2016年,设立新加坡分公司;2018年,全资收购英国桥社保险集团,成为国有保险公司迄今最大规模主业海外并购项目。截至目前,中再集团先后在英国、爱尔兰、丹麦、阿联酋、澳大利亚、新加坡等9个国家和地区设立海外机构,是海外机构分布最广的中资保险公司。2019年8月26日,中再香港的设立获得银保监会批准,12月16日中再香港获得香港保监局颁发牌照,为全球化战略布局再添新版图。截至2019年三季度末,中再集团境外保费收入占集团总保费收入的比例超过13%,境外投资资产规模占集团可投资资产规模的18%,全球化程度位居中资保险公司领先位置。在全球再保险业排名也升至第七位,并稳居亚洲第一。



香港作为全球第三大国际金融中心,地处“一带一路”关键节点,是粤港澳大湾区四大中心城市之一,在金融、航运、贸易、国际航空以及全球离岸人民币业务方面占据枢纽地位,拥有发达的寿险市场,是各大金融企业全球化布局的战略要地。中再香港项目最早于2016年7月启动,受市场及监管等客观因素影响,至今年初才获准重启申请工作,中再集团全球化战略思维始终没有变,始终保持强大而坚定的战略定力,高效协同各方资源,攻克一个又一个难关,终于掀开中再香港业务运营的新篇章,这为中再集团落实“一三五”战略拼上了一块关键图板,更是寿险再保险板块“全球化”的破题之举。



守正出新 积极投身国家战略



面对新时代赋予保险行业的使命,中再集团与国家共命运,与时代同呼吸,积极对接国家战略。中再集团坚持创新驱动,牵头创设中国核保险共同体、中国农业保险再保险共同体,开发出中国第一张救援保单、多次牵头开展生命表、重疾表等基础研究,推进“一带一路”保险共同体论证工作,发布中国首个拥有自主知识产权的地震巨灾模型。截至2018年底,中再集团已与海外31家保险机构建立“一带一路”合作关系,可为全球135个国家和地区的中国海外利益业务提供本地服务。中再集团的持续努力,已经为“制造强国”、“一带一路”、灾害救助、“健康中国”等国家战略做出自己的贡献。



当前,国家经济发展进入由高速增长迈向高质量发展的新时代,形成全方位的双向开放新格局。以粤港澳大湾区建设等为代表的国家重大区域战略融合发展措施成为重要经济增长极。中再集团正积极参与其中,拓展模式创新、产品创新、数字创新等领域的新布局,进一步强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽地位、国际资产管理中心及风险管理中心功能。早在2010年,中再集团旗下中再寿险曾在香港开创了全方位的人民币跨境再保险业务模式,首次实现了人民币跨境再保险结算,填补了香港保险市场无人民币产品的空白。公司先后和香港近20家公司建立了再保险业务合作,累计实现规模保费收入约600亿元,加速推进了人民币国际化进程。



面对发展机遇和挑战,中再集团总裁、中再寿险董事长和春雷指出,“香港具有金融服务的国际化和制度优势,中再香港要积极关注金融科技创新,发挥好国际产品推荐和经验传播的作用,聚焦主业、务实创新,通过专业化的技术服务为香港及全亚洲保险行业分散风险、守稳根基,为香港保险市场的稳定繁荣贡献力量。”



“再”谱新篇 携手各界共赢未来



中再香港的设立获得了香港保监局的鼎立相助,更获得了中投公司、财政部、发改委、外管局及客户伙伴、评级公司、托管银行、在港中资机构等各界同仁的关注与支持。



中再香港成立后,将继承10年来中再寿险与香港客户形成的良好合作基础,有效克服离岸服务的弊端、更好地深耕香港市场,以“筚路蓝缕、以启山林”的创业情怀,以“精于专业、服务行业”匠心精神,为客户公司提供数据分析、产品研发、风险评估、核保核赔、资本管理及品牌培训等专业再保险服务,努力去回馈多年携手、和合共生的合作伙伴。



在业务启动暨战略合作签约仪式上,中再香港分别与中国人寿保险(海外)股份有限公司、中国太平人寿保险(香港)有限公司及中银集团人寿保险有限公司签署了首批业务合同,并现场签署战略合作备忘录,以期实现更高层次、更深领域的战略合作和业务发展,开创共赢新格局。中国太平人寿保险(香港)有限公司董事兼行政总裁王鑫在致辞中强调,在知悉中再香港获批后,中国太平人寿第一时间启动业务接洽,以实际行动支持中再集团的全球化战略。希望双方发挥保险央企的责任担当,关心香港民生福祉,服务香港经济建设,为香港地区的稳定繁荣共同努力;中国人寿保险(海外)股份有限公司副总裁姜涛表示,中再集团与中国人寿同根同源,相知多年,都怀着同样建设国际一流金融保险集团的“国寿梦”和“中再梦”,在境内外都是民族保险行业的领军品牌。国寿海外坚信,中再香港是值得托付的合作伙伴,期待未来双方在各领域携手共同创造价值、服务国家战略,“再”谱合作新篇。



律回春晖渐,万象始更新。中再集团的全球化步伐正在加快,正在越来越多的国际市场和创新领域发挥引领作用,朝着国际一流综合性再保险集团方向稳步迈进。



中再香港,骏业肇兴;中再集团,未来可期。







