联想创办人柳传志退休 提出“领导力三要素” 树立“产业报国”愿景

香港, 2019年12月19日 - (亚太商讯) - 据大公报报导,有“改革先锋”称号的柳传志,决定退休,卸任联想控股(03396)董事长及执行董事,改为担任名誉董事长。在柳传志眼中,企业要能健康及持续发展,“传承”二字尤为重要。他早年更自创管理学“领导力三要素”,助企业渡难关。



柳传志在1984年创办联想,10年后亲手把联想集团(00992)安排在香港上市,到2001年将IT业务交给年轻一群负责,他则与朱立南带领联想控股作二次创业,开辟投资事业新旅程,通过“资本+服务”的方式,助力中国实体经济和更多创业创新企业的发展。



“联想是时代的产物!”柳传志认为,联想有今天的成绩,是中国波澜壮阔的改革开放,使他们未曾虚度光阴,有机会成为创业者,更有机会把联想从数十位“书呆子”发展成人才辈出的现代企业,并通过实践为社会切实做一点事情。



柳传志直言,在过去的35年企业生涯中,获得一些成绩,同时也有许多挫折、失误。他强调,感谢曾经与他并肩作战的同事们,陪他克服难关、走过酸甜苦辣。



“今天的联想控股战略明确,班子成熟。”柳传志认为,传承计划是企业发展的需要,亦是在董事会的支持下,他和朱立南精心设计、长期准备的系统规划。他表示,今次联想控股的人事安排,充分符合公司的现实与长远发展要求。



“三要素”成MBA案例



作为联想的灵魂人物,柳传志多年前提出“领导力三要素”,甚至成为MBA课程的探讨案例之一。柳传志的领导力三要素,先决条件是“建班子”,选拔德才兼备的领导班子,倡导有话直说、有说好好说,以群策群力的方式实现理性决策和高效执行。



其次是领导班子通过“定战略”来作正确的决策,其中包括“七步法”,即描绘愿景、明确战略、制订策略、分解战术、确定领军人物、调整组织架构,以及考核激励来制定战略,涉及系统思考和协调推进。



至于第三要素是“带队伍”,就是要让士兵爱打仗、会打仗,要团队作战有序,以确保战略的有力执行,当中的关键在于激励和文化。



联想:柳理念会代代相传



2008年北京奥运会的圣火燃点传递活动上,采用的火炬“祥云”,是由联想创新设计中心设计,当年柳传志是其中一名火炬手,负责第47棒传递。



如今,他正式退下来,把联想控股“传”予新的领导班子。联想控股董事会对柳传志作出高度评价,形容他是用远见卓识和坚韧不拔,带领这家企业树立“产业报国”的愿景,不断开疆拓土和锻造人才,形成今天横跨战略投资与财务投资、中国与海外的战略布局,同时致力“做好人,做好事,为社会做出好样子”的理念在联想代代相传。



消除不明朗 股价影响正面



勤丰证券资产管理董事总经理连敬涵表示,联想控股正式公布柳传志的退休消息,相信令市场明确化,短期对公司股价带来正面作用。他提到,长远而言,仍要视乎新的管理班子如何带领公司向前进步。



另外,市场人士认为,随着柳传志退休,估计他亦将辞任联想集团(00992)董事局名誉主席及高级顾问一职,唯一切尚待公布。



宁旻、李蓬接班 带领联想迎挑战



联想控股宣布高层换班,随着柳传志退休,由高级副总裁兼首席财务官宁旻接任董事长。同时,朱立南亦卸任总裁一职。董事会通过,委任高级副总裁李蓬出任首席执行官。



根据既定计划,柳传志提交书面辞呈,但获颁授名誉董事长职衔。同时,朱立南亦卸任总裁一职,调任非执行董事,以及获任董事会战略委员会成员。赵令欢将调任非执行董事,不再出任常务副总裁。所有变动自2020年1月1日起生效。



柳传志和朱立南以“愿邀风云共年华”,向全体员工发放一封内部信件,形容宁旻和李蓬二人是“从一线打拚出来的年轻干部”。



信中又提到,2020年,联想控股将启动下个五年规划的制定与执行,如今正是合适时间,把事业交讬到年富力强、更具创新精神、更为国际化的生力军。



宁旻:艰难险阻 玉汝于成



早在1991年加入联想的宁旻,获中国人民大学经济学学士学位,亦完成该校研究生院开设的工商管理硕士课程。他长期担任联想控股的执委会成员和首席财务官,负责公司的财务与资金管理、风控与审计,以及资本市场相关工作等,并主持联想控股财务投资业务的运营管理,在公司的战略制定、业务发展、组织建设等方面发挥了重要作用。



作为联想控股新任董事长的宁旻,联同李蓬向员工发出信件,题为“用使命感和战斗力,接棒长跑!”直言身处外部环境的多项不确定性,背负压力和挑战,即使经历多次九死一生,形容“艰难险阻,玉汝于成”。



宁旻认为,困难无其数、从来不动摇的坚韧,在前进的道路上不断挑高目标的执着,不断蜕变的学习能力,是深深扎根于联想控股体内的基因。



李蓬:联想已具深厚底蕴



至于李蓬,曾协助朱立南负责战略投资业务,作为执委会成员,长期致力于公司战略投资业务的发展和投资后管理工作,并负责多个行业板块的投资与管理,在主持金融服务领域和海外投资期间,领导购建出布局完善的金融服务业务板块,包括带领团队完成对卢森堡国际银行的并购。



李蓬认为,联想控股具有深厚的底蕴,面对当前的新变局、新技术、新模式,令企业的下一步发展充满变数,颇具挑战,不过当中也亦有丰富的想象空间。



除了宁旻和李蓬正式成为联想的最高领导人,联想控股建议非执行董事候选人,包括新奥能源(02688)创办人兼董事会主席王玉锁,还有建议独立非执行董事候选人印建安,他现时是A股上市公司西安陕鼓动力董事长。



十年前重返“一线” 力抗金融海啸



贵为全球最大个人计算机(PC)生产商的联想集团(00992),由创办至今已历35年,其间历经风高浪急。作为创始人的柳传志,在联想收购IBM个人计算机后,2005年决定辞去董事局主席一职,可是3年后金融海啸来袭,在董事会要求下,柳传志临危受命,重返坐镇。



毕业于中国人民解放军军事电信工程学院(现西安电子科技大学前身)的柳传志,在1984年带领中科院计算所10名科研人员,仅以20万元人民币资金创立联想。



一路走来,默默耕耘。到1994年,柳传志决定放手一搏,任命杨元庆为联想计算机公司总经理,经过3年努力,联想计算机成功取得中国市场份额第一的宝座,杨元庆因此被誉为“销售奇才”、“科技之星”。



当年还有商界“女侠”马雪征,她与柳传志、杨元庆组合“铁三角”、“三驾马车”,把联想集团的战绩推上一个高峰。对于主导完成联想对IBM个人计算机业务的收购和整合,使联想一举成为全球第三大PC厂商,马雪征亦是功不可没。



2004年,联想集团宣布斥资12.5亿美元收购IBM的PC业务,是一宗当年不被外界看好的交易,惟管理层当时认为,随着收购IBM的PC业务后,联想正式踏上国际“舞台”,又形容该收购是千载难逢的机会。



翌年,柳传志决定把主席之位交棒予杨元庆,可惜2008年金融海啸后,联想集团录得季度亏损近7.6亿港元,在董事会要求下,柳传志再度“出山”,重掌主席职务,同时为杨元庆保驾护航。



随着联想集团逐步回复正轨,2011年,集团灵魂人物、创始人兼董事长柳传志功成身退,辞任董事长一职,由首席执行官杨元庆兼任。柳传志认为,联想的成绩是由“汗水”、“泪痕”换来,相信杨元庆可胜任国际化企业的董事长职务,而他本人则把时间投放到联想控股(03396)业务上。



“这老头儿不错”



尽管一间企业的成功,往往由灵魂人物所领军,但这并不局限企业的发展,成功的企业讲求的并非个人利益,更多是通过广纳人才、传承精神,把企业做到薪火相传。



联想集团(00992)过去曾攀上高峰,亦曾跌入深谷,由收购IBM个人计算机业务,经年累月的“止血”,最终迎来全球PC一哥称号,当中并非单靠一人之力,而是整个管理团队的努力。



还有联想控股(03396)业务广泛,除了联想集团负责的IT业务,还有金融服务、创新消费与服务、农业与食品、新材料及财务投资业务,即使有最终“指挥官”,亦需要其他要员来执行。



早在今年初,市场已传出柳传志退休的消息,毕竟他已年届75岁,年事已高,退休亦属人之常情,市场何须作出过多的猜测?



更重要的,是柳传志深明历史创造英雄,有时候也是英雄创造了历史,既然已拚搏多年,是时候要让位年轻一代,由他们创造另一段历史。



柳传志曾直言不在意别人对他的评价,皆因“历史会证明大家都是凡人”,他最在乎的,反而是柳家子孙后代对他的评论,哪怕只是一句“这老头儿不错”!



或许柳传志的退休,解除了联想控股的不明朗因素,未来的发展,就要靠接任班子的能力,如何把联想控股推出新台阶,拭目以待。







