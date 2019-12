Wednesday, 18 December 2019, 22:23 HKT/SGT Share: 同心致远 继往开来 联想控股完成代际传承:柳传志、朱立南卸任,推出宁旻、李蓬新组合

香港, 2019年12月18日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司(股份代号:3396)宣布,按照既定计划,联想控股董事长、执行董事、联想集团创始人柳传志卸任公司董事长及执行董事,将担任联想控股名誉董事长、资深顾问及董事会战略委员会成员;联想控股执行董事、总裁朱立南卸任公司总裁之职,将继续担任联想控股董事,并任董事会战略委员会成员。经联想控股董事会提名委员会提名,董事会决议通过,联想控股执行董事、高级副总裁、首席财务官宁旻接任董事长,并任提名委员会及战略委员会主席。董事会同时通过,公司高级副总裁李蓬出任首席执行官(CEO),董事会亦提名李蓬为公司执行董事。宁旻、李蓬作为联想控股新的领导核心,将带领公司继续向愿景不断迈进。



联想控股董事会认为,宁旻1991年加入联想,历经企业发展的多次变革和重要发展阶段,对企业有深刻的理解和丰富实践。他高度认同企业愿景与核心价值观,具有大的战略格局以及很强的事业心和学习能力,素质全面。宁旻长期担任联想控股的执委会成员和首席财务官,全面负责公司的财务与资金管理、风控与审计,以及资本市场相关工作,并主持联想控股财务投资业务的运营管理,在公司的战略制定、业务发展及组织建设等方面发挥了重要作用;李蓬是具有国际化背景的优秀高级管理人才,加入联想16年,践行联想文化,具有高度的承诺感和创新力,他常年协助朱立南负责战略投资业务,无论对投资还是企业运营,都拥有深入的专业判断和丰富的实战经验,能力业绩突出。



「传承」是企业健康、持续发展的重要课题,而人才,特别是领军人物的发现与培养则是其中的关键动力,也是联想控股长期开展的战略性工作。「今天的联想控股战略明确,班子成熟,传承计划是企业发展的需要,是在董事会的支持下,我和朱立南精心设计、长期准备的系统规划。此次人事安排,充分符合公司的现实与长远发展要求,很高兴今天得以落实。」柳传志说。



「我和柳总一致认为,联想控股的核心领导团队应该是一支年富力强、更具创新精神、更为国际化的生力军。」朱立南表示,「宁旻和李蓬德才兼备,都是拥有极强事业心和前瞻性思维的领军人才,高度认同『产业报国』的公司愿景,认同『目标高远、脚踏实地』的指导思想。他们从一线打拼出来,经过多年历练与培养,在联想控股的发展中屡立战功,也因此获得了联想控股董事会和广大员工的充分认可。我们对由宁旻、李蓬组成的新的领导核心充满信心。」



创始人谢幕,传志未来



联想创始人柳传志出生于1944年。1984年,伴随着中国改革开放,时年40岁的柳传志响应中国科学院「科技产业化」号召,走上创业之路。35年间,他不断挑高目标,引领企业的系列变革,奠定了公司可持续发展的坚实基础,使联想得以跨越经济的周期起伏一路成长。



联想控股董事会这样评价柳传志:作为联想的创始人和缔造者,柳传志先生用远见卓识和坚韧不拔,带领这家企业树立「产业报国」的愿景,不断开疆拓土,持续锻造人才,形成了今天横跨战略投资与财务投资、中国与海外的战略布局;他还用这35年的时间,着力推动了企业的机制体制建设、管理规律总结和企业文化打造,这对企业的长远发展极具深远意义;同时,他身体力行地倡导商业文明,践行企业社会责任,致力于「做好人,做好事,为社会做出好样子」的理念在联想代代相传。柳传志先生的贡献不仅于此,他还通过联想实践推动了中国信息化的创新发展,也因而作为「科技产业化的先行者」,荣获了中共中央、国务院授予的「改革先锋」称号;带领联想在本土击败国际竞争对手,幷通过投资并购等方式进军海外,为中国企业「走出去」提供了宝贵经验;成功实施企业股份制改造,为中国科研院所高科技企业的机制改革探索了一条道路;他高度重视企业管理规律的研究,总结并提出了「联想领导力三要素」,为更多企业提供了有益借鉴。



「联想是时代的产物。是中国波澜壮阔的改革开放使我们未曾虚度光阴,有机会成为创业者,有机会把联想从十几个『书呆子』发展成人才辈出的现代企业,并通过实践为社会切实做一点事情。在我们的成长过程中,得到了社会上多方面的支持。感谢大股东中科院在联想各个关键时期坚定不移的信任与支持,感谢各级政府为我们营造的土壤和悉心指导、鞭策,感谢多年来关怀、帮助联想的各界朋友。」柳传志说,「在我35年的企业生涯中,取得了一些成绩,也有许多挫折、失误,感谢与我并肩作战的同事们的相伴扶持,与我共克难关,分享这一路的酸甜苦辣。未来世界会有各种不确定性的挑战,而联想控股也尚且年轻稚嫩,但联想人是团结的,有战斗力的,我相信,新一代领导团队有远大的志向和足够的学习能力,把过去的经验教训作为财富,将拼搏进取、永不放弃的精神传承下去,迎接压力,拥抱机遇,秉持我们的初心,努力为国家做出更多贡献。」



厚积薄发,续写新篇章



联想诞生于1984年,由中国科学院计算技术研究所投资20万元人民币,柳传志等11名科研人员创办。公司从IT行业起步,研发出自有品牌微机并推向市场,1997年,联想计算机问鼎中国市场占有率首位。目前,联想集团已成长为全球消费、商用以及企业级创新科技领导者,在全球个人计算机市场中排名第一。



为抵御风险,保障企业稳固、长期发展,同时为推动科技领域业务的大胆创新,柳传志于2001年领导完成了联想的分拆,将IT业务交给年轻人,与朱立南带领联想控股二次创业,开启投资事业新征程,致力于通过「资本+服务」的方式,助力中国实体经济和更多创业创新企业的发展。



于1989年加入联想的朱立南,是公司多次重大战略转型与升级的主要推动者和实现者,自联想分拆后主持联想控股日常工作,并挂帅创建联想控股第一间投资公司——君联资本,为联想控股的投资转型奠定了重要基础。此后,弘毅投资、联想之星相继成立,形成了完整的企业成长投资链。2010年,联想控股进一步开辟战略投资业务,关注IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品、先进制造与专业服务领域的长期投资。凭借对实业运营与投资实战的深透理解与丰富经验,朱立南带领联想控股创造性地构建起了独特的「战略投资+财务投资」双轮驱动业务模式,推动公司战略及业务的不断发展,并实现了人才、组织、投资与投管等多方面积淀。2015年,联想控股于香港联交所主板上市,目前已成为中国领先的多元化投资控股公司,2018年收入3589亿人民币,资产规模5583亿人民币,旗下拥有20余家成员企业。联想控股董事会对朱立南先生做出的系列贡献表示诚挚的敬意与衷心的感谢。



「联想控股具有深厚的底蕴,我们的投资控股业务也已具备一定的基础。当前,新变局、新技术、新模式使得企业的下一步发展充满变数,颇具挑战,但其中也有着丰富的想象空间。」联想控股新任首席执行官李蓬表示,「在董事会的支持下,联想控股将结合外部环境,审时度势,不断完善、优化战略,充分发挥『双轮驱动』的独特优势,一方面深耕既有业务,进一步优化资产,提升回报,另一方面,通过对宏观行业的深入研究及合理的资源分配,动态把握机遇,持续打造支柱型资产,在努力提升企业的整体价值的同时,为实体经济的发展贡献更多力量。此外,我们必须致力于组织能力的不断发展和人才梯队的深化建设。」



公司新任董事长宁旻认为,困难无其数、从来不动摇的坚韧,在前进的道路上不断挑高目标的执着,不断吸纳与提升、进而一次次蜕变的学习能力,是深深扎根于联想控股体内的基因。



「柳总和朱总为联想控股倾注了全部热忱与智慧,顶风冒雨,一路引领方向,同时也奠定了让企业去追求长足发展的重要基础。公司强调『以人为本』的理念,不断为人才创造施展能力的空间,并通过机制的设计与改造,坚持让更多新老联想人享有股权,将员工的个人成长与企业的长远发展紧密结合在一起,使得联想人众志成城,在世界的舞台上竞争角逐,努力为更多中国的创业者提供助力,成为与他们志同道合的真诚伙伴。我非常有幸,见证并投身于这样一份激动人心的事业之中。感谢柳总和朱总所做的贡献,也感谢董事会的肯定和信任。」宁旻说,「联想控股的愿景是『以产业报国为己任,致力于成为一家值得信赖并受人尊重,在多个行业拥有领先企业,在世界范围内具有影响力的国际化投资控股公司』。实现这样的愿景并不容易,需要几代联想人为之不懈努力。但千里之行,始于足下,我们当把握好宏观形势以指导战略决策,解决好关键课题,进一步构建未来战略格局。董事会将坚定地支持管理层立足长远谋篇布局,脚踏实地推动落实,以创业者的姿态,不断完善自身,做出新的成绩,回馈股东,回报社会。」



宁旻先生个人简历



宁旻先生于1991年加盟联想,现任联想控股股份有限公司董事长。



宁旻先生曾长期担任联想控股的执委会成员和首席财务官,全面负责公司的财务与资金、风控与审计,以及资本市场和公共关系等相关工作,并主持联想控股财务投资业务的运营管理,在公司的战略制定、业务发展、组织建设等方面发挥了重要作用。担任首席财务官期间,他在公司的资金与财务管理、资本运作等方面业绩突出,包括领导完成了联想控股上市和H股全流通首家试点企业等工作;负责公司财务投资工作期间,联想控股旗下的君联资本、弘毅投资和联想之星,以及联想控股自身的直接投资业务均获得长足发展,为公司做出了重要价值贡献。



宁旻先生亦担任君联资本、弘毅投资、联想之星、东航物流、佳沃集团、联泓新材料等公司董事。



宁旻先生历任联想控股总裁助理、助理总裁兼董事会秘书、副总裁、高级副总裁兼首席财务官、执行董事、董事长。



宁旻先生获中国人民大学经济学学士学位。



李蓬先生个人简历



李蓬先生于2003年加盟联想,现任联想控股股份有限公司首席执行官。



李蓬先生作为执委会成员,曾长期致力于公司战略投资业务的发展和投资后管理工作。在公司战略投资业务起步期即参与投资策略的制定与执行,并负责多个行业板块的投资与管理,包括成功领导完成了公司房地产业务的优化。在主持金融服务领域和海外投资期间,领导购建出布局完善的金融服务业务板块;组建海外业务投资团队,充分发挥国际化视野和专业实力,并带领团队完成了对卢森堡国际银行的并购,打造出公司新的支柱资产,为联想控股的健康发展和价值提升做出了突出贡献。



李蓬先生亦曾负责公司的境内外融资工作。



李蓬先生亦担任卢森堡国际银行副董事长、拉卡拉、正奇金融、考拉科技等公司董事。



李蓬先生历任联想控股投资管理部总经理、战略投资总监、助理总裁、副总裁、高级副总裁、首席执行官。



李蓬先生先后获得对外经济贸易大学国际金融专业学士学位、美国新罕布什尔州立大学工商管理专业硕士学位。先后就职于中国对外贸易运输总公司、Teradyne Connection Systems。





Dec 18, 2019 22:23 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network